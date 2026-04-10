Kết nối di sản, hình thành sản phẩm du lịch liên vùng giàu bản sắc

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026, chiều 10/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị xúc tiến du lịch 3 tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình và Cà Mau với chủ đề “Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc.”

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Phạm Duy Phong cho biết, 3 tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và Cà Mau đều sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, hội tụ nhiều loại hình du lịch đặc sắc.

Các địa phương có hệ thống di tích lịch sử văn hóa giá trị, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng con người thân thiện, mến khách, tạo nên những điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ những giá trị nổi bật về di sản văn hóa và thiên nhiên, đặc biệt Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Trong khi đó, Cà Mau, vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, nổi bật với hệ sinh thái rừng và biển độc đáo, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nổi bật với hệ thống làng nghề và các di sản văn hóa đặc sắc.

Ba địa phương đại diện cho những không gian văn hóa khác nhau của đất nước, khi được kết nối sẽ tạo nên hành trình du lịch liên vùng phong phú, đa dạng trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển.

Những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Ninh Bình, Hưng Yên và Cà Mau từng bước được triển khai hiệu quả.

Các chương trình xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch liên kết đã góp phần mở rộng thị trường, nâng cao hình ảnh điểm đến và tăng cường thu hút du khách.

Tại hội nghị lần này, các địa phương mong muốn tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến, thị trường, sản phẩm và các sự kiện tiêu biểu năm 2026, đồng thời xây dựng hình ảnh du lịch chung thông qua liên kết hình thành nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Hội nghị cũng là dịp đẩy mạnh hoạt động hợp tác quảng bá, định vị thị trường, triển khai các chương trình kích cầu và tạo cơ hội để doanh nghiệp du lịch của 3 địa phương gặp gỡ, kết nối với đối tác trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh, liên kết du lịch không chỉ là liên kết vùng, liên kết cụm hay liên kết theo đơn vị hành chính mà là liên kết sản phẩm. Đây là bước đi cần thiết để chuyển từ tư duy phát triển du lịch đơn lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, du lịch cũng không bán từng điểm đến riêng lẻ mà bán một hành trình trải nghiệm. Liên kết điểm đến chính là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị, kết nối tài nguyên, tạo tour tuyến và chuỗi cung ứng dịch vụ đồng bộ, từ đó, thúc đẩy năng lực cạnh tranh.

Nhìn rộng ra, liên kết chính là cách biến tài nguyên thành sản phẩm, biến sản phẩm thành thương hiệu và biến thương hiệu thành sức cạnh tranh quốc gia.

Theo lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, 3 địa phương và doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch, chương trình hành động hoặc kích cầu hợp tác với các gói sản phẩm chung, hành trình trải nghiệm rõ ràng, giá bán cụ thể với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp.

Mục tiêu cuối cùng không dừng ở số lượng du khách mà hướng tới giá trị đóng góp vào GDP của địa phương. Vì vậy, ngành phải có những sản phẩm đặc trưng, chất lượng và giá trị cao. Khách quốc tế hiện nay ưa chuộng du lịch xanh, du lịch trải nghiệm "chạm" được vào cảm xúc.

Do đó, nếu các địa phương không đổi mới, không chú trọng từ an toàn thực phẩm, vệ sinh cho đến thái độ phục vụ rất khó thu hút khách nước ngoài.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định, sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh trong việc định hướng chính sách, kết nối thị trường, thúc đẩy bán tour tuyến trên các nền tảng số, tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn theo nhu cầu thực tế.

Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đối tác, việc liên kết “Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc” được kỳ vọng sẽ mở ra những hành trình trải nghiệm mới, góp phần nâng cao giá trị điểm đến, tạo động lực phát triển bền vững cho ngành du lịch 3 địa phương thời gian tới./.

