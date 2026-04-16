Các giải pháp bền vững đưa Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Bắc

Ngày 15/4/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2045.

Lấy cao nguyên trung tâm làm hạt nhân

Mộc Châu sở hữu cảnh quan đặc sắc như rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông, đồi chè trái tim, cùng bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc Thái, Mông, Dao...

Bên cạnh các hoạt động du lịch thế mạnh như trekking, trải nghiệm nông nghiệp, homestay, lễ hội, Mộc Châu vẫn còn hạn chế về mảng du lịch cao cấp và du lịch kết hợp hội họp, hội nghị, khen thưởng và triển lãm (Meeting Incentive Conference Event - MICE).

Trước tình hình đó, ngày 31/12/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2045.

Mục tiêu của quy hoạch là nhằm xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu trở thành trung tâm động lực phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

Xác định đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch-nghỉ dưỡng-văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế, với hạ tầng đồng bộ, hiện đại và sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao

Quy hoạch xác định mô hình phát triển đa cực, lấy cao nguyên trung tâm làm hạt nhân, mở rộng về phía Tây Bắc-Tân Lập; xây dựng và phát triển các cực tăng trưởng tại các vùng có điều kiện thuận lợi, các trục vành đai, hành lang kinh tế trọng điểm và khu vực ngoại vi.

Trung tâm Khu du lịch là tổ hợp đô thị du lịch Mộc Châu, trung tâm du lịch trọng điểm Vân Hồ, phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí, hội nghị, chăm sóc sức khỏe. Các cực phát triển như Tô Múa, Chiềng Yên, Chiềng Sơn đóng vai trò vệ tinh, phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp và khai thác bản sắc văn hóa dân tộc.

Cầu kính Bạch Long ở Khu Du lịch Mộc Châu Island, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Không gian phát triển được phân thành 4 vùng

Đến năm 2030, khu du lịch dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 5-6%; đến năm 2045 đạt khoảng 8 triệu lượt khách, với tỷ lệ khách quốc tế trên 10%.

Phạm vi quy hoạch trải dài trên địa bàn 4 phường, 8 xã thuộc khu vực Mộc Châu và Vân Hồ (cũ), tổng diện tích khoảng 205.405 ha với 4 phân vùng phát triển.

Vùng I - Vùng trung tâm động lực phát triển du lịch, phát triển tập trung cơ sở hạ tầng, các công trình dịch vụ du lịch cấp Vùng và Quốc gia gắn với trung tâm Mộc Châu, Vân Hồ, trung tâm du lịch trọng điểm;

Vùng II - Vùng phía Bắc, phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông Đà với cực phát triển đô thị Tô Múa;

Vùng III - Vùng phía Đông, gắn với du lịch cộng đồng với cực phát triển Chiềng Yên;

Vùng IV - Vùng phía Nam, phát triển du lịch sinh thái gắn với khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, cửa khẩu quốc tế Lóng Sập với cực phát triển Chiềng Sơn.

Nhiều cụm, điểm du lịch trọng điểm được xác định như cụm Tà Số - Tân Lập (nghỉ dưỡng cao cấp), cụm Pa Phách - Chiềng Sơn - Pha Luông (du lịch sinh thái, mạo hiểm), cụm ven sông Đà (du lịch tâm linh, trải nghiệm).

Các cửa ngõ du lịch tại Tân Lập, Ngã ba sông, Chiềng Yên và cửa khẩu Lóng Sập sẽ hình thành các trung tâm dịch vụ, logistics, vui chơi giải trí, góp phần điều phối và thu hút dòng khách.

Hệ thống tuyến du lịch được tổ chức theo hướng liên kết vùng và quốc tế, kết nối Mộc Châu với Lào và các nước Đông Nam Á qua cửa khẩu Lóng Sập; đồng thời mở rộng liên kết với Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Ninh thông qua cao tốc và các tuyến quốc lộ.

Phát triển bền vững dựa trên hệ thống hạ tầng đồng bộ

Quy hoạch chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đặc biệt là phát triển giao thông kết nối như cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La, nâng cấp các tuyến quốc lộ, hình thành các tuyến vành đai, phát triển giao thông công cộng và nghiên cứu xây dựng sân bay chuyên dùng phục vụ du lịch.

Cùng với đó, phát triển các trung tâm thương mại, logistics, chợ đầu mối nông sản, khu công nghiệp sạch, khu kinh tế cửa khẩu Lóng Sập; hình thành các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf, dịch vụ chất lượng cao nhằm nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Quy hoạch cũng đặt trọng tâm bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan tự nhiên, đa dạng sinh học, phát triển kiến trúc xanh, sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Việc điều chỉnh quy hoạch là bước ngoặt quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để đạt được mục tiêu quy hoạch trên, tỉnh chỉ đạo cập nhật quy hoạch vào cơ sở dữ liệu số, công khai trực tuyến để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, rà soát, đồng bộ các quy hoạch liên quan, đảm bảo thống nhất, thu hút doanh nghiệp đầu tư theo hướng bền vững - chất lượng cao, gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương./.

