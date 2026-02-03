Xuân Bính Ngọ 2026: Ấm áp Tết Cộng đồng Bính Ngọ 2026 tại New York

Hòa chung không khí vui tươi đón Tết cổ truyền của dân tộc, tối 31/1 (tức ngày 13 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại đảo Roosevelt, thành phố New York (Mỹ), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York đã long trọng tổ chức chương trình “Tết Cộng đồng-Xuân Quê hương Bính Ngọ 2026.”

Dù thời tiết mùa Đông giá lạnh, sự kiện đã thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại New York và các khu vực lân cận, cùng nhiều bạn bè Mỹ và quốc tế.

Trong không khí sum vầy chào đón năm mới, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã gửi lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con cộng đồng và bạn bè gần xa đến chung vui, cùng nhau đón Tết.

Đại sứ vui mừng chia sẻ những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm qua. Vượt qua nhiều khó khăn do thiên tai cùng những bất ổn trong tình hình quốc tế và khu vực, Việt Nam đã tiếp tục đạt nhiều thành tựu và bước tiến vững chắc về mọi mặt, cả đối nội và đối ngoại.

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV đã tiếp thêm động lực, củng cố niềm tin cho cả dân tộc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, đưa đất nước vào vị thế và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có bà con tại New York và vùng lân cận, luôn là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Các nữ cán bộ và thành viên Hội Phu nhân, phu quân Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York nổi bật tại sự kiện trong tà Áo dài truyền thống. (Ảnh: Lê Hoàng/TTXVN)

Đại sứ bày tỏ mong muốn các thế hệ người Việt tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước, đồng thời góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ.

Bên cạnh phần lễ trang trọng và ý nghĩa, “Tết Cộng đồng-Xuân Quê hương Bính Ngọ 2026” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với không gian đậm đà hương vị Tết Việt, các món ăn truyền thống quen thuộc và những tiết mục văn nghệ đặc sắc văn hóa ba miền do các nghệ sỹ gốc Việt, các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York và thành viên Hội Phu nhân, Phu quân Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York dàn dựng, biểu diễn.

Nhóm nhạc thanh thiếu niên Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York trình diễn bài “Năm qua đã làm gì." (Ảnh: Lê Hoàng/TTXVN)

Chương trình đã mang đến cho bà con cộng đồng một cái Tết xa quê ấm áp, nghĩa tình, góp phần thắt chặt sự gắn kết giữa Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Lãnh sự quán Việt Nam tại New York với cộng đồng người Việt sở tại, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tới bạn bè Mỹ và quốc tế./.

