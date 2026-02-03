Giá vàng đảo chiều tăng mạnh, vàng nhẫn và SJC cùng giao dịch ở ngưỡng 173,5 triệu đồng

Sáng nay (3/2) thị trường vàng trong nước ngược dòng tăng mạnh với mức điều chỉnh lên tới 7,5 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm cũng tăng trở lại.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cùng tăng 7,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 2/2.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch từ 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 6 triệu đồng/lượng so với chiều ngày 2/2; tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng cùng giao dịch từ 170,5-173,5 triệu đồng/lượng, tăng 7,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên chiều ngày 2/2.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.793 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 151,1 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 22,4 triệu đồng/lượng.

Cũng tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.069 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày 2/2. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.790-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra), chưa biến động so với ngày 2/2. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.790-26.170 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 30 đồng so với ngày 2/2.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.820-26.200 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 20 đồng so với chốt phiên ngày 2/2. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.770-26.160 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 50 đồng so với chốt phiên hôm trước./.

