Kiều bào tham gia hiến kế phát triển Hà Nội thành đô thị đổi mới sáng tạo

Chiều 6/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì buổi gặp mặt đoàn 100 kiều bào tiêu biểu từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về nước tham dự “Xuân Quê hương 2026.”

Tại buổi gặp mặt, nhiều kiều bào tiêu biểu đã có đóng góp vào quá trình phát triển đô thị tại Việt Nam, trong đó có Hà Nội.

Nhìn từ những kinh nghiệm quốc tế

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thành Nhân, kiều bào Pháp đã trình bày tham luận về kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ vào quản lý môi trường và quy hoạch đô thị; giải pháp phát triển đô thị thông minh, bền vững, gắn với điều kiện thực tiễn của các đô thị Việt Nam.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thành Nhân, trên thế giới hiện nay, nhiều thành phố đang áp dụng mô hình quản trị đô thị tích hợp dựa trên các công cụ số, trong đó dữ liệu được coi là nền tảng cốt lõi. Các đô thị thông minh được xây dựng dựa trên hệ thống dữ liệu lớn được tích hợp từ nhiều lĩnh vực như giao thông, môi trường, dân cư, đất đai… Các nguồn dữ liệu này được cập nhật liên tục thông qua các nền tảng số, giúp chính quyền đô thị nâng cao năng lực phân tích, dự báo và đưa ra quyết định quản lý nhanh hơn, chính xác hơn, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong điều hành.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thành Nhân, kiều bào Pháp chia sẻ tham luận. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ông nhấn mạnh tới lĩnh vực quản lý môi trường – một trong những thách thức lớn đối với nhiều đô thị đang phát triển, trong đó có Hà Nội.

“Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc xây dựng hệ thống thông tin môi trường tự động trên diện rộng, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và các cảm biến thông minh có thể giúp theo dõi liên tục chất lượng không khí, nguồn nước, tiếng ồn, rác thải và biến đổi khí hậu đô thị,” Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thành Nhân nói.

Theo ông, thông qua các hệ thống này, chính quyền có thể chuyển đổi phương thức quản lý từ bị động sang chủ động, từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa rủi ro, qua đó bảo vệ tốt hơn sức khỏe người dân và nâng cao chất lượng môi trường sống.

"Bản thân tôi, Hà Nội là nơi khai sinh, nơi tôi trưởng thành và làm việc tới năm 25 tuổi. Trước khi được Nhà nước cho phép tôi đi tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp. Vì vậy, cống hiến cho Hà Nội là nghĩa vụ và trách nhiệm của người con đối với quê hương," Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thành Nhân bày tỏ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (phải) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Phước (kiều bào Hàn Quốc) chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc ứng dụng AI và drone vào quản lý đô thị, y tế và nông nghiệp, đồng thời đề xuất Hà Nội xây dựng các khu thử nghiệm (sandbox) và trung tâm kiểm thử AI nhằm bảo đảm triển khai công nghệ một cách an toàn, hiệu quả, có kiểm soát.

Đại diện Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia (NIC AU), ông Nguyễn Phúc Bình (kiều bào Australia) đã giới thiệu mô hình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Australia theo hướng tập trung vào thiết kế, R&D và sở hữu trí tuệ, qua đó gợi mở lộ trình phù hợp để Hà Nội và Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, không chỉ dựa vào sản xuất gia công.

Tiến sỹ Hà Sơn Tùng, kiều bào tại Singapore, thông qua kinh nghiệm của Singapore, nhấn mạnh vai trò của việc đầu tư hạ tầng và khung chính sách ổn định, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, định hướng ứng dụng và thương mại hóa trong nghiên cứu khoa học, cũng như vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời, đề xuất một số giải pháp để Hà Nội tăng cường hợp tác, thu hút nguồn lực để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát triển đô thị và bảo tồn di sản

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của bà con đối với các chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Những đóng góp này thể hiện tình cảm gắn bó, niềm tin và khát vọng chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh cuộc gặp hôm nay tập trung vào chủ đề khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – những động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước và Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới; đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc và mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để bà con đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chương trình “Xuân Quê hương” là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện có sự tham gia của bà con kiều bào do Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với sự tham gia của nhiều đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 6,5 triệu người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, năm 2025 vừa qua, trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều biến động, khó khăn về kinh tế, chính trị và xã hội, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Nhiều cá nhân được vinh danh trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, kinh doanh và văn hóa, khẳng định vị thế tại nước sở tại, đồng thời đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Đặc biệt là dù ở xa Tổ quốc, bà con kiều bào luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực và nghĩa tình. Trong những thời điểm đất nước gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, cộng đồng kiều bào đã chủ động quyên góp, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho đồng bào trong nước, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, bà con cũng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, giữ gìn tiếng Việt, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Đông đảo kiều bào tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội đang tập trung triển khai các chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Hiện tại, thành phố đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, khu nghiên cứu và trung tâm sáng tạo, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại và bền vững.

Trong quá trình phát triển, thành phố luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quý báu, là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, chuyển giao tri thức và công nghệ.

Hà Nội cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và trí thức kiều bào trong nhiều lĩnh vực như khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục, phát triển đô thị và bảo tồn di sản. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị mang đậm bản sắc văn hóa nhưng đồng thời có tầm vóc khu vực và quốc tế, là điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè và du khách trên toàn thế giới.

Ông Vũ Đại Thắng mong rằng mỗi người con Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn hướng về quê hương, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, cùng chung tay góp sức để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới./.

Xuân Bính Ngọ 2026: Kết nối kiều bào, lan tỏa văn hóa Việt Tinh thần hướng về quê hương và tình đoàn kết dân tộc vẫn là sợi dây bền chặt nhất, kết nối các thế hệ và củng cố niềm tự hào Việt Nam trong cộng đồng kiều bào tại Anh.