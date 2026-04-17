Du lịch

“Kỳ nghỉ vàng” 30/4 tăng nhiệt: Du khách Việt chuộng các “điểm đến quốc dân”

Thay vì mạo hiểm khám phá những địa điểm ít người biết đến, du khách Việt đang ưu tiên những điểm đến nổi tiếng, dễ di chuyển, giúp tối ưu hóa chi phí mà vẫn có được những trải nghiệm ý nghĩa.

Mai Mai
Với thị trường nội địa, du khách Việt ưu tiên các điểm đến ven biển. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)
Với thị trường nội địa, du khách Việt ưu tiên các điểm đến ven biển. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Đại diện nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda thông tin lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú của thị trường nội địa Việt Nam cho kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 tăng cao 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này phản ánh nhu cầu du lịch nội địa mạnh mẽ, khi du khách Việt sẵn sàng tận dụng kỳ nghỉ dài nhất năm để tìm về những điểm đến yêu thích.

"Du khách Việt đang ưu tiên những chuyến đi dễ lên kế hoạch, tối ưu về chi phí và phù hợp với lối sống riêng. Trước thềm kỳ nghỉ lễ dài, chúng tôi nhận thấy có một xu hướng đang định hình thị trường: du khách Việt ưu tiên những chặng bay ngắn và hành trình trải nghiệm tại các điểm đến thân thuộc, nơi vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái,” Giám đốc Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm chia sẻ.

Ông Vũ Ngọc Lâm cho hay các điểm đến ven biển dẫn đầu trong danh sách du lịch nội địa. Dữ liệu Agoda cho thấy 4/5 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất là các thành phố biển: Vũng Tàu (tăng 101% so với năm ngoái), Nha Trang (tăng 96% so với năm ngoái), Đà Nẵng (tăng 89% so với năm ngoái) và Phan Thiết (tăng 72% so với năm ngoái). Đà Lạt (tăng 45% so với năm ngoái) là điểm đến không có biển duy nhất lọt vào bảng xếp hạng, thu hút du khách nhờ khí hậu mát mẻ, phù hợp cho chuyến du lịch ngắn ngày để trốn nắng.

“Bảng xếp hạng này cũng cho thấy sở thích của du khách Việt đang thay đổi, có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố tiện lợi và khoảng cách di chuyển ngắn. Thay vì mạo hiểm khám phá những địa điểm ít người biết đến, họ đang lựa chọn những điểm đến nổi tiếng, dễ di chuyển, giúp tối ưu hóa chi phí chuyến đi mà vẫn có được những trải nghiệm ý nghĩa cùng với gia đình và bạn bè,” đại diện Agoda nhận định.

Ở chiều quốc tế, trong khi các "điểm đến quốc dân" như Bangkok và Singapore vẫn duy trì vị thế trong Top 5, thì Tokyo và Seoul lại chứng kiến sự bùng nổ về lượng quan tâm với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 49% và 20%.

Thực tế này cho thấy, du khách Việt có tâm lý muốn tận dụng kỳ nghỉ dài ngày để lên kế hoạch đến những nước xa hơn, thay vì các chuyến đi Đông Nam Á ngắn đặc trưng. Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cũng tiếp tục góp mặt trong danh sách những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, giữ vị trí thứ 5 trong bảng Top 5 điểm đến quốc tế yêu thích của người Việt trong kỳ nghỉ này./.

(Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

