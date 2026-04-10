ITE HCMC 2026: Điểm đến kết nối giao thương quốc tế, quảng bá và truyền thông

Bước sang kỳ tổ chức lần thứ 20, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 (ITE HCMC 2026) không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của hội chợ, mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng điểm đến, thúc đẩy quảng bá và tăng sức cạnh tranh của toàn ngành, đặc biệt là kiến tạo giá trị mới cho ngành trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, thông minh và bền vững theo tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW, đồng thời bám sát Nghị Quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ITE HCMC 2026 khẳng định tầm vóc một sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu.

Chiến lược phủ sóng thị trường quốc tế

Tại lễ công bố sự kiện vừa diễn ra sáng nay (10/4), tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết chủ đề “Kết nối sống động” là lời khẳng định về một hệ sinh thái du lịch không biên giới, nơi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đan xen cùng những giá trị di sản, tạo nên những nhịp cầu giao thoa linh hoạt, thực chất và hiệu quả giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Trong khi đó, “Điểm đến toàn cầu” thể hiện cam kết nâng tầm vị thế của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò của Hội chợ ITE HCMC là điểm hẹn uy tín của khu vực - nơi kết nối các dòng khách, sản phẩm, xu hướng và cơ hội hợp tác du lịch quốc tế.

Đánh giá về hành trình 20 năm của ITE HCMC, lãnh đạo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Bước sang năm thứ 20, ITE HCMC 2026 mang trên mình sứ mệnh lịch sử: Không chỉ là nơi gặp gỡ, mà là nơi kiến tạo những giải pháp đột phá cho một kỷ nguyên du lịch mới - kỷ nguyên của sự kết nối thông minh và phát triển xanh và hợp tác bền vững.”

“Với chủ đề năm nay, chúng tôi khẳng định vai trò tiên phong của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong việc dẫn dắt sự chuyển mình từ ‘du lịch truyền thống’ sang ‘hệ sinh thái du lịch xanh và số tăng sức cạnh tranh quốc tế. ITE HCMC 2026 chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một Việt Nam chủ động hội nhập, sẵn sàng bứt phá và vững vàng nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch tương lai,” ông Lê Trương Hiền Hòa nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trương Hiền Hòa.

Không ngừng mở rộng quy mô và khẳng định tầm ảnh hưởng, Hội chợ ITE HCMC 2026 dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và 34 địa phương Việt Nam tham dự triển lãm; 260 Người mua quốc tế cao cấp đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 10% so với năm 2025), góp phần tạo ra 20.050 cuộc hẹn giao thương (B2B Meetings) trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam.

Trong vai trò đầu tàu của du lịch Việt Nam, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chủ động điều chỉnh chiến lược thị trường khách quốc tế theo hướng đa dạng hóa, nâng cao khả năng thích ứng và bảo đảm hiệu quả kinh tế, đồng thời duy trì dòng khách MICE và khách du lịch cao cấp nhằm góp phần ổn định hoạt động của toàn ngành.

Đáng chú ý, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết trong khuôn khổ hội chợ sẽ có ba hội nghị Bộ trưởng và mục tiêu hướng tới ITE HCMC có tầm vóc khu vực.

Kết nối giao thương, quảng bá và truyền thông

Trong cơ cấu thị trường của du lịch Việt Nam hiện nay, khoảng 55% thị phần đến từ Đông Bắc Á, 20% từ Đông Nam Á, 6% từ Australia và Ấn Độ. Tương tự, cơ cấu thị trường khách quốc tế của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy mức độ đa dạng cao, với 44% khách từ Đông Bắc Á, 15% từ Đông Nam Á, 14% từ Bắc Mỹ, 7% từ Châu Đại Dương và 6% từ Nam Á. Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố xây dựng định hướng xúc tiến linh hoạt, giảm phụ thuộc vào một vài thị trường đơn lẻ và tăng sức chống chịu trước các biến động toàn cầu.

Trước tác động từ xung đột tại Trung Đông, các biến động địa chính trị và những khủng hoảng toàn cầu ảnh hưởng đến kết nối hàng không cũng như tâm lý du lịch quốc tế, ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết ngành du lịch Thành phố đã chủ động điều chỉnh chiến lược phát triển thị trường theo hướng mở rộng độ phủ, phân bổ rủi ro và ưu tiên những khu vực có khả năng phục hồi tốt.

Sự kiện do Bộ VH-TT&DL, UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Du lịch TP.HCM chủ trì tổ chức, có các hoạt động nổi bật: Diễn đàn Du lịch Cấp cao: Thảo luận về chính sách quản lý điểm đến thông minh, hạ tầng xanh và năng lượng tái tạo trong du lịch, thúc đẩy mô hình kinh doanh tuần hoàn và hạ tầng du lịch bền vững. Các hội nghị quốc tế về du lịch tại Việt Nam năm 2026: Hội nghị Quan chức Cấp cao (SOM); Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 8; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 7; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất. Hành trình trải nghiệm di sản: Chương trình khảo sát điểm đến dành cho báo chí và người mua quốc tế, giới thiệu các sản phẩm du lịch đường thủy, du lịch sinh thái nông thôn và làng nghề đặc sắc của và các địa phương. Ngày hội dành cho công chúng (Travel Fun Fair Day): Không gian kích cầu du lịch bùng nổ với hàng ngàn tour tuyến khuyến mại, tạo sân chơi giao lưu văn hóa đa quốc gia.

Trong bối cảnh đó, tác động từ Trung Đông được nhận định có thể làm suy giảm lượng khách tại một số thị trường trực tiếp ở khu vực Tây bán cầu, Trung Đông hoặc các tuyến phụ thuộc trung chuyển. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng thời mở ra cơ hội gia tăng khách từ các khu vực an toàn và có nhu cầu ổn định hơn như Đông Bắc Á, Nga và Trung Á, Australia, Ấn Độ.

Theo định hướng này, Đông Bắc Á và Hoa Kỳ tiếp tục là các cụm thị trường trọng điểm nhằm duy trì quy mô và sự ổn định của lượng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tây Âu, trong đó có Đức, cùng thị trường Australia là nhóm khách tiềm năng cần tập trung khai thác để gia tăng doanh thu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng khách.

Còn Đông Nam Á và Ấn Độ là các nguồn khách có tính ổn định cao, cần tiếp tục duy trì nhằm cân bằng cơ cấu thị trường và hạn chế rủi ro từ các gián đoạn địa chính trị, đặc biệt trên các tuyến kết nối quốc tế phụ thuộc trung chuyển qua Trung Đông.

Trên cơ sở đó, ITE HCMC 2026 tiếp tục được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò là nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu, không chỉ tạo cú hích thu hút khách quốc tế đến Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn góp phần hiện thực hóa chiến lược phủ sóng các thị trường inbound trọng điểm và tiềm năng thông qua các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và truyền thông chuyên sâu.

Hội chợ tập trung thúc đẩy hợp tác tại các thị trường ưu tiên như Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, châu Úc và Ấn Độ, qua đó hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao chất lượng nguồn khách và củng cố vị thế của du lịch Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến năng động của khu vực.

“Hội chợ cũng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế với sự góp mặt của 60 cơ quan báo đài và các KOLs/Travel Bloggers nổi tiếng toàn cầu giúp lan tỏa hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh rộng khắp thị trường du lịch quốc tế,” Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố thông tin./.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của doanh nghiệp du lịch và toàn ngành.