Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phấn đấu xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; tăng cường hợp tác thương mại cân bằng, bền vững hơn; thúc đẩy liên kết kinh tế bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt; nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai đồng bộ khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại địa phương biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc,” mở cửa cho các hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn./.