Cúc Phương - Đại ngàn 2026: Nhiều trải nghiệm đặc sắc chờ đón du khách

Tối 17/4, đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Bình đã tới dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc với chủ đề “Cúc Phương - Đại ngàn 2026.”

Ngày hội do Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình tổ chức từ ngày 17 đến 19/4.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cúc Phương Phạm Mạnh Hùng cho biết Cúc Phương là xã vùng cao nằm ở phía Tây của tỉnh Ninh Bình, là nơi hội tụ của 16 dân tộc anh em, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 50%, phần lớn là đồng bào dân tộc Mường.

Cúc Phương được biết đến là miền đất cổ, được bồi tụ bởi nhiều lớp trầm tích văn hóa và sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như: Nghi lễ Mo Mường, Lễ hội cơm mới, Lễ hội Khai Hạ, hát đúm, biểu diễn cồng chiêng và các trò chơi dân gian của dân tộc Mường.

Đặc biệt trong đó có 2 Di sản văn hóa phi vật thể là Mo Mường và Lễ hội cơm mới của người Mường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc tại đây đã được tổ chức thường niên trong nhiều năm qua, trở thành điểm nhấn quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Qua mỗi kỳ tổ chức, Ngày hội không ngừng được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đến các không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, từng bước khẳng định vị thế, xây dựng nên một thương hiệu văn hóa riêng, giàu bản sắc.

Tại Ngày hội, ngoài xã Cúc Phương còn có sự tham dự của nhiều đoàn đến từ các địa phương khác trong tỉnh Ninh Bình như các xã: Nho Quan, Gia Lâm, Phú Sơn, Thanh Sơn, Phú Long, Quỳnh Lưu, phường Yên Sơn và Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Ninh Bình.

Không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện văn hóa, Ngày hội còn còn là dịp để các chủ thể văn hóa, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng được tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tự giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình, lan tỏa niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, của từng cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, để những thành tựu về văn hóa được tạo dựng qua nhiều thế hệ tiếp tục được vun đắp ngày càng sâu sắc và phong phú hơn.

Trong thời gian diễn ra Ngày hội, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đắm mình trong bản giao hưởng của đại ngàn với âm thanh trầm hùng của cồng chiêng, rộn ràng của trống hội, các làn điệu dân ca mượt mà, đằm thắm; tham gia thi đấu các môn thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc; thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo; tham quan “Hội chợ thương mại” với các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm là những thành tựu kinh tế tiêu biểu, các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc sắc của các địa phương./.

Cúc Phương rập rờn những cánh bướm đầu mùa, du khách đổ về trải nghiệm Những cánh bướm mỏng manh xuất hiện ngập tràn trên những tán cây tại Cúc Phương sớm hơn thường lệ, là tín hiệu cho thấy rừng đang duy trì được vẻ hoang sơ trong một môi trường trong lành nhất.