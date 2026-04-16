Vì sao du khách quốc tế thích “đi lạc” khi trải nghiệm điểm đến Việt Nam?

Không lịch trình, không hướng dẫn viên, nhiều du khách quốc tế đã chọn khám phá Việt Nam bằng cách “thả trôi” trải nghiệm, lên đường chỉ với balo gọn nhẹ và tinh thần sẵn sàng đi… lạc. Như thế, mỗi chuyến đi đều ẩn chứa những bất ngờ thú vị, và những “điểm chạm” giản dị đôi khi để lại ấn tượng thật khó phai.

“Đi lạc” ở đây không phải là lạc lối, lạc lõng mà để hòa vào nhịp sống bình dị nhưng đa sắc và nhiều thanh âm cùng người địa phương. Những hành động nhỏ như được chỉ đường, được mời ăn cùng, được giúp đỡ mà không cần lý do… với du khách nước ngoài, đó không chỉ là thân thiện, mà cách để kết nối sâu sắc một cách tự nhiên nhất với con người và văn hóa bản địa, thêm “gia vị” đáng nhớ cho chuyến đi.

“Tự đi lạc” ở Việt Nam

Donna và Lu (du khách Canada) đã trải nghiệm dải đất hình chữ S như thế. Họ đã có những giây phút tự do rong ruổi khắp ngõ ngách phố phường Hà Nội với tâm thế: đi để trải nghiệm, không phải để hoàn thành danh sách điểm đến. May mắn là trên hành trình đó, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất thường không nằm trong kế hoạch của cặp đôi.

“Tôi và chồng đều không muốn đi theo tour vì mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Tôi thích tự đi, tự trải nghiệm, tự khám phá kể cả khi bị lạc,” Donna chia sẻ. Xu hướng này không phải ngẫu nhiên. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy trải nghiệm cá nhân và cảm nhận thực tế là yếu tố quan trọng quyết định sự hài lòng và khả năng quay lại điểm đến của du khách.

Donna kể, một buổi sáng cô cùng chồng được thưởng thức hủ tiếu ngon một cách vô cùng tình cờ: “Tôi rẽ vào con phố nhỏ, thấy một quán ăn chỉ có vài chiếc ghế nhựa thấp và rất đông người địa phương. Tôi ngồi xuống, gọi thử một món mà tôi không biết tên. Sau đó, tôi biết nó là hủ tiếu, hương vị tôi nhớ nhất trong những ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh.”

Hai vợ chồng du khách Canada là Donna và Lu tham quan phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Với nhiều du khách nước ngoài, những quán ăn không bảng hiệu, không thực đơn tiếng Anh, thậm chí không cả điều hòa, nhưng thực sự đã mang đến trải nghiệm khác biệt cho họ: cảm giác được hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân bản địa. Có lẽ, chính những điều tưởng chừng “không hoàn hảo” ấy của điểm đến Việt Nam đã “găm” vào tâm trí, chạm tới cảm xúc khách du lịch quốc tế.

Đến Việt Nam, cặp vợ chồng Canada quyết định cắt giảm tối đa mọi dịch vụ không cần thiết như tour có hướng dẫn viên, buffet sáng, khách sạn cao cấp hay nhà hàng sang trọng. Bởi quan điểm chính những tiện nghi này sẽ khiến cả hai xa rời trải nghiệm bản địa và thiếu sự “kết nối chân thật” với con người nơi đây.

“Tôi và vợ mình đã có rất nhiều cảm xúc khác nhau với mỗi tỉnh hay thành phố mà chúng tôi từng ghé thăm. Nếu như Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc với giao thông có phần ‘hỗn loạn,’ thì Hội An lại là một đô thị cổ kính, yên bình khiến chúng tôi cứ muốn chậm rãi dạo bước để thưởng thức không gian ở đó. Chúng tôi luôn lựa chọn nơi ở gần với nhà của người dân địa phương để dễ dàng quan sát, cũng như hiểu hơn về cuộc sống đặc trưng ở mỗi vùng miền. Và điều đó cho chúng tôi cảm giác thật gần gũi, giống như đang sống thử thay vì đang du lịch,” ông Lu bày tỏ.

Còn Donna thì chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam: “Có thể khi trở về nước, tôi không nhớ hết những nơi mình đã đến, những món ăn mình đã được thử, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhớ cách tôi đã sống trong những ngày đó tại Việt Nam và những câu chuyện cùng con người nơi đây.”

Du khách quốc tế xúc động khi nhận món quà ý nghĩa từ những người bạn Việt Nam. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Giá trị sau những trải nghiệm “ngon-bổ-rẻ”

Thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia cho thấy lượng khách ngoại đến Việt Nam trong quý I vừa qua cao nhất từ trước tới nay, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp tình hình thế giới có nhiều bất định. Việt Nam nổi lên là điểm đến an toàn, thân thiện và đa dạng trải nghiệm. Với chi phí hợp lý, đời sống đường phố phong phú và văn hóa độc đáo vốn có, Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho kiểu du lịch tự trải nghiệm của du khách.

Với một bộ phận du khách, yếu tố “ngon-bổ-rẻ” là lý do góp phần thúc đẩy họ chọn du lịch tự trải nghiệm. Song, điều khiến họ ấn tượng không nằm ở việc tiết kiệm được bao nhiêu, mà là giá trị nhận về từ mỗi trải nghiệm đó.

“Tôi thấy chi phí cho chuyến xê dịch tự do tại Việt Nam rất hợp lý, thậm chí rẻ hơn nhiều so với những quốc gia châu Âu mà gia đình tôi từng tới. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất khi tới Hà Nội là không gian phố cổ với những đình, chùa mang kiến trúc cổ, những hàng quán đông vui và đặc biệt là con người vô cùng thân thiện, dễ mến. Vậy nên tôi và gia đình không cần dùng tới bản đồ, chỉ đơn giản đi dọc những con phố và tận hưởng mọi thứ, giống như đang thật sự sống ở Hà Nội vậy. Tiếng Việt hơi khó đối với tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại Việt Nam và khám phá thêm những bãi biển và vùng đất mới,” bà Naelle Mote (du khách Australia) chia sẻ cảm nhận về một tuần ở Thủ đô Hà Nội.

Ngoài những điểm đến nổi bật, nhiều du khách ưa khám phá lại chọn những vùng núi cao Tây Bắc hay những nơi có thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ. Đó có thể là một bãi biển vắng không tên, một con đường ven núi ít người qua lại hay những vùng quê với cánh đồng xanh trải dài bát ngát, nơi nhịp sống diễn ra chậm rãi và gần như tách biệt với ồn ào của du lịch đại chúng.

Vẻ đẹp hoang sơ của biển Hải Tiến, Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

“Khi khám phá Việt Nam, tôi đã phát hiện có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên mộc mạc nhưng rất tuyệt vời, khác hoàn toàn so với những địa điểm du lịch được quảng bá rầm rộ trên các trang tin. Tôi đã dành vài ngày ở Pù Luông (Thanh Hóa) chỉ để ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh mướt và thưởng thức đặc sản thơm ngon như xôi nếp hay thịt heo nướng. Tất cả những trải nghiệm đáng nhớ đó đều do tôi tự khám phá từ việc trò chuyện cùng dân bản địa rồi được họ giúp đỡ,” Mark (du khách Anh) nhớ lại những trải tại Việt Nam.

Với những du khách như Mark, việc tự lên kế hoạch, tự di chuyển và khám phá điểm đến giúp họ cảm thấy chủ động hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để tiếp xúc với đời sống thực tế - điều không dễ tìm thấy ở các tour du lịch truyền thống.

Có lẽ chính sự an toàn tự nhiên, và đầy tính ngẫu hứng từ những chuyến đi như thế đã khiến Việt Nam trở thành điểm dừng chân đặc biệt với du khách quốc tế. Nơi mà đôi khi, chỉ cần “lạc trôi” một chút, khách du lịch lại tìm thấy những “điểm chạm” đáng nhớ trong hành trình của mình./.

