Hoa hậu Thanh Thủy cùng “Hành trình đỏ” lan tỏa tình hữu nghị Việt-Trung

“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc tổ chức, quy tụ gần 200 thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam. Trong đó, Hoa hậu Thanh Thủy tham dự với vai trò đại biểu thanh niên lĩnh vực văn hóa.

Hoa hậu Thanh Thủy cho biết trong chuyến đi cô đã cùng đoàn đại biểu trẻ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động giao lưu, học tập tại Quảng Châu và Bắc Kinh. Chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa giao lưu văn hóa sâu sắc mà còn khẳng định vai trò cầu nối vững chắc của thế hệ trẻ trong việc vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, ngày 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập.”

Là một trong tám đại biểu thanh niên vinh dự phát biểu ở sự kiện này, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ chính sự “diệu kỳ” của hai nền văn hóa Việt Nam-Trung Quốc đã tạo nên cầu nối tự nhiên giữa con người với con người. "Với sứ mệnh quảng bá văn hóa, chuyến đi này giúp tôi có thêm trải nghiệm và chất liệu để tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực,” Thanh Thủy bày tỏ.

Hoa hậu Thanh Thủy cùng đoàn đại biểu hai nước tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa cùng “Hành trình đỏ”. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thanh Thủy cũng muốn nhắn nhủ tới thế hệ trẻ hãy trân trọng từng hành trình, từng trải nghiệm bằng tất cả nhiệt huyết và sức trẻ: “Đừng để khó khăn hay thử thách cản bước, bởi không có con đường nào chỉ toàn hoa, nhưng cũng không có con đường nào chỉ toàn gai. Với niềm tin, sự nỗ lực và lòng tử tế, nơi nào chúng ta đặt chân đến, nơi đó sẽ nở hoa.”

Trước đó, trong khuôn khổ hành trình, Hoa hậu Thanh Thủy đã có cơ hội tham gia buổi Đối thoại Thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Kế thừa và Đổi mới Văn hóa,” nơi cô cùng các đại biểu trao đổi về cách thế hệ trẻ gìn giữ bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Tại đây, Hoa hậu Thanh Thủy cũng có bài phát biểu trước các đại biểu thanh niên hai nước: “Tôi đứng đây hôm nay, không chỉ với tư cách là Miss International 2024 hay Hoa hậu Việt Nam, mà trước hết, tôi là một người trẻ mang trong mình ‘Gen đỏ,’ thế hệ may mắn được thừa hưởng nền hòa bình và kho tàng di sản văn hóa quý báu của dân tộc.”

“Trong hành trình vừa qua, khi may mắn trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang tại Miss International, tôi nhận ra rằng thứ giúp tôi tỏa sáng nhất giữa bạn bè quốc tế không chỉ là vương miện, mà là việc tôi hoàn thành tốt sứ mệnh của một ‘Cultural Ambassador’ (Đại sứ văn hóa). Xuất thân từ một cuộc thi luôn đề cao sự giao thoa văn hóa, tôi đã dành trọn một năm nhiệm kỳ của mình không chỉ để lan tỏa văn hóa Việt Nam, mà còn tôn vinh cả văn hóa của những đất nước mà tôi có cơ hội đặt chân đến, bằng cách quảng bá trang phục dân tộc, ẩm thực truyền thống, và những hoạt động giao lưu, đối thoại ý nghĩa.”

Sắc xanh màu áo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lan tỏa bản sắc Việt Nam trên nước bạn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tại Diễn đàn thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ” ở Bắc Kinh, Thanh Thủy cho biết cô được lắng nghe nhiều tham luận ý nghĩa xoay quanh vai trò của thanh niên trong việc phát huy giá trị di sản, biến bản sắc văn hóa thành động lực phát triển trong ngành công nghiệp văn hóa số, rất đúng với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, những chia sẻ về lịch sử, về tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc cũng giúp một người trẻ như cô thêm thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Trong hành trình lần này, Hoa hậu Thanh Thủy đã cùng đoàn đại biểu hai nước ghé thăm Di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, viếng mộ Liệt sỹ Phạm Hồng Thái trong khuôn viên công viên Hoàng Hoa Cương, đồng thời tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như: Nhà hát Lớn Quảng Châu, Nhà lưu niệm huyền thoại Lý Tiểu Long, Bảo tàng Nước hoa Tuyết Lôi, Trung tâm Phổ biến Khoa học Trạm biến áp Quảng Châu, cùng kỳ quan thế giới Vạn Lý Trường Thành.

Ở mỗi điểm dừng chân, người đẹp lựa chọn diện áo dài truyền thống và áo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam trên nước bạn./.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa, di sản và con người. Phát huy tinh thần Nghị quyết về việc lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa lồng ghép vào các hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh quốc gia. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của doanh nghiệp du lịch và toàn ngành.

