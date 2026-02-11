Album ‘Viết tiếp câu chuyện Việt Nam’: Cùng lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc

Mùa giải WeChoice Awards 2025 đã khép lại với những câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam," WeChoice Awards trở thành nơi hội ngộ của những hành trình tử tế, nơi mỗi cá nhân được bước ra ánh sáng để cùng nhau viết nên chương rất riêng vào câu chuyện vươn mình của đất nước.

Hậu trao giải, Ban Tổ chức tung ra album nhạc “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” gồm 5 ca khúc, quy tụ 27 nghệ sỹ cùng mang đến những lát cắt đời sống Việt Nam bằng âm nhạc.

Trong đó, ca khúc chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” do Hải Bột, Bùi Công Nam và Hoàng Dũng thể hiện đã mở ra tinh thần xuyên suốt của album: Tôn vinh những giá trị tiếp nối, nơi thế hệ trẻ hôm nay kế thừa di sản của cha ông để cùng nhau viết nên một chương mới cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Các ca khúc còn lại gồm “Hoa ban nhỏ bé,” “ĐỈNH! (P.E.A.K!),” “Thắng đời 1-0” và “Đủ nắng hoa sẽ nở” tiếp tục mở rộng câu chuyện ấy, mỗi bài là một mảnh ghép riêng, phản chiếu những trạng thái rất quen thuộc của người Việt trong đời sống đương đại.

“Hoa ban nhỏ bé” do MIN, Bùi Công Nam, Vương Bình, Kai Đinh thể hiện mang màu sắc tự sự rõ nét, lấy bối cảnh thiên tai để nói về tinh thần tương trợ và sức bền của con người Việt Nam.

Từ những câu hát mở đầu gợi cảnh mưa lũ “mưa vẫn cứ thế rơi cho dù là ngày hay đêm/ nhìn vào dòng sông đang dâng rất cao,” bài hát dẫn người nghe đi qua cảm giác bất lực, lo âu, rồi dần mở ra ánh sáng của niềm tin và sự gắn kết. Phần điệp khúc do MIN thể hiện trở thành điểm tựa cảm xúc của toàn bài, với thông điệp rõ ràng: “Thân ta tuy nhỏ bé, mà con tim ta mạnh mẽ/ Ta sẽ vững vàng giữa non ngàn.”

Các ca sỹ thể hiện bài hát “Đủ nắng hoa sẽ nở.”

“ĐỈNH! (P.E.A.K!)” là bản tuyên ngôn năng lượng trẻ của album, quy tụ dàn Anh trai-Em xinh là đại diện của lứa thần tượng thế hệ mới CONGB, Orange, buitruonglinh, Jaysonlei, Saabirose và Ánh Sáng AZA. Ca khúc do TRID MINH, Jaysonlei, buitruonglinh, Saabirose và Orange chắp bút, sản xuất bởi WOKEUP. Với cấu trúc hiện đại, beat mạnh và flow đa dạng, bài hát kể câu chuyện của những người trẻ không ngừng tiến lên, vượt qua hoài nghi và giới hạn của chính mình.

Với “Thắng Đời 1-0,” BigDaddy, Đức Phúc và Phúc Du mang đến một màu sắc khác: Tưng bừng, tự hào và giàu tính văn hóa bản địa. Trên nền nhạc hip-hop pha trộn pop hiện đại, bài hát sử dụng nhiều hình ảnh quen thuộc trong đời sống và văn hóa Việt Nam, từ “trống đồng Đông Sơn” đến tinh thần “máu đỏ da vàng.” Điệp khúc “Tự hào người Việt Nam, thắng đời 1-0” không mang nghĩa chiến thắng tuyệt đối, mà là cảm giác vượt qua chính mình sau những va vấp.

Khép lại album là “Đủ nắng hoa sẽ nở,” ca khúc do (S)TRONG Trọng Hiếu, Văn Mai Hương và Phùng Khánh Linh thể hiện. Mang màu sắc pop giàu cảm xúc, bài hát kể câu chuyện của những con người âm thầm theo đuổi giấc mơ, đi qua hoài nghi và chờ đợi. Ca từ giản dị nhưng trực diện: “Cứ bước tiếp hôm nay như ngọn lửa chẳng bao giờ tắt” hay “Đủ nắng hoa sẽ nở mà thôi” trở thành lời nhắc nhẹ nhàng về niềm tin vào hành trình cá nhân, rằng mỗi nỗ lực đều xứng đáng được chờ đợi.

Song hành cùng âm nhạc, phần hình ảnh của dự án, đặc biệt là MV “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” xây dựng một thế giới thị giác giàu biểu tượng, nơi mỗi ca khúc trong album đều có hệ hình ảnh riêng, cùng quy chiếu về thông điệp “vươn mình.”

Với “Thắng đời 1-0,” concept lấy cảm hứng từ tranh dân gian “Đám cưới chuột,” tái hiện một lễ rước dâu hiện đại như một cuộc “vinh quy bái tổ” của thế hệ trẻ.

Ở “ĐỈNH! (P.E.A.K!),” hình ảnh những cánh diều truyền thống và hiện đại bay giữa tầng mây trở thành biểu tượng cho sự đồng hành và khát vọng tiến lên không ngừng. “Hoa ban nhỏ bé” sử dụng ngôn ngữ kể chuyện trừu tượng, với hình ảnh carousel nến xoay giữa mưa lũ như biểu trưng của hy vọng và tinh thần đoàn kết. Trong khi đó, “Đủ nắng hoa sẽ nở” kể câu chuyện hai vòng lặp ngày đêm, nơi nhân vật chính dần tìm thấy lối đi của mình khi ánh sáng tràn xuống.

Ngay sau khi album “WeChoice Awards 2025 - Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” chính thức phát hành, những phản hồi tích cực từ người hâm mộ và khán giả tiếp tục cho thấy sức hút ổn định của nhạc WeChoice trong đời sống âm nhạc Việt./.

