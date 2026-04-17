Thử làm nón lá, khách Tây thích thú “chạm” vào văn hóa truyền thống Việt Nam

Du lịch
Điểm đến Lễ hội Khách sạn/Resort Tour mới
Không chỉ tham quan hay chụp ảnh, nhiều du khách quốc tế tìm đến làng Chuông để tự tay trải nghiệm làm nón lá - một nghề truyền thống lâu đời của người dân xã Thanh Oai, Hà Nội. Đây là cách họ “chạm” vào văn hóa bản địa của điểm đến Việt Nam. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Không chỉ tham quan hay chụp ảnh, nhiều du khách quốc tế tìm đến làng Chuông để tự tay trải nghiệm làm nón lá - một nghề truyền thống lâu đời của người dân xã Thanh Oai, Hà Nội. Đây là cách họ “chạm” vào văn hóa bản địa của điểm đến Việt Nam. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Nghệ nhân Tạ Thu Hương (áo tím) trực tiếp hướng dẫn du khách làm nón lá. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Nghệ nhân Tạ Thu Hương (áo tím) trực tiếp hướng dẫn du khách làm nón lá. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Một góc không gian cho du khách trải nghiệm văn hóa tại làng Chuông. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Một góc không gian cho du khách trải nghiệm văn hóa tại làng Chuông. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Ngoài nón lá, du khách còn được trải nghiệm món đồ chơi truyền thống nổi tiếng - chuồn chuồn tre. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Ngoài nón lá, du khách còn được trải nghiệm món đồ chơi truyền thống nổi tiếng - chuồn chuồn tre. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Gia đình chị April Dytian (Trung Quốc) đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại làng Chuông. Chị April Dytian (bên trái) chia sẻ: “Ban đầu tôi nghĩ nó khá đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy rất khó. Từ việc chọn lá, xếp sao cho đều, đến khâu nón bằng những mũi kim nhỏ và đều tay, mỗi bước đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo.” (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Gia đình chị April Dytian (Trung Quốc) đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại làng Chuông. Chị April Dytian (bên trái) chia sẻ: “Ban đầu tôi nghĩ nó khá đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy rất khó. Từ việc chọn lá, xếp sao cho đều, đến khâu nón bằng những mũi kim nhỏ và đều tay, mỗi bước đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo.” (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Du khách thực hiện pha màu để tạo nên những “tác phẩm nón lá” cho riêng mình. Sau thời gian ngắn ngồi bên khung nón, chậm rãi xếp từng lớp lá, du khách đã có thể “chạm” vào một phần chân thật nhất của văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Du khách thực hiện pha màu để tạo nên những “tác phẩm nón lá” cho riêng mình. Sau thời gian ngắn ngồi bên khung nón, chậm rãi xếp từng lớp lá, du khách đã có thể “chạm” vào một phần chân thật nhất của văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) bày tỏ sự thích thú khi lần đầu trải nghiệm những công đoạn làm nón lá. Thông qua những hoạt động trải nghiệm này, hình ảnh nón lá Việt Nam đã trở thành một phần ký ức sống động đối với du khách quốc tế. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) bày tỏ sự thích thú khi lần đầu trải nghiệm những công đoạn làm nón lá. Thông qua những hoạt động trải nghiệm này, hình ảnh nón lá Việt Nam đã trở thành một phần ký ức sống động đối với du khách quốc tế. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Những câu chuyện giản dị, cách truyền đạt gần gũi cùng sự hướng dẫn tận tình của người dân địa phương giúp du khách không còn là người ngoài cuộc, mà trở thành một phần của không gian văn hóa làng nón. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Những câu chuyện giản dị, cách truyền đạt gần gũi cùng sự hướng dẫn tận tình của người dân địa phương giúp du khách không còn là người ngoài cuộc, mà trở thành một phần của không gian văn hóa làng nón. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Điều khiến hoạt động này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà là quá trình trải nghiệm. Trong lúc làm nón, du khách được nghe kể về lịch sử làng nghề, về cách các thế hệ người dân trong làng gìn giữ nghề truyền thống. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Điều khiến hoạt động này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà là quá trình trải nghiệm. Trong lúc làm nón, du khách được nghe kể về lịch sử làng nghề, về cách các thế hệ người dân trong làng gìn giữ nghề truyền thống. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển, những trải nghiệm như tại làng Chuông không chỉ mang lại giá trị cho du khách, mà còn góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống Việt Nam. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển, những trải nghiệm như tại làng Chuông không chỉ mang lại giá trị cho du khách, mà còn góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống Việt Nam. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Bà Alessia (du khách Italy) bày tỏ thích thú với làng nghề truyền thống Việt Nam: “Lần đầu tôi được trực tiếp nghe và trải nghiệm công đoạn làm nên chiếc nón lá tại làng nghề. Tôi đã đi tham quan rất nhiều địa điểm du lịch nhưng hoạt động trải nghiệm này thú vị hơn cả. Nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ trải nghiệm thêm làng gốm Bát Tràng hay làng lụa Vạn Phúc, tôi nghĩ cũng sẽ rất tuyệt vời.” (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Bà Alessia (du khách Italy) bày tỏ thích thú với làng nghề truyền thống Việt Nam: “Lần đầu tôi được trực tiếp nghe và trải nghiệm công đoạn làm nên chiếc nón lá tại làng nghề. Tôi đã đi tham quan rất nhiều địa điểm du lịch nhưng hoạt động trải nghiệm này thú vị hơn cả. Nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ trải nghiệm thêm làng gốm Bát Tràng hay làng lụa Vạn Phúc, tôi nghĩ cũng sẽ rất tuyệt vời.” (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Du khách nhí (đến từ Hungary) hào hứng "check-in" cùng nón lá. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
Du khách nhí (đến từ Hungary) hào hứng "check-in" cùng nón lá. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Thử làm nón lá, khách Tây thích thú “chạm” vào văn hóa truyền thống Việt Nam

Nhiều du khách quốc tế tìm đến làng Chuông để tự tay trải nghiệm làm nón lá - nghề truyền thống lâu đời của người dân xã Thanh Oai, Hà Nội. Đây là cách họ “chạm” vào văn hóa bản địa điểm đến Việt Nam.

Mai Huyền
Theo dõi VietnamPlus
Tin liên quan