Hải Phòng: Liên kết hình thành chuỗi sản phẩm du lịch chất lượng

Tổ chức các đoàn Farmtrip, tham gia hội chợ, giới thiệu tới các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng, lợi thế về du lịch của Hải Phòng là các giải pháp cơ bản ngành du lịch thành phố Hải Phòng đang triển khai để thu hút du khách.

Thông qua các hoạt động này, thành phố giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế nhiều giá trị di sản, danh lam thắng cảnh nổi bật, trong đó có hai di sản thế giới được UNESCO ghi danh.

Giới thiệu giá trị đặc sắc của các di sản thế giới

Một trong những hoạt động văn hóa-du lịch tiêu biểu của Hải Phòng dịp đầu xuân là Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2026, diễn ra từ ngày 26/2 đến 11/3 (tức ngày 10-23 tháng Giêng).

Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức theo quy mô của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào ngày 12/7/2025.

Điểm nhấn của lễ hội là sự gắn kết giữa Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả với chương trình khai hội và các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, được dàn dựng công phu, hiện đại nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu văn hóa truyền thống. Các chương trình góp phần tôn vinh tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm và giá trị đặc sắc của di sản Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức mở rộng kết nối tuyến du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc-Thanh Mai, với Yên Tử và Chùa Vĩnh Nghiêm và xây dựng các tour du lịch tập trung giới thiệu chuỗi giá trị du lịch văn hóa-tâm linh đặc sắc của quần thể di tích này.

Lễ rước nước - nghi lễ quan trọng của Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Nội dung các tour tập trung khai thác hiệu quả giá trị nổi bật toàn cầu của các điểm đến thuộc Di sản thế giới được UNESCO công nhận tại 5 địa điểm gồm Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương và di tích chùa Sùng Nghiêm. Đây đều là những di tích lịch sử, danh thắng tiêu biểu, được bảo tồn với giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đặc sắc mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Các giá trị đặc sắc và tầm vóc của Khu Di sản Văn hóa thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái. Chỉ trong dịp lễ này đã có 155.630 lượt khách đến đây, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025.

Dịp cuối tháng Ba, đặc khu Cát Hải kỷ niệm 67 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải (31/3/1959-31/3/2026) và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2026.

Tại lễ khai mạc, ông Phan Viết Điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải (đơn vị quản lý hành chính quần đảo Cát Bà), cho biết quần đảo Cát Bà - viên ngọc xanh của vịnh Bắc Bộ từ lâu đã được biết đến không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên, mà còn bởi sự giao hòa độc đáo giữa rừng và biển, giữa hệ sinh thái đa dạng và giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển đảo.

Với Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu dự trữ sinh quyển thế giới và quần thể danh lam thắng cảnh kỳ vĩ, di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du lịch Việt Nam và khu vực.

Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận Cát Bà trở thành Khu du lịch quốc gia. Đây không chỉ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng mà còn là cơ hội lớn để Cát Bà bứt phá mạnh mẽ, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững và mang tầm quốc tế.

Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 2023. Cát Bà là trọng điểm du lịch của thành phố Hải Phòng với lượng du khách đến đây đạt khoảng 1/3 lượng khách đến thành phố. Du khách nước ngoài đặc biệt thích thú khi đến tham quan đảo ngọc.

Chị Marie Bardot, du khách Pháp, cho biết chị đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp bình yên của Cát Bà, đặc biệt khi trải nghiệm tại làng du lịch Việt Hải. Đây là ngôi làng độc đáo của vùng Bắc Bộ giữa biển khơi với những nét văn hóa đặc trưng của người dân Việt Nam. Ngoài ra, chị có thể trải nghiệm các hoạt động khác như leo núi, đi bộ xuyên rừng. Lần tới quay lại Cát Bà, chị sẽ trải nghiệm dịch vụ ngủ đêm trên du thuyền.

Chủ động quảng bá hình ảnh

Cùng với việc xây dựng các tour mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, một giải pháp được thành phố Hải Phòng đặc biệt chú trọng trong thu hút du khách, đó là chủ động giới thiệu, quảng bá.

Đầu tháng Tư, tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM 2026 tổ chức tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức gian hàng Du lịch Hải Phòng với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến xanh, thông minh và bền vững.”

Gian hàng trưng bày, giới thiệu du lịch địa phương và các sản phẩm du lịch của doanh nghiệp.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, gian trưng bày giúp các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Hải Phòng tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển du lịch cũng như cập nhật các thông tin về dịch vụ và sản phẩm du lịch, thiết lập mối quan hệ với các đối tác và nắm bắt xu hướng du lịch các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, từ đó nghiên cứu xây dựng các sản phẩm mới có tính khác biệt và hấp dẫn phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Hải Phòng giới thiệu, chào bán sản phẩm tới khách du lịch nội địa và quốc tế.

Tham gia gian hàng của Hải Phòng, ông Nguyễn Minh Đức Lộc, Giám đốc vận hành khách sạn Dream Dragon Resort, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (nằm trên địa bàn phường Đồ Sơn) cho biết doanh nghiệp giới thiệu đến du khách dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, với hệ sinh thái đa dạng và tự nhiên.

Trong những năm qua, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của Hải Phòng. Các doanh nghiệp này thu hút đông đảo chuyên gia và người lao động quốc tế đến sinh sống, làm việc. Họ chính là sứ giả quảng bá hình ảnh thành phố đến với người thân, bạn bè và góp phần hình thành nguồn khách du lịch tiềm năng với nhu cầu phong phú, hướng tới các sản phẩm, dịch vụ chất lượng và trải nghiệm cao.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, cho biết thành phố luôn xây dựng các mối liên kết thực chất, lâu dài với các doanh nghiệp FDI; đồng thời tìm hướng đi mới cho du lịch thành phố thông qua các doanh nghiệp này. Để có các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách FDI, thành phố đề nghị các doanh nghiệp du lịch chủ động đổi mới, xây dựng các sản phẩm phù hợp như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch hội nghị, hội thảo (MICE), các chương trình trải nghiệm văn hóa-ẩm thực đặc trưng, các hoạt động gắn kết doanh nghiệp.

Đặc biệt, các doanh nghiệp du lịch cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Các sở, ngành, hiệp hội và các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp; trong đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các đơn vị để tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp du lịch với khối doanh nghiệp FDI, từng bước hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, chất lượng và có tính cạnh tranh cao.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, thành phố mong muốn các doanh nghiệp FDI tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng địa phương, tích cực sử dụng các dịch vụ du lịch tại Hải Phòng, coi đây không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là một phần trong chiến lược chăm lo đời sống cho chuyên gia, người lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 3 tháng đầu năm 2026, du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ gần 3 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, doanh thu ước đạt trên 3.500 tỷ đồng. Năm 2026, Hải Phòng phấn đấu đón 16,5 triệu lượt du khách./.

