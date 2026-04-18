Đa dạng các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện Quốc gia

Ngày 18/4, chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số” chính thức khai mạc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện thực hiện.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết: “Sách và văn hoá đọc giữ vai trò nền tảng tri thức, đồng thời trở thành động lực kích hoạt sự sáng tạo và năng lực thích ứng của mỗi người. Việc đọc không chỉ là tiếp thu thông tin mà còn là quá trình chọn lọc, phân tích và kiến tạo lại tri thức, qua đó hình thành cách thức đọc mới với góc nhìn mở và khả năng tư duy độc lập.”

Phát huy tinh thần chủ đề, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, có tính tương tác cao, hứa hẹn mang đến các vị đại biểu và công chúng những trải nghiệm phong phú và đầy ấn tượng. Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ từ sự kết nối và đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động, triển khai phát triển văn hoá đọc phục vụ cộng đồng.

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng phát biểu khai mạc.

Trong khuôn khổ chương trình, Triển lãm "Từ trang sách đến không gian số" đã giới thiệu các ấn phẩm, nguồn tư liệu tiêu biểu, đồng thời khắc họa hành trình phát triển của sách, tri thức, hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị của sách, tri thức và văn hóa đọc, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tri thức đối với sự phát triển; khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và khuyến khích mỗi cá nhân chủ động tiếp cận, tích lũy và chia sẻ tri thức.

Chuỗi giao lưu tác giả, tác phẩm quy tụ nhiều nhà xuất bản uy tín, mang đến cơ hội để bạn đọc tiếp cận sâu hơn với nội dung sách và cảm hứng sáng tạo. Ngoài ra, các sân chơi giáo dục như kể chuyện bằng tiếng Anh, vẽ tranh về khoa học-công nghệ, thiết kế “Trạm sách cộng đồng”... giúp học sinh phát triển tư duy, kỹ năng và nuôi dưỡng tình yêu đọc sách.

Đặc biệt, hoạt động “Cùng AI kể chuyện” mở ra cách tiếp cận mới, kết hợp công nghệ với văn hóa đọc, cùng các chương trình ý nghĩa như “Trạm đổi sách,” “Mỗi cuốn sách - Một hành trình mới” nhằm lan tỏa tri thức tới cộng đồng, nhất là vùng khó khăn.

Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số. Phát triển văn học, nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hoá dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam./.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Thư viện Quốc gia Việt Nam đã vận động nguồn tài trợ để trao tặng 6.000 cuốn sách (trị giá 500 triệu đồng) đến các đơn vị thư viện trường đại học, trường phổ thông.... (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày sách tại "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026." (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các đại biểu trải nghiệm sử dụng kính thực tế ảo tại "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026." (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Em Nguyễn Gia Vỹ với tác phẩm "Ông già và biển cả" đạt giải Nhất cuộc thi "Sáng tạo sản phẩm số - Cùng AI kể chuyện" cho thí sinh lứa tuổi học sinh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trao giải cuộc thi "Sáng tạo sản phẩm số - Cùng AI kể chuyện" cho thí sinh lứa tuổi học sinh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)