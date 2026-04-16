Bùng nổ chuỗi sự kiện đa sắc màu đón sóng du lịch hè tại Đà Nẵng

Đón kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4 và 1/5, Đà Nẵng bùng nổ chuỗi sự kiện du lịch và văn hóa đặc sắc. Thành phố hứa hẹn mang đến hàng loạt trải nghiệm đa giác quan đầy ấn tượng cho du khách.

Thanh Phong
Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng bên sông Hàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng bên sông Hàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, Đà Nẵng chính thức bước vào mùa du lịch hè với diện mạo sôi động, đa sắc nhưng vẫn giữ chiều sâu văn hóa.

Thành phố định hướng mang đến một hành trình trọn vẹn theo tinh thần Đà Nẵng chạm về nguyên bản, kết hợp hài hòa giữa không gian lễ hội, thiên nhiên và văn hóa.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong dịp này là chương trình Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026, diễn ra từ ngày 25/4 đến 03/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch.

Chuỗi hoạt động kéo dài 9 ngày mang đến không gian biển sôi động với các trải nghiệm như lễ hội diều, âm nhạc đêm, ẩm thực, đại chiến súng nước và trình diễn thể thao biển. Đặc biệt, giải bơi biển vượt sóng mùa hè diễn ra vào ngày 27/4 hứa hẹn tạo nên một điểm nhấn thể thao độc đáo kết nối du khách với thiên nhiên.

Song hành cùng làn sóng du lịch biển, không gian văn hóa nghệ thuật của thành phố cũng được kích hoạt mạnh mẽ ngay từ giữa tháng 4. Các triển lãm Sắc màu Đất Quảng tại Bảo tàng Mỹ thuật và Giao điểm Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng đã mở ra những góc nhìn đa chiều về con người và nhịp sống đương đại.

Không khí này tiếp tục lan tỏa với Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 diễn ra tại Công viên APEC và các tuyến phố ven sông Hàn, đưa di sản vào nhịp sống hiện đại qua các hoạt động trình diễn, diễu hành.

Ngoài ra, hành trình khám phá di sản và làng nghề cũng được mở rộng với loạt sự kiện mang tính chiều sâu để du khách có thể cảm nhận bằng tất cả giác quan. Điển hình là Lễ hội Giỗ Tổ nghề Yến tại Cù Lao Chàm, Lễ hội Sắc màu di sản Chăm tại Mỹ Sơn và Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư tại làng đá Non Nước.

Chuỗi sự kiện được tổ chức đồng bộ không chỉ làm phong phú lựa chọn giải trí mà còn giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc kết nối trọn vẹn với văn hóa và thiên nhiên Đà Nẵng sau mỗi chuyến đi.

LỊCH TRÌNH CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT DỊP LỄ 30/4 VÀ 1/5

- Chương trình Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026

Thời gian: Từ 25/4 đến 03/5/2026 tại Công viên Biển Đông.

- Giải bơi biển vượt sóng mùa hè 2026

Thời gian: Ngày 27/4/2026 tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

- Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026

Thời gian: Từ 10/4 đến 30/4/2026 tại Công viên APEC.

- Triển lãm Mỹ thuật Sắc màu Đất Quảng

Thời gian: Từ 10/4 đến 10/5/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

- Triển lãm Giao điểm Việt Nam

Thời gian: Từ 15/4 đến 15/5/2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

- Lễ hội Giỗ Tổ nghề Yến

Thời gian: Ngày 16 và 17/4/2026 tại xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm.

- Lễ hội Sắc màu di sản Chăm

Thời gian: Từ 20/4 đến 30/4/2026 tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

- Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư

Thời gian: Ngày 01/5/2026 tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước.

Cách mặt đất gần 100m, thác Lụa được chia làm hai nhánh đổ vào hồ nước mát lạnh, trong vắt dưới chân thác sau đó hòa mình vào suối Xà Ruông uốn lượn bên những khối đá lớn dưới chân núi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của Thác Lụa

Thác Lụa ở thôn Bà He tại xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ với chiều cao khoảng 300m với nhiều tầng, trên cùng là dòng nước trắng xóa đổ xuống vách đá như một dải lụa.

Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khám phá kiến trúc độc đáo Hổ Quyền tại Huế

Hổ Quyền được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 11, có kiến trúc rất độc đáo với hình vành khăn, tạo bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm, được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao.

Du khách trải nghiệm tham quan đảo Cồn Cỏ bằng xe điện – phương tiện thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển du lịch sinh thái, góp phần mang đến hành trình khám phá chậm rãi giữa không gian biển đảo còn nhiều nguyên sơ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Mở lối" ra đảo, đánh thức tiềm năng

Những chuyến tàu đã mở lối ra đảo nhưng chưa đủ để tạo bước ngoặt. Khi giao thông còn gián đoạn, hạ tầng hạn chế và cơ chế chưa thông thoáng, hành trình phát triển du lịch Cồn Cỏ vẫn nhiều trăn trở.

Đảo Cồn Cỏ định vị phát triển du lịch theo hướng “đảo xanh-nguyên sơ-trải nghiệm khác biệt," tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch biển đảo. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Viên ngọc xanh" giữa trùng khơi

Mang trong mình hai lớp trầm tích: ký ức chiến tranh và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, "đảo thép" Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang từng bước chuyển mình, tìm lối đi riêng trên hành trình làm du lịch.

Ông Hun Many - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ công vụ Campuchia - thực hiện các nghi thức trong Lễ đón chư thiên, khởi đầu chuỗi chương trình hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Campuchia khai hội Nokor Sangkranta, vui đón năm mới 2026

Bên cạnh lễ đón chư thiên mừng năm mới diễn ra sáng 14/4 còn có nhiều sự kiện văn hóa tôn giáo quy mô lớn diễn ra trong những ngày tới như đắp núi cát, tắm tượng phật, diễu hành Nokor Sangkranta...