NATO trấn an về sứ mệnh “Arctic Sentry”

Trả lời phỏng vấn tờ Newsweek ngày 4/2, Phó Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Đô đốc Keith Blount nhấn mạnh, quá trình triển khai sứ mệnh này sẽ không có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng máy bay, tàu chiến, tàu ngầm vì đây không phải là mục tiêu của sứ mệnh này./.