Hài hòa giữa tăng trưởng xanh với bảo tồn văn hóa bản địa

Ngày 14/4, Hội nghị Vùng Việt Nam 2026 do Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) tổ chức tại Tây Ninh đã nhấn mạnh yêu cầu hài hòa giữa tăng trưởng xanh và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.

Sự kiện không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách, thúc đẩy liên kết vùng mà còn mở ra định hướng phát triển du lịch gắn với bản sắc, thân thiện môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.

Tham dự có bà Kang Daeun, Tổng Thư ký Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO); ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Với chủ đề “Xu hướng du lịch thể thao và du lịch chăm sóc sức khỏe dựa trên lợi thế độc đáo của từng địa phương,” hội nghị thu hút 168 đại biểu đến từ 14 tỉnh, thành phố trong nước; cùng các đại biểu quốc tế và đại diện các tổ chức du lịch, trường đại học, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, Tổng Công ty du lịch Saigontourist, Tập đoàn Sungroup…

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày (14-15/4), là diễn đàn chính thức để các thành viên TPO thảo luận các định hướng chính sách, tìm hiểu cơ hội triển khai các dự án cấp khu vực, cũng như thống nhất các sáng kiến hợp tác quan trọng. Đặc biệt, hội nghị tập trung xác định những hướng đi thực tiễn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch đô thị.

Các đại biểu tập trung thảo luận về chương trình hợp tác giữa các thành phố và các tổ chức du lịch; đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như phát triển sản phẩm du lịch, thu hút du khách, xây dựng các chương trình quảng bá…

Tại hội nghị, các địa phương và doanh nghiệp cũng giới thiệu nguồn lực du lịch chủ chốt, các sản phẩm mới và chính sách phát triển; qua đó xác định cơ hội mở rộng thị trường du lịch toàn cầu.

Bà Kang Daeun, Tổng Thư ký Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu, cho biết đây là cuộc họp khu vực đầu tiên của năm 2026, phản ánh rõ nét đặc trưng địa phương; qua đó tăng cường trao đổi chính sách thực chất giữa các thành phố thành viên. Sự kiện quy tụ nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch trọng điểm của Việt Nam và quốc tế, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác giữa các bên.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển du lịch của tỉnh mà còn góp phần tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với đối tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Toàn cảnh hội nghị Vùng Việt Nam 2026 do TPO tổ chức tại Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo ông Phạm Tấn Hòa, từ khi trở thành thành viên của TPO năm 2021, Tây Ninh luôn tích cực tham gia và đóng góp có trách nhiệm vào các hoạt động chung của tổ chức. Tỉnh đánh giá cao vai trò của TPO như một cơ chế hợp tác đa phương hiệu quả; góp phần thúc đẩy kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Tây Ninh có các sản phẩm du lịch đặc thù như: du lịch tâm linh (núi Bà Đen), du lịch lịch sử (các di tích cách mạng), du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp và du lịch MICE. Các sản phẩm đang từng bước được đầu tư, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.

Thông qua hội nghị, tỉnh Tây Ninh mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các thành viên TPO, các tổ chức quốc tế, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao tri thức, thu hút nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững, bao trùm và thích ứng với các thách thức toàn cầu. Hội nghị lần này cũng đề ra mục tiêu mở rộng thành viên, đặc biệt là các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu là tổ chức quốc tế chuyên về du lịch đô thị, có trụ sở tại Busan (Hàn Quốc), được thành lập năm 2002. Hiện tổ chức có 118 thành phố thành viên, thúc đẩy hợp tác du lịch đô thị toàn cầu thông qua các cuộc họp khu vực, đại hội đồng, diễn đàn và các sáng kiến chung.

Trong khuôn khổ hội nghị, ngày 15/4, các đại biểu sẽ tham gia chương trình tham quan kỹ thuật, trải nghiệm các điểm du lịch nổi bật tại Tây Ninh như: Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài, Vườn thú bán hoang dã Mỹ Quỳnh và Khu trải nghiệm giáo dục Chavi Garden (Chanh Việt), cùng chương trình giao lưu tại Tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng sân golf Hoàn Cầu Long An.

Chuyến tham quan giúp các đại biểu được trải nghiệm thực tế về cơ sở hạ tầng du lịch địa phương; đồng thời mở ra cơ hội phát triển sản phẩm và hợp tác kinh doanh./.

