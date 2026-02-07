Đắk Lắk: Niềm vui của người dân vùng tâm lũ ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2026, người dân xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) thêm nhiều niềm vui khi được các đơn vị, tổ chức, cá nhân trao nhiều phần quà ý nghĩa.

Đặc biệt là việc hỗ trợ con giống, vật nuôi để tái sản xuất bởi sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025, nhiều hộ gia đình vùng tâm lũ có trâu, bò, gà, vịt bị cuốn trôi hoặc chết do dịch bệnh, đây vốn là sinh kế chính của người nông dân.

Tạo sinh kế bền vững

Gia đình chị Đinh Thị Ái Diễm (thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh) có 2 con bò giống bị nước lũ cuốn trôi trong đợt lũ lịch sử tháng 11/2025. Mất sinh kế, gia đình chị lâm vào cảnh khó khăn. Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhờ sự kết nối của chính quyền địa phương, chị Diễm đã được Quỹ Trò nghèo vùng cao tặng 1 con bò giống để gia đình tái sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chị Đinh Thị Ái Diễm chia sẻ, gia đình chị vốn khó khăn. Sau lũ dữ, chị không có vốn để mua lại bò giống về chăn nuôi. Nay được các nhà hảo tâm tặng bò giống, chị rất vui mừng. Đến trụ sở xã nhận bò, chị cùng gia đình đã bốc thăm chọn được 1 con bò giống to, khỏe mạnh. Chị dự định sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để sinh sản nhiều lứa về sau.

Gia đình chị Diễm là 1 trong 15 hộ gia đình vừa được Quỹ Trò nghèo vùng cao tặng bò giống trước dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Mục đích của chương trình nhằm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bão lũ có sinh kế để sớm ổn định sản xuất. Trước đó, Quỹ Trò nghèo vùng cao cũng đã tổ chức trao tặng 20 con bò giống cho 20 hộ dân tại xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk). Đây cũng là những hộ dân có đàn gia súc, gia cầm bị trôi chết do mưa lũ gây ra.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh động viên người dân nỗ lực khôi phục sản xuất sau khi nhận bò giống. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Anh Bùi Chí Toàn (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) chia sẻ những ngày cận Tết, nhận được bò giống của nhà hảo tâm tặng, gia đình anh rất cảm động. Năm qua, nhiều đau thương, mất mát do thiên tai; trong năm mới, anh mong ước có sức khỏe để tập trung chăn nuôi bò, trồng lúa, mỳ; từng bước gây dựng lại kinh tế ổn định cho gia đình.

Tái sản xuất, ổn định cuộc sống

Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025, tỉnh Đắk Lắk có hơn 800.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Sau hơn 2 tháng, nhiều hộ dân tại xã Hòa Thịnh đã có thể bắt đầu tái sản xuất trở lại, trong đó có việc tái đàn gia súc và gia cầm. Các nguồn lực hỗ trợ được đưa đến người dân mất sinh kế là bước khởi đầu cho việc phục hồi sản xuất sau thiên tai. Nhiều đàn trâu, bò, gà, vịt… dần tăng số lượng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cho biết trong mưa lũ, gia đình bà bị thiệt hại nặng khi đàn gà, vịt bị cuốn trôi nhiều. Sau mưa lũ, số ít gà, vịt còn lại cũng bị chết do dịch bệnh. Được Nhà nước hỗ trợ gà giống để tái sản xuất, bà Loan hết sức phấn khởi; quyết tâm tái đàn, ổn định sản xuất.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt hỗ trợ sinh kế quy mô lớn cho người dân tại 17 xã, phường phía Đông của tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hơn 30.000 con gà giống và 100 tấn thức ăn chăn nuôi đã được đưa đến người dân. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã tổ chức trao tiền trực tiếp hoặc trao gia cầm, gia súc đến với nông dân.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thịnh, cho biết địa phương tạo điều kiện để những hộ có gia súc, gia cầm chết kịp thời nhận hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Những hộ gia đình mất bò, trâu với số lượng lớn cũng được xã phân bổ với số lượng mỗi hộ 1 con thông qua hỗ trợ từ các doanh nghiệp. Đến nay, cơ bản người dân đã ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Trong dịp cận Tết, nhiều chương trình trao quà, hỗ trợ sinh kế đã góp thêm phần cho người dân yên vui, phấn khởi./.

