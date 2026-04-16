Bùng nổ chuỗi sự kiện đa sắc màu đón sóng du lịch hè tại Đà Nẵng

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, Đà Nẵng chính thức bước vào mùa du lịch hè với diện mạo sôi động, đa sắc nhưng vẫn giữ chiều sâu văn hóa.

Thành phố định hướng mang đến một hành trình trọn vẹn theo tinh thần Đà Nẵng chạm về nguyên bản, kết hợp hài hòa giữa không gian lễ hội, thiên nhiên và văn hóa.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong dịp này là chương trình Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026, diễn ra từ ngày 25/4 đến 03/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch.

Chuỗi hoạt động kéo dài 9 ngày mang đến không gian biển sôi động với các trải nghiệm như lễ hội diều, âm nhạc đêm, ẩm thực, đại chiến súng nước và trình diễn thể thao biển. Đặc biệt, giải bơi biển vượt sóng mùa hè diễn ra vào ngày 27/4 hứa hẹn tạo nên một điểm nhấn thể thao độc đáo kết nối du khách với thiên nhiên.

Song hành cùng làn sóng du lịch biển, không gian văn hóa nghệ thuật của thành phố cũng được kích hoạt mạnh mẽ ngay từ giữa tháng 4. Các triển lãm Sắc màu Đất Quảng tại Bảo tàng Mỹ thuật và Giao điểm Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng đã mở ra những góc nhìn đa chiều về con người và nhịp sống đương đại.

Không khí này tiếp tục lan tỏa với Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 diễn ra tại Công viên APEC và các tuyến phố ven sông Hàn, đưa di sản vào nhịp sống hiện đại qua các hoạt động trình diễn, diễu hành.

Ngoài ra, hành trình khám phá di sản và làng nghề cũng được mở rộng với loạt sự kiện mang tính chiều sâu để du khách có thể cảm nhận bằng tất cả giác quan. Điển hình là Lễ hội Giỗ Tổ nghề Yến tại Cù Lao Chàm, Lễ hội Sắc màu di sản Chăm tại Mỹ Sơn và Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư tại làng đá Non Nước.

Chuỗi sự kiện được tổ chức đồng bộ không chỉ làm phong phú lựa chọn giải trí mà còn giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc kết nối trọn vẹn với văn hóa và thiên nhiên Đà Nẵng sau mỗi chuyến đi.

LỊCH TRÌNH CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT DỊP LỄ 30/4 VÀ 1/5 - Chương trình Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 Thời gian: Từ 25/4 đến 03/5/2026 tại Công viên Biển Đông. - Giải bơi biển vượt sóng mùa hè 2026 Thời gian: Ngày 27/4/2026 tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng. - Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 Thời gian: Từ 10/4 đến 30/4/2026 tại Công viên APEC. - Triển lãm Mỹ thuật Sắc màu Đất Quảng Thời gian: Từ 10/4 đến 10/5/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. - Triển lãm Giao điểm Việt Nam Thời gian: Từ 15/4 đến 15/5/2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng. - Lễ hội Giỗ Tổ nghề Yến Thời gian: Ngày 16 và 17/4/2026 tại xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm. - Lễ hội Sắc màu di sản Chăm Thời gian: Từ 20/4 đến 30/4/2026 tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. - Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư Thời gian: Ngày 01/5/2026 tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước.