Lai Châu: Đưa Cao nguyên Sìn Hồ trở thành điểm đến hấp dẫn khu vực Tây Bắc

Cao nguyên Sìn Hồ được xác định là một trong những hạt nhân phát triển du lịch của tỉnh Lai Châu, của Vùng Tây Bắc; đồng thời là cực tăng trưởng du lịch quan trọng của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đây là một trong những nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết, thu hút đầu tư và phát triển Khu Du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ theo hướng bền vững, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và trên bản đồ du lịch quốc gia.

Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ có vai trò kết nối các tuyến du lịch liên vùng giữa Lai Châu với Lào Cai, Điện Biên và các địa phương trong khu vực, góp phần hình thành chuỗi giá trị du lịch Tây Bắc.

Dự báo đến năm 2030, khu du lịch sẽ đón khoảng 74.100 lượt khách; đến năm 2050 đạt trên 1 triệu lượt khách, cùng với hệ thống cơ sở lưu trú và hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 24.907,88 ha, bao gồm toàn bộ xã Sìn Hồ và một phần các xã Hồng Thu, Tủa Sín Chải. Khu vực quy hoạch có ranh giới: phía Bắc giáp xã Hồng Thu; phía Nam giáp xã Tủa Sín Chải; phía Đông giáp xã Nậm Tăm; phía Tây giáp các xã Pa Tần và Lê Lợi. Quy hoạch gồm giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch với mục tiêu cụ thể hóa các định hướng phát triển du lịch tỉnh Lai Châu tại Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Lai Châu tầm nhìn đến 2050; Định hướng tổ chức không gian phát triển, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ cho Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ.

Trong số đó, chú trọng kết nối với các khu, điểm du lịch khác trong tỉnh, vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước; từng bước xây dựng Cao nguyên Sìn Hồ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đặc trưng của vùng núi cao Tây Bắc, có vai trò quan trọng trong hệ thống du lịch quốc gia; là điểm đến hấp dẫn gắn với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, khí hậu cao nguyên, bản sắc văn hoá dân tộc và các giá trị sinh thái đặc thù của tỉnh Lai Châu.

Theo định hướng, Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ sẽ phát triển theo mô hình du lịch xanh, bền vững, với các loại hình chủ đạo như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe, khám phá thiên nhiên và du lịch thể thao mạo hiểm.

Quy hoạch cũng chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa-sinh thái mang tầm quốc gia, phát triển du lịch gắn với bảo tồn lâu dài các giá trị tự nhiên và văn hoá, đóng góp vào mục tiêu bảo tồn di sản và đa dạng sinh học của quốc gia./.

