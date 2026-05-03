Du lịch Việt Nam 4 tháng đầu năm: Tăng trưởng mạnh mẽ khẳng định vị thế

Thông tin từ Tổng cục Du lịch, 2,03 triệu lượt khách quốc tế đến trong tháng Tư đã ngành du lịch Việt nâng tổng số khách lên 8,8 triệu lượt (tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước) sau 4 tháng, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm 2026.

Đây là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp toàn ngành đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế trong một tháng, cũng là lần đầu tiên lượng khách ngoại trong 4 tháng đầu năm cán mốc 8,8 triệu lượt. Dù thời điểm này sắp bước sang mùa cao điểm nội địa, nhưng lượng khách quốc tế tiếp tục duy trì mức cao cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành.

Đáng chú ý, kết quả này càng trở nên nổi bật khi đặt trong tương quan khu vực Đông Nam Á 4 tháng đầu năm: Thái Lan đón 11,3 triệu lượt khách quốc tế (nhưng giảm 3,4% so với cùng kỳ); quý I/2026, Singapore đạt 4,4 triệu lượt (tăng nhẹ 2,8%); Indonesia đón 3,51 triệu lượt, trong khi Philippines đạt 1,83 triệu lượt... Những con số cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, đặc biệt chịu tác động từ các căng thẳng tại Trung Đông, kết quả ấn tượng này không chỉ phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

4 tháng qua, top 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines - lần đầu góp mặt sau khi vượt Malaysia. 10 thị trường này đóng góp 72% tổng lượt khách quốc tế đến, trong đó hai thị trường lớn nhất Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp 39,8%.

Du khách quốc tế khám phá di sản Huế. (Ảnh: TTXVN)

Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục khẳng định vị trí thị trường chiến lược với mức tăng trưởng cao 59,1%, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Châu Âu là khu vực tăng trưởng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm, với mức tăng chung 53,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thị trường Nga bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng xấp xỉ 300% so với cùng kỳ, trở thành điểm sáng trong bức tranh thị trường quốc tế của Việt Nam năm nay.

Lãnh đạo ngành nhận định chính sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế cạnh tranh về an ninh, tiện nghi, điều kiện tự nhiên, chi phí đã giúp Việt Nam trở thành một lựa chọn hàng đầu của du khách Nga tại châu Á.

Các thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực như Ba Lan, Thụy Sỹ, Séc ghi nhận mức tăng cao, lần lượt đạt 52,7%, 19,4% và 23,1% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy hiệu quả rõ nét của chính sách thị thực trong việc kích cầu du lịch và mở rộng thị trường tại châu Âu,

Nhìn chung, cơ cấu thị trường quốc tế của Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng đa dạng, bền vững hơn với sự xuất hiện của nhiều thị trường tiềm năng, giàu dư địa tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động toàn cầu.

Sự hội tụ của các yếu tố môi trường an toàn, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, kết nối hàng không thuận lợi và hệ sinh thái sản phẩm không ngừng được làm mới đang giúp Việt Nam từng bước định vị là điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại châu Á, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới./.

Nghỉ dưỡng ven biển dẫn đầu xu hướng du lịch nội địa dịp nghỉ lễ 30/4.

