Thanh niên Việt Nam tại Hong Kong tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng

Những ngày này, dư âm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), nơi cách đây 96 mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời sau Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh, nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ tại Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK), cho biết những ngày qua luôn dõi theo, cập nhật tin tức về Đại hội Đảng.

Theo Tiến sỹ, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp và vạch ra những định hướng lớn để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn hơn như tăng trưởng phải cao hơn, cải cách sâu hơn, bộ máy phải hiệu quả hơn.

Qua từng hình ảnh, từng dòng tin tức cập nhật, Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh bày tỏ cảm nhận rõ niềm tin lan tỏa - niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào con đường mà dân tộc ta đang kiên định theo đuổi.

Bạn Nguyễn Nhân Trí, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, sinh viên Đại học Metropolitan Hong Kong (HKMU). (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Bạn Nguyễn Nhân Trí - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, sinh viên Đại học Metropolitan Hong Kong (HKMU), cho biết đã thay mặt hội sinh viên gửi thư chúc mừng đến đại hội.

Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hong Kong tin rằng những cảm xúc bản thân đã gửi gắm trong thư cũng là cảm xúc hân hoan chung của mỗi lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong khi chứng kiến Đại hội Đảng diễn ra thành công tốt đẹp.

Bạn cũng bày tỏ vinh dự được đại diện cho cộng đồng tri thức trẻ gửi đến cho đại hội những lời chúc tốt đẹp. Là những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hong Kong, nơi 96 năm về trước đã diễn ra sự kiện lịch sử thành lập Đảng, bạn Nguyễn Nhân Trí bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân cả nước đoàn kết một lòng cùng nhau hoàn thành tốt đẹp những mục tiêu quan trọng như Đại hội XIV vừa đề ra./.

Tri thức trẻ Việt tại Hong Kong đặt nhiều kỳ vọng vào vận hội mới của đất nước Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và đoàn kết toàn dân tộc.