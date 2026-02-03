Hội chợ Mùa Xuân: Đặc sản 3 miền "đổ bộ" Thủ đô phục vụ mua sắm cao điểm Tết

Diễn ra trong 12 ngày, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 có quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành Trung ương và 34 tỉnh, thành phố. Dù quỹ thời gian chuẩn bị ngắn, các địa phương cho thấy quyết tâm cao, vừa bảo đảm nguồn hàng chất lượng phục vụ người tiêu dùng, vừa kỳ vọng mở rộng kênh tiêu thụ, kết nối đối tác trong nước và xuất khẩu cho doanh nghiệp.

Hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm và sản phẩm OCOP từ 34 tỉnh, thành phố đã quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang trở thành điểm hẹn mua sắm sôi động dịp cận Tết.

Hàng chục tấn đặc sản phương Nam "tiến" Bắc

Là một trong những địa phương có sự đầu tư bài bản, tỉnh Đồng Nai mang đến hội chợ không khí sôi động của phương Nam với gần 30 doanh nghiệp tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, tổng lượng hàng hóa tỉnh đưa ra hội chợ ước đạt khoảng 20 tấn. Các sản phẩm chủ lực bao gồm bưởi, điều, tiêu, trái cây sấy, các loại hạt và đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, gốm Biên Hòa là dòng sản phẩm truyền thống trứ danh được giới thiệu với số lượng lớn và là điểm nhấn thẩm mỹ cho gian hàng năm nay.

Rút kinh nghiệm từ sức mua "khủng" tại Hội chợ Mùa Thu trước đó, Đồng Nai đã lên phương án hậu cần rất kỹ lưỡng.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng vận chuyển từ trước. Các lô hàng nhỏ đi bằng tàu, lô lớn đi bằng xe tải nguyên chuyến để đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy. Dù nhu cầu tăng cao đột biến, chúng tôi vẫn cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng," đại diện tỉnh Đồng Nai khẳng định.

Các sản phẩm chủ lực của Đồng Nai đều được giới thiệu tại Hội chợ Mùa Xuân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Cuốn chiếu" để đảm bảo chất lượng hàng hoá

Đến từ vùng Đông Bắc, tỉnh Lạng Sơn tham gia với khoảng 15 doanh nghiệp. Ông Trần Anh Thuần, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại và Khuyến công (Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại tỉnh Lạng Sơn) khẳng định tiêu chí hàng đầu là an toàn thực phẩm. Tất cả sản phẩm trưng bày đều phải có đầy đủ giấy phép và tem truy xuất nguồn gốc.

Để khắc phục nhược điểm về khoảng cách địa lý đối với các sản phẩm ngắn ngày, các doanh nghiệp Lạng Sơn áp dụng phương án "cuốn chiếu", chốt số lượng tiêu thụ cuối ngày và gửi xe chuyển hàng mới xuống ngay trong đêm. Điều này đảm bảo người tiêu dùng Thủ đô luôn được tiếp cận sản phẩm tươi ngon nhất.

Là địa phương cầu nối Bắc-Trung, tỉnh Thanh Hóa mang đến hội chợ 25 doanh nghiệp tiêu biểu với các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý rõ ràng. Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến (Sở Công Thương Thanh Hóa) cho biết, dù thời gian gấp, tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để bảo đảm sự hiện diện chỉn chu nhất.

Điểm nhấn trong chiến lược của Thanh Hóa là sự kết hợp giữa xúc tiến trực tiếp và trực tuyến. "Bên cạnh gian hàng vật lý, Sở Công Thương đã xây dựng và vận hành sàn thương mại điện tử riêng, hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp tham gia. Đây là kênh bán hàng bền vững giúp sản phẩm xứ Thanh vươn xa hơn sau khi hội chợ kết thúc," ông Phong nhấn mạnh.

Đánh giá về tầm vóc của sự kiện, ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ phát triển Công Thương tỉnh Nghệ An khẳng định đây là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ.

"Bộ Công Thương, đặc biệt là Cục Xúc tiến thương mại, đã đóng vai trò nòng cốt, kết nối các Sở Công Thương để tạo nên sức lan tỏa lớn trong thời gian ngắn," ông Tuấn nhận định.

Hưởng ứng tinh thần đó, tỉnh Nghệ An đã cử khoảng 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia gian hàng chung. Theo đại diện tỉnh Nghệ An, hội chợ không chỉ dừng lại ở việc bán lẻ mà là không gian xúc tiến tổng hợp với các hội thảo chuyên sâu, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận các hệ thống phân phối lớn trong nước và quốc tế.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 hứa hẹn trở thành cầu nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường Tết và mở rộng cơ hội thương mại cho doanh nghiệp cả nước./.