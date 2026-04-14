Khám phá thế giới thảo dược liệu độc đáo giữa lòng Gia Lai

Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku (Gia Lai) 10km, bảo tàng Dược Liệu Trường Sinh là một điểm đến độc đáo tại Gia Lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku (Gia Lai) 10km, bảo tàng Dược Liệu Trường Sinh là một điểm đến độc đáo tại Gia Lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là điểm tham quan mới nằm trong khuôn viên nhà máy rộng hơn 7ha của Trường Sinh Group (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là điểm tham quan mới nằm trong khuôn viên nhà máy rộng hơn 7ha của Trường Sinh Group (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bảo tàng là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, lịch sử và khoa học y học cổ truyền. Nơi đây trưng bày những thảo dược quý giá từ thiên nhiên Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bảo tàng là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, lịch sử và khoa học y học cổ truyền. Nơi đây trưng bày những thảo dược quý giá từ thiên nhiên Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bảo tàng nằm trong khu tiểu cảnh non bộ tái hiện sự tích núi Ngũ Hành. Công trình được thiết kế như một không gian dẫn truyện xuyên suốt, đưa du khách khám phá “kho báu” y học cổ truyền theo các lớp chủ đề độc đáo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bảo tàng nằm trong khu tiểu cảnh non bộ tái hiện sự tích núi Ngũ Hành. Công trình được thiết kế như một không gian dẫn truyện xuyên suốt, đưa du khách khám phá “kho báu” y học cổ truyền theo các lớp chủ đề độc đáo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi bước vào bảo tàng, du khách sẽ được chào đón bởi một không gian đậm nét lịch sử và văn hóa địa phương. Du khách sẽ được giới thiệu về lịch sử, văn hóa và bản sắc dược liệu của cao nguyên Gia Lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi bước vào bảo tàng, du khách sẽ được chào đón bởi một không gian đậm nét lịch sử và văn hóa địa phương. Du khách sẽ được giới thiệu về lịch sử, văn hóa và bản sắc dược liệu của cao nguyên Gia Lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong lòng hang, những bài thuốc được trưng bày sống động trong đó nổi bật là sâm Ngọc Linh – được xem là “quốc bảo” của Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong lòng hang, những bài thuốc được trưng bày sống động trong đó nổi bật là sâm Ngọc Linh – được xem là “quốc bảo” của Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Du khách dễ dàng chiêm ngưỡng những cây sâm Ngọc Linh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Du khách dễ dàng chiêm ngưỡng những cây sâm Ngọc Linh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh vườn sâm Ngọc Linh được tái hiện chân thực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh vườn sâm Ngọc Linh được tái hiện chân thực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân địa phương gọi đây là cây thuốc giấu vì thường mọc trong rừng sâu, chỉ người bản địa biết đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân địa phương gọi đây là cây thuốc giấu vì thường mọc trong rừng sâu, chỉ người bản địa biết đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cây sâm Ngọc Linh lần đầu được phát hiện vào năm 1973 bởi dược sỹ Đào Kim Long. Địa điểm là dãy núi Ngọc Linh - nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam trước đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cây sâm Ngọc Linh lần đầu được phát hiện vào năm 1973 bởi dược sỹ Đào Kim Long. Địa điểm là dãy núi Ngọc Linh - nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam trước đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngay sau khi được công bố, các nhà khoa học xác định đây là loài sâm mới, hoàn toàn khác biệt với nhân sâm Triều Tiên hay Hàn Quốc. Từ đó, cây sâm Ngọc Linh được đưa vào danh mục dược liệu đặc hữu và ưu tiên bảo tồn cấp quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngay sau khi được công bố, các nhà khoa học xác định đây là loài sâm mới, hoàn toàn khác biệt với nhân sâm Triều Tiên hay Hàn Quốc. Từ đó, cây sâm Ngọc Linh được đưa vào danh mục dược liệu đặc hữu và ưu tiên bảo tồn cấp quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bình rượu ngâm rễ cây đinh lăng. Cây đinh lăng được mệnh danh là "Sâm của người Việt" hay "Nam Dương Sâm" vì giá trị dược liệu cao, gần tương đương nhân sâm nhưng phổ biến, dễ trồng và giá thành bình dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bình rượu ngâm rễ cây đinh lăng. Cây đinh lăng được mệnh danh là "Sâm của người Việt" hay "Nam Dương Sâm" vì giá trị dược liệu cao, gần tương đương nhân sâm nhưng phổ biến, dễ trồng và giá thành bình dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các loài thuốc thiên nhiên quý giá của Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các loài thuốc thiên nhiên quý giá của Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian “Nghiên cứu khoa học và công nghệ” giúp du khách hiểu rõ hơn tính ứng dụng thực tế của các phương thuốc dân gian của Việt Nam. Khu vực trưng bày quy trình sản xuất nước uống thảo dược và đồ uống có cồn từ dược liệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian “Nghiên cứu khoa học và công nghệ” giúp du khách hiểu rõ hơn tính ứng dụng thực tế của các phương thuốc dân gian của Việt Nam. Khu vực trưng bày quy trình sản xuất nước uống thảo dược và đồ uống có cồn từ dược liệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khách tham quan được giới thiệu quy trình nghiên cứu - sản xuất theo chuẩn GMP, từ phân tích dược chất đến chiết xuất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khách tham quan được giới thiệu quy trình nghiên cứu - sản xuất theo chuẩn GMP, từ phân tích dược chất đến chiết xuất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện bảo tàng cho biết, muốn kể một câu chuyện mang màu sắc huyền bí về truyền thuyết núi Ngũ Hành, kết hợp với nền tảng khoa học hiện đại. Do đó, không gian dược liệu không chỉ là nơi trưng bày mà là hành trình trải nghiệm, tìm hiểu nguyên lý và học thuyết ngũ hành, quy luật âm - dương. Đó chính là gốc rễ cho sự cân bằng của tự nhiên và con người. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện bảo tàng cho biết, muốn kể một câu chuyện mang màu sắc huyền bí về truyền thuyết núi Ngũ Hành, kết hợp với nền tảng khoa học hiện đại. Do đó, không gian dược liệu không chỉ là nơi trưng bày mà là hành trình trải nghiệm, tìm hiểu nguyên lý và học thuyết ngũ hành, quy luật âm - dương. Đó chính là gốc rễ cho sự cân bằng của tự nhiên và con người. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Du khách cũng sẽ được tham quan khu vực “Tự hào thương hiệu” với hàng loạt sản phẩm được trưng bày quý giá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Du khách cũng sẽ được tham quan khu vực “Tự hào thương hiệu” với hàng loạt sản phẩm được trưng bày quý giá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bình rượu ngâm củ sâm có tuổi đời gần 100 năm khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bình rượu ngâm củ sâm có tuổi đời gần 100 năm khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá thế giới thảo dược liệu độc đáo giữa lòng Gia Lai

Ẩn mình giữa lòng Pleiku, điểm tham quan “Tinh hoa thảo dược Trường Sinh” mở ra hành trình khám phá dược liệu độc đáo nơi giao thoa giữa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại.

Minh Sơn
Tin liên quan