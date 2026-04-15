Mỹ–Iran ngừng bắn khi cái giá của sự leo thang đã vượt tầm kiểm soát

Sau 6 tuần giao tranh, Mỹ và Iran chấp nhận ngừng bắn tạm thời khi chi phí leo thang vượt lợi ích. Đàm phán tại Islamabad đã mở ra lối thoát cho xung đột Trung Đông.

Sau nhiều tuần giao tranh căng thẳng, Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong bối cảnh cả hai bên đều chịu tổn thất đáng kể. Theo đánh giá của giới phân tích, xung đột rơi vào trạng thái “trò chơi đấu giá 1 USD”, nơi mỗi bước đi tiếp theo đều làm gia tăng chi phí mà không mang lại lợi thế rõ rệt.

Việc chấp nhận xuống thang cho thấy hai bên đã nhận ra giới hạn của sức ép quân sự, đồng thời chuyển sang tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Các cuộc tiếp xúc kéo dài tại Islamabad, với vai trò trung gian của Pakistan, được xem là bước đi quan trọng nhằm mở ra kênh đối thoại thực chất. Dù mới chỉ là thỏa thuận ngắn hạn, động thái này góp phần giảm nhiệt căng thẳng và tạo cơ hội định hình lại cục diện khu vực./.