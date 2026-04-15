Du lịch TP. Hồ Chí Minh: Kỷ nguyên dịch chuyển với không gian kết nối mới

Lãnh đạo ngành du lịch Thành phố chia sẻ về những chiến lược phát triển mới, đặc biệt là sản phẩm du lịch đường sông, khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng điểm đến, thúc đẩy quảng bá và tăng sức cạnh tranh của toàn ngành, đặc biệt là kiến tạo giá trị mới cho du lịch trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, thông minh và bền vững theo tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW, đồng thời bám sát Nghị Quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang có những chuyển dịch tạo dấu ấn khác biệt.

Tại lễ công bố sự kiện ITE HCMC 2026 diễn ra tại Hà Nội vừa qua, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trương Hiền Hòa đã có những chia sẻ về định hướng phát triển chiến lược của địa phương, đặc biệt là sản phẩm du lịch đường sông, khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Thành phố và Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Kỷ nguyên của kết nối thông minh

- Với chủ đề “Kết nối sống động-Điểm đến toàn cầu” năm nay, ban tổ chức ITE HCMC 2026 mang tới điều gì mới mẻ và ban tổ chức kỳ vọng ra sao vào dấu mốc lần thứ 20 này?

Ông Lê Trương Hiền Hòa: Đây là lần thứ 20 Thành phố tổ chức Hội chợ ITE, chúng tôi rất kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Ở mùa hội chợ năm nay ITE HCMC mang trên mình sứ mệnh lịch sử: Không chỉ là nơi gặp gỡ, mà là nơi kiến tạo những giải pháp đột phá cho một kỷ nguyên du lịch mới - kỷ nguyên của sự kết nối thông minh và phát triển xanh và hợp tác bền vững.

Với chủ đề “Kết nối sống động-Điểm đến toàn cầu,” chúng tôi khẳng định vai trò tiên phong của ngành du lịch Thành phố trong việc dẫn dắt sự chuyển mình từ “du lịch truyền thống”’ sang “hệ sinh thái du lịch xanh và số,” vừa kết hợp các hội nghị, hội thảo chuyên đề với các Buyer [Người mua] nhằm tăng sức cạnh tranh ở quy mô quốc tế. ITE HCMC 2026 chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một Việt Nam chủ động hội nhập, sẵn sàng bứt phá và vững vàng nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch tương lai.

Không gian trưng bày tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh những năm trước. (Ảnh: BTC)

Ở kỳ hội chợ lần này, chúng tôi xây dựng trên 3 nền tảng chính. Thứ nhất là những hội nghị, hội thảo mang tính chính trị, có lãnh đạo các quốc gia cùng tham dự. Thứ hai, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế cũng được mời tham gia đưa tin. Cuối cùng, giá trị về thương mại là những Buyer quốc tế từ các thị trường đã được ban cố vấn sàng lọc kỹ là những người quan tâm tới thị trường du lịch Việt Nam để cùng tham gia khai thác sản phẩm của chúng ta.

Một trong những nét mới của năm nay đó là những sản phẩm mà ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung muốn giới thiệu tới các Buyer quốc tế sau khi chúng ta sáp nhập các địa phương. Ngoài các sản phẩm điểm đến, những tour tuyến cũng như những sản phẩm về công nghệ, ITE 2026 cũng ghi nhận các doanh nghiệp công nghệ tham gia rất đông.

Bên cạnh đó, các tổ chức du lịch quốc tế sẽ cùng tham gia vào việc tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm cập nhật xu hướng, đánh giá tác động từ thị trường thế giới, để cùng tìm giải pháp giúp du lịch Việt Nam và cộng đồng du lịch quốc tế phát triển bền vững hơn.

Sức hút đặc biệt từ du lịch sông nước

- Chiến lược của Thành phố với những sản phẩm du lịch đặc trưng và giàu tiềm năng là gì, thưa ông?

Ông Lê Trương Hiền Hòa: Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang tập trung vào những sản phẩm du lịch MICE. Đây là một trong những chiến lược từ nhiều năm nay rồi. Nhưng sau khi sáp nhập, chúng tôi xác định rõ lợi thế MICE được mở rộng hơn, hoàn thiện hơn với hệ thống lưu trú từ phía Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như các sản phẩm du lịch đoàn có tiềm năng ở Bình Dương. Đây là mô hình tổng thể mà Thành phố hướng tới nhằm hoàn thiện du lịch MICE.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á.(Nguồn: TTXVN)

Thành phố cũng đã chuẩn bị những sản phẩm MICE hoàn thiện cũng như giới thiệu chính sách MICE vừa ban hành để quảng bá với các Người mua quốc tế chuyên dòng khách này tham gia ITE 2026.

- Không chỉ có MICE, một trong những thế mạnh mà du lịch địa phương đã khẳng định được sức hút thời gian qua là du lịch đường sông. Vậy Thành phố có kế hoạch phát triển dòng sản phẩm này thế nào để tăng tính cạnh tranh cho điểm đến?

Ông Lê Trương Hiền Hòa: Đối với du lịch đường sông, Thành phố hiện hỗ trợ rất mạnh cho các phương tiện sông nước. Thông qua những chương trình phát triển hạ tầng bến, bãi mới, Thành phố đang hoàn thiện để tạo mạng lưới giao thông đường sông thuận tiện giúp các doanh nghiệp có động lực tăng cường đầu tư vào sản phẩm du lịch đường sông.

Hiện nay, những tuyến du lịch đường sông dài kết nối các khu vực tàu cũng được doanh nghiệp khai thác rất hiệu quả.

Với trung tâm Thành phố, ngoài những tuyến tham quan đường sông, các đơn vị đầu tư mạnh mẽ nhất là những thuyền nhà hàng nổi phục vụ ẩm thực chạy dọc sông Sài Gòn, hay các tàu cao cấp có những hoạt động vui chơi giải trí chuyên nghiệp hơn… nhằm thu hút dòng khách sang, có sức chi tiêu mạnh mẽ.

- Theo ông đâu là lợi thế đang giúp du khách chuộng sản phẩm trải nghiệm đường sông của địa phương?

Ông Lê Trương Hiền Hòa: Theo tôi, giá trị từ những hình ảnh đặc trưng dọc hai bên sông Sài Gòn tạo được sức hấp dẫn đặc biệt thu hút du khách. Bên cạnh đó, việc phát triển đô thị ven hai bờ sông góp phần tạo sự sôi động cho kinh tế đêm, mang đến không khí nhộn nhịp giúp du khách cảm nhận được vẻ đẹp và sức hút của du lịch sông nước Thành phố.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các tuyến du lịch dọc ven sông cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư đã tạo ra chuỗi sản phẩm kết nối hiệu quả hơn.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông./.

Phát huy tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về việc lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa lồng ghép vào các hoạt động kinh tế, du lịch... các địa phương đang tích cực xây dựng các sản phẩm mới phát huy giá trị di sản dân tộc.

Nghị quyết cũng nêu rõ ngành du lịch cần cấu trúc lại, nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh. Phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hoá, giàu trải nghiệm; thúc đẩy du lịch thông minh, xanh, sạch, giảm phát thải; kết nối liên vùng, liên ngành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia về du lịch, dịch vụ mang đậm bản sắc văn hoá, con người Việt Nam, thương hiệu điểm đến Việt Nam gắn với giá trị văn hóa. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của doanh nghiệp du lịch và toàn ngành.