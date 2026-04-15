Nghỉ lễ 30/4: Người Việt chọn tối ưu ngân sách, hướng đến trải nghiệm chân thật

“Kỳ nghỉ vàng” 30/4-1/5 với du khách Việt giờ đây không còn là câu chuyện đi xa, đến những địa điểm để “check-in,” mà là đi đúng nhu cầu. Vì thế, hầu hết lựa chọn những hành trình ưu tiên sự tiện lợi, linh hoạt, được trải nghiệm trọn gói.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 vừa diễn ra, nhu cầu đặt combo free & easy (mua theo gói vé máy bay, khách sạn, tự do trải nghiệm) của du khách tăng cao dịp lễ sắp tới. Điều đó cho thấy hành vi tiêu dùng của thị trường đang thay đổi rõ rệt. Đáng chú ý, kết quả khảo sát từ các nền tảng du lịch trực tuyến lớn như Booking, Traveloka, Agoda… cũng ghi nhận xu hướng này.

Tối ưu ngân sách xê dịch

Trước những bất ổn địa chính trị của tình hình Trung Đông, Việt Nam cũng chịu áp lực từ việc giá nhiên liệu “nhảy múa,” dẫn đến giá vé máy bay tăng cao. Để tối ưu ngân sách, chủ động lịch trình thay vì đi theo tour cố định, đặc biệt thể hiện nhu cầu cá nhân hóa ngày càng rõ, du khách Việt chuyển sang chọn combo du lịch hoặc tự lái xe tới các điểm đến gần nhà. Đại diện nhiều đơn vị lữ hành nhận định xu hướng này gia tăng đáng kể trong dịp lễ 30/4 năm nay, nhất là nhóm khách trẻ và gia đình nhỏ.

Các nền tảng du lịch trực tuyến lớn cũng ghi nhận mức tăng rõ rệt ở các lượt đặt sớm theo gói, kết hợp giữa vé máy bay, khách sạn và hoạt động du lịch trong cùng một hành trình.

Tại các gian hàng trong khuôn khổ hội chợ, du khách ưu tiên tìm kiếm kỳ nghỉ ngắn ngày kết hợp nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng, có xu hướng chốt tour nước ngoài với tỷ lệ cao hơn tour nội địa cho dịp 30/4.

Du khách Việt tham gia hành trình Caravan khám phá Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại diện Vietluxtour, BestPrice… ghi nhận các “điểm sáng outbound” đường bay gần trong khu vực châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore - Malaysia vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhu cầu đặt tour.

Giám đốc Vietravel - Trung tâm Khách lẻ Miền Bắc, ông Phạm Văn Bẩy cho biết gian hàng của công ty có 1.800 khách đăng ký, đạt doanh thu hơn 30 tỷ đồng. Tỷ lệ khách đặt tour nội địa chiếm 45%, tour nước ngoài chiếm 55%.

Ông Phạm Văn Bẩy cũng nhấn mạnh bốn dòng sản phẩm mới gồm Caravan (du lịch xe tự lái), Signature, Young và Thế hệ mới - phản ánh xu hướng du lịch đang dịch chuyển từ “tham quan” sang “trải nghiệm,” hướng đến trải nghiệm chân thật, kết nối văn hóa bản địa và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đại diện Vietravel cũng thông tin phía công ty vừa tung chương trình ưu đãi với mức giảm giá lên đến 30% cho các hành trình du lịch trong nước, và tiết kiệm tới 10 triệu đồng cho tour du lịch nước ngoài, áp dụng cho hơn 60 hành trình đa dạng, từ các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang đến những thị trường xa như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc..

“Tình hình ở Trung Đông gây tác động lớn đến du lịch Việt Nam. Hàng loạt tour du lịch có sử dụng đường bay qua Trung Đông gặp nhiều bất lợi, không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng đang phải đối mặt. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp du lịch luôn tích cực bàn bạc, đưa ra phương án cải thiện tình hình. Giải pháp của các công ty hiện nay là thiết kế những tour du lịch tiết kiệm nhất, tour du lịch bằng đường bộ, đường thủy đang có xu hướng phát triển nhiều hơn,” Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình chia sẻ.

Du khách có xu hướng chọn những trải nghiệm mang dấu ấn văn hóa bản địa. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Thông qua hoạt động tại VITM 2026 vừa qua, ông Vũ Thế Bình nhận định, phục vụ thị trường du lịch nội địa trong kỳ nghỉ vàng sắp tới các đơn vị lữ hành đã chuyển hướng sang tour du lịch ít phải sử dụng máy bay để di chuyển nhằm giảm thiểu chi phí. “Với sự chủ động và tích cực đó, du lịch Việt Nam sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá nặng nề từ tình hình khó khăn chung của thế giới,” ông Bình nói.

Cách người Việt tận hưởng kỳ nghỉ

Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka, bà Baidi Li cho biết nền tảng này ghi nhận sự chuyển dịch đáng chú ý trong hành vi đặt dịch vụ dịp lễ 30/4 của người Việt với ưu tiên dành cho những trải nghiệm sâu sắc hơn, thay vì đi xa.

Xu hướng du lịch này được gọi là “Micro-Holiday,” chú trọng những chuyến đi trong thời gian ngắn từ 2-3 ngày, nhưng được lên kế hoạch có chủ đích, ưu tiên chất lượng trải nghiệm hơn là khoảng cách di chuyển.

Dữ liệu mới nhất từ Traveloka cũng thể hiện xu hướng “Micro-Holiday” gắn với thiên nhiên với mức độ quan tâm tới các điểm đến gần các đô thị lớn tăng mạnh. Trong đó, Ninh Bình “bứt phá” với lượng tìm kiếm tăng gần gấp 3 lần, trong khi các điểm nghỉ dưỡng ven biển như Nha Trang và Vũng Tàu ghi nhận mức tăng hơn 40%.

Ninh Bình “bứt phá” với lượng tìm kiếm tăng gần gấp 3 lần dịp nghỉ lễ 30/4 từ nền tảng Traveloka. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

“Lượng tìm kiếm các chặng bay ngắn nội địa ghi nhận mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các tuyến có mức tăng nổi bật bao gồm Hà Nội-Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc, Hà Nội-Huế. Các điểm đến quốc tế gần trong khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á vẫn duy trì được sức hút với lượng tìm kiếm vé máy bay và lưu trú tăng khoảng 30%,” bà Baidi Li thông tin.

Theo bà Baidi Li, là nền tảng phục vụ hàng triệu du khách mỗi ngày, Traveloka có góc nhìn rõ nét về cách hành vi du lịch đang thay đổi theo thời gian thực. Và điều họ đang chứng kiến là những chuyến đi ngắn đang trở thành lựa chọn ưu tiên mới.

“Du khách ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn điểm đến, lên kế hoạch sớm hơn và ưu tiên những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa. Đây là thế hệ du khách hiểu rất rõ họ mong muốn điều gì từ một chuyến đi, và vai trò của chúng tôi là giúp họ dễ dàng tìm thấy điều đó, bà Baidi Li chia sẻ.

Đại diện Traveloka nhận định yếu tố thúc đẩy người Việt chọn các hành trình ngắn không phải do nhu cầu du lịch đơn giản hơn, mà bởi họ đã biết rõ điều gì thực sự tạo nên một chuyến đi ý nghĩa cho bản thân và gia đình. Đó là cảnh quan thiên nhiên giàu cảm hứng, bản sắc địa phương đậm nét và những trải nghiệm có khả năng tái tạo năng lượng thực sự, thay vì chỉ là vui chơi, giải trí.

Du khách Việt có thái độ lạc quan xuất phát từ niềm tin rằng AI sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa cao điểm du lịch, Traveloka triển khai chiến dịch Holiday Fiesta với chủ đề “Mừng đại lễ - Sale mê say,” với ưu đãi lên đến 50% cùng mã giảm giá trị giá đến 2 triệu đồng cho nhiều dịch vụ du lịch, bao gồm vé máy bay, khách sạn và hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

Đặc biệt, nhằm giúp du khách tối ưu chi phí đồng thời nâng cao trải nghiệm đặt dịch vụ, nền tảng dành khung giờ “flash sale” từ 11 giờ -13 giờ và 20 giờ - 22 giờ hằng ngày , cùng loạt ưu đãi hấp dẫn như mã giảm giá theo từng sản phẩm, ưu đãi đặt nhóm, khuyến mãi cho người dùng mới và các chương trình ưu đãi chéo giữa nhiều dịch vụ.

Có thể thấy, giữa bối cảnh chi phí thị trường có nhiều biến động, các doanh nghiệp lữ hành, nền tảng du lịch trực tuyến đang nỗ lực nhằm tạo điều kiện để du khách tiếp cận các hành trình chất lượng với chi phí hợp lý trong mùa cao điểm…/.

