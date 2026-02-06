Hà Nội kết nối tiêu dùng, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Tối 6/2, Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Không gian Tết Việt 2026.”

Hội chợ thu hút hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề đến từ nhiều tỉnh, thành phố, góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản vùng miền và tạo điểm nhấn văn hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ánh Dương – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội – cho biết, chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 18/12/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đây là một trong những sự kiện trọng tâm do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì trong chuỗi hoạt động phục vụ Tết năm nay.

“Không gian Tết Việt 2026” được thiết kế theo hướng tái hiện không khí Tết cổ truyền Hà Nội và các vùng miền trên cả nước, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thương mại – văn hóa – du lịch – trải nghiệm.

Không gian vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp cuối năm, vừa tạo địa điểm tham quan, sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách.

Sự kiện gồm các khu vực chính như: khu trưng bày sản phẩm thương mại tiêu biểu; khu giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống; cùng các tiểu cảnh trang trí Tết, khu chụp ảnh và sân khấu tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Trong suốt thời gian diễn ra, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, trình diễn mâm cỗ Tết, bày mâm ngũ quả, viết thư pháp, xin chữ đầu năm, tỉa hoa nghệ thuật; cùng các trò chơi dân gian như nặn tò he, vẽ tranh…

Qua đó, chương trình không chỉ là điểm mua sắm mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian gắn kết cộng đồng trong những ngày giáp Tết.

Ông Nguyễn Ánh Dương cho biết, năm 2026 là năm đầu thực hiện nhiệm kỳ mới, thành phố Hà Nội xác định tiếp tục phát triển mạnh thị trường trong nước, lấy tiêu dùng nội địa làm một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn thành phố Hà Nội tổ chức 149 chợ hoa Xuân tại 90 xã, phường; đồng thời triển khai 28 chương trình, sự kiện xúc tiến thương mại tại 26 xã, phường.

Quy mô các hoạt động cho thấy sự chuẩn bị chủ động, bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, vui Xuân của người dân.

Trong bối cảnh thị trường nội địa tiếp tục phục hồi tích cực, các chương trình xúc tiến thương mại gắn với văn hóa, du lịch thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội duy trì mức tăng hai con số, phản ánh sức mua và niềm tin tiêu dùng được củng cố.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, “Không gian Tết Việt 2026” đặt sản phẩm vào vị trí trung tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề trực tiếp kết nối với người tiêu dùng, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu.

Đồng thời, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại trong những ngày đầu Xuân mới.

Thời gian qua, ngành công thương Thủ đô đã triển khai đồng bộ các giải pháp như kết nối cung – cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cân đối cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá cả dịp Tết; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, hướng tới phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Trong chuỗi hoạt động Tết của thành phố, “Không gian Tết Việt 2026” tại Công viên Thống Nhất được kỳ vọng là điểm nhấn tiêu biểu - nơi hội tụ sản phẩm đặc sản, OCOP, làng nghề; đồng thời tạo môi trường giao lưu, trải nghiệm văn hóa truyền thống cho người dân và du khách.

Thông qua chương trình, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kết nối cung - cầu của cả nước, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng nội địa và nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm Việt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026./.

