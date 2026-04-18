Ca sỹ Ngọc Khuê làm phim ca nhạc, rủ dàn diễn viên gạo cội hóa siêu điệp viên

“Chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê vừa công bố dự án phim âm nhạc-hài-hành động của mình, quy tụ dàn nghệ sỹ gạo cội: Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương và các Nghệ sỹ Ưu tú Minh Vượng, Đỗ Kỷ, Hồ Phong… và đặc biệt là cả chồng cô-Huy Ngô và con trai Dino

Phim âm nhạc “Thị phi” đánh dấu bước đi mới của Ngọc Khuê - vừa là ca sỹ thể hiện vừa là diễn viên, Giám đốc sản xuất, phát hành.

Bộ phim khai thác chất liệu đời sống đô thị hiện đại, nơi ranh giới giữa đúng-sai, thật-giả trở nên mong manh. Phim sử dụng âm nhạc làm phương tiện kể chuyện xuyên suốt, kết hợp yếu tố điện ảnh tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc và phản chiếu xã hội.

Ca sỹ Ngọc Khuê cùng các diễn viên tham gia bộ phim. (Ảnh: NSX)

Phần âm nhạc của phim được xây dựng như một EP (đĩa mở rộng) độc lập, song hành cùng hành trình của nhân vật Đặc vụ Chuồn chuồn do Ngọc Khuê thủ vai.

Ba ca khúc trong phim: "Lựa chọn của em luôn là anh" mở ra câu chuyện với những giằng xé giữa lý trí và cảm xúc; "Thị phi" đẩy cao năng lượng, phản ánh vòng xoáy định kiến và dư luận và "Bạn đời" khép lại hành trình bằng sự giải tỏa, hướng tới tình yêu và hy vọng.

Ba ca khúc đại diện cho ba lát cắt tâm lý, ba giai đoạn biến chuyển trong cuộc đời đầy "thị phi" của cô - từ lựa chọn, đối mặt, đến buông bỏ và tìm thấy bình yên.

Ngọc Khuê cho biết "Thị phi" không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn gắn với dấu mốc cá nhân đặc biệt. Từ khi bắt đầu làm nghề, cô gần như chưa có một MV đúng nghĩa. Vì thế, khi có cơ hội thực hiện dự án lần này, tôi và êkip đã rất quyết tâm.

"Dự án được ấp ủ từ khi tôi mang bầu bé Dino và đến khi con được 4 tháng tuổi, chúng tôi bắt đầu bấm máy," Ngọc Khuê chia sẻ.

Tạo hình siêu điệp viên của Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương. (Ảnh: NSX)

Lấy bối cảnh một khu tập thể cũ giữa lòng thành phố, "Thị phi" còn mở ra câu chuyện về những con người bình dị nhưng ẩn chứa phía sau là những bí mật chưa từng được gọi tên. Các tuyến nhân vật đan xen, tạo nên một bức tranh đa chiều về xã hội hiện đại nơi "thị phi" không chỉ là lời đồn, mà còn là hệ quả của những lựa chọn, định kiến và góc khuất trong mỗi con người.

Toàn bộ phần âm thanh được sản xuất theo công nghệ Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm không gian đa chiều - một hướng tiếp cận còn khá mới với các dự án âm nhạc, điện ảnh tại Việt Nam hiện nay.

Trong thời gian tới, nữ ca sỹ cho biết sẽ cùng cộng sự tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp âm nhạc-điện ảnh./.

Chương trình 'Đoàn viên': Âm nhạc từ đàn Tỳ bà kết hợp với Rock và nhạc điện tử Chương trình như một sự lật mở lại những trang sách từ quá khứ, tổng kết quá trình 70 năm hình thành và phát triển bộ môn Tỳ bà tại Khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.