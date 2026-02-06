Chương trình Xuân Quê hương 2026 “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”

Chương trình Xuân Quê hương 2026 diễn ra từ 6-9/2 tại Hà Nội và Ninh Bình, thu hút 1.500 kiều bào tham dự, thể hiện khát vọng hòa bình, thịnh vượng của Việt Nam.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng,” diễn ra từ ngày 6-9/2 (tức ngày 18-22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Hà Nội và Ninh Bình.

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào và thân nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước.

Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc./.