Lần đầu tiên hình tượng Vua Hùng và cư dân Văn Lang được đưa lên màn ảnh rộng

Trong mùa phim Tết năm nay, khi nhiều phim thiên về hài hước và giải trí, “Huyền tình Dạ Trạch” lại không đặt mục tiêu thương mại, mà là một bộ phim đặc biệt để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, với nội dung hướng vào chiều sâu của truyền thống, huyền sử và bản sắc nguồn cội.

Đó là thông điệp mà nhà sản xuất - Đài Hà Nội nay là Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội đưa ra trong buổi ra mắt phim tối 6/2.

“Huyền tình Dạ Trạch” kể lại câu chuyện tình giữa Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ.

Phim mang đến một hình dung sinh động về không gian sống của người Việt cổ, thời kỳ Văn Lang và các yếu tố văn hóa tiền Đông Sơn. (Ảnh: NSX)

Bộ phim tái hiện hành trình từ lập nghiệp, đấu tranh sinh tồn, làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang, trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng: Người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa tình yêu với sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.

Người xem sẽ cảm nhận được bầu không khí Văn Lang qua những cảnh lao động sản xuất, tục nhuộm răng đen-xăm mình, nghi lễ tế Trời Đất... Tình yêu giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung bắt đầu khi nàng quây màn tắm ở bãi Tự Nhiên và chàng ẩn mình dưới cát cũng được tái hiện đầy duyên dáng.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Giám đốc sản xuất và đồng đạo diễn của phim chia sẻ: “Khi xây dựng các dự án phim về lịch sử và văn hóa Việt Nam, chúng tôi mong muốn công chúng - đặc biệt là thế hệ trẻ - có thể hình dung một cách trực quan, rõ ràng về những gì cha ông đã tạo dựng, về không gian lịch sử-văn hóa của tổ tiên. Lịch sử tự thân không hề khô khan, vấn đề nằm ở cách chúng ta kể lại.”

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội là Giám đốc sản xuất và đồng đạo diễn của phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dù còn nhiều giới hạn về thời gian, nguồn lực cũng như cách tiếp cận và phương thức sáng tạo, êkip làm phim mong muốn Huyền Tình Dạ Trạch sẽ góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam bằng một ngôn ngữ phù hợp với tinh thần của thời đại. Điện ảnh và truyền hình, với sức mạnh của hình ảnh và cảm xúc sẽ đưa lịch sử sống động trở lại, gần gũi hơn với đời sống đương đại.

Đội ngũ sáng tạo của phim gồm đạo diễn trẻ Tôn Văn, biên kịch Vũ Liêm, họa sỹ tạo hình Nguyễn Thành Phong. Ca khúc chủ đề của phim “ Nơi tình yêu bay lên” do nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng và nhà báo Hà Quang Minh sáng tác, ca sỹ Hà An Huy thể hiện.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm và sức ảnh hưởng như Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Trọng Trinh, Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Bài Bình, Nghệ sỹ Ưu tú Văn Báu, Nghệ sỹ Ưu tú Chiều Xuân, nghệ sỹ Viết Liên… Bên cạnh đó là dàn diễn viên trẻ giàu thực lực: Nguyễn Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Nguyễn Minh Tiệp, Trần Trung Kiên, Nguyễn Bảo Anh, Trương Minh Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…

Đoàn làm phim ra mắt công chúng tối 6/2. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phim được quay tại nhiều địa điểm mang giá trị cảnh quan-văn hóa đặc sắc như: Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội), Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên), Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam), Kim Bôi (Hòa Bình), Đầm Vân Long (Ninh Bình), Vườn Quốc gia Ba Vì…

Phim có 300 cảnh VFX tập trung mạnh vào mô phỏng vật lý 3D (FX Simulation) tạo cảm giác chân thực: Sóng nước, dòng chảy, mưa giông, sương mù, khói lửa, va chạm, kết hợp CGI môi trường tái dựng thương cảng Dạ Trạch, tái hiện cộng đồng cư dân và thuyền bè đông đúc... để kể câu chuyện truyền thuyết hòa cùng sức sống người Việt cổ./.

