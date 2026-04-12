Song mã chầu báo công: Tuyệt tác khổng lồ dệt từ ruộng lúa Tam Cốc - Ninh Bình

Lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa trong văn hóa dân gian, tác phẩm lúa "Song mã chầu báo công" rộng gần 10.000m² tại Ninh Bình đang trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong năm 2026.

Tác phẩm tranh lúa "Song mã chầu báo công" lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa trong văn hóa dân gian Việt Nam, tượng trưng cho lòng trung thành, sự bền bỉ và khát vọng vinh quy bái tổ. Hình ảnh hai chú ngựa trong tư thế chầu báo công không chỉ tôn vinh nét đẹp truyền thống của năm Ngọ mà còn gửi gắm những ước nguyện về một năm mới thịnh vượng cho vùng đất cố đô.

Để tạo nên những đường nét sắc sảo, người nông dân địa phương đã tỉ mỉ áp dụng kỹ thuật số hóa trắc địa kết hợp cùng đặc tính cứng cây của giống lúa Thái Xuyên. Sự giao thoa giữa nông nghiệp truyền thống và tư duy nghệ thuật hiện đại đã biến cánh đồng xanh mướt thành một tuyệt tác sống động giữa lòng thiên nhiên hùng vĩ.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp hoạt động dệt tranh trên ruộng được triển khai, khẳng định vị thế của một thương hiệu du lịch văn hóa bền vững tại địa phương. Tác phẩm độc đáo này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất trong Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc” dự kiến khai mạc vào cuối tháng 5 năm 2026./.