Kết nối trí thức kiều bào vì mục tiêu phát triển bền vững Thủ đô

Chiều tối 6/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Chương trình Xuân Quê hương 2026.

Tham dự buổi tiếp đón có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng, cùng đại diện các ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, năm 2026 và những năm tiếp theo, Hà Nội xác định xây dựng mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao vai trò, tiềm năng và những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quá trình phát triển Thủ đô.

Khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi kiều bào tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô không chỉ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh mà còn ở các lĩnh vực văn hóa, du lịch và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Thành phố cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường các hình thức tham vấn để tiếp nhận ý kiến đóng góp của kiều bào trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, chuyển biến mạnh mẽ của Hà Nội trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực được thành phố xác định là định hướng ưu tiên hàng đầu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm và mang tính xây dựng của kiều bào tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong năm 2025, dù tình hình thế giới còn nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn đoàn kết, nỗ lực vươn lên, phát triển toàn diện và luôn hướng về Tổ quốc, thể hiện rõ tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt trong thời điểm thiên tai, lũ lụt.

Đặc biệt, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cộng đồng kiều bào đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng và các nghị quyết, với khoảng 2.500 ý kiến cùng hàng trăm thư, điện chúc mừng gửi về trong nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở, ngành đã quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện tăng cường kết nối, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Đại diện kiều bào tiêu biểu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu kiều bào đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất cụ thể trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào việc tăng cường kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia, chia sẻ giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển đô thị thông minh và bền vững.

Đại biểu kiều bào bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực, đồng hành cùng Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Sau buổi gặp mặt, đại biểu kiều bào đã tham dự tiệc chiêu đãi “Về quê hương ăn Tết” do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì./.

