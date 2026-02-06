Thành phố Hồ Chí Minh "trải thảm đỏ" thu hút nhân tài trong nước, quốc tế

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường vừa ký quyết định, ban hành Quy định về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt, trong đó có cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng chuyên gia quốc tế theo Quyết định số 05/2026/QĐ-UBND để bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho các lĩnh vực Thành phố có nhu cầu.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Quy định bao gồm nội dung thu hút, tuyển chọn, ký hợp đồng, quản lý và đánh giá định kỳ; môi trường làm việc, cơ chế ghi nhận và khen thưởng... Đối tượng áp dụng là cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt ở các lĩnh vực Thành phố cần thu hút và các cơ quan, đơn vị liên quan. Cán bộ, công chức đang làm việc theo quy định pháp luật không thuộc diện áp dụng.

Quy định cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn và định hướng phát triển để đề xuất danh mục lĩnh vực, chương trình, dự án, đề tài cần thu hút nhân lực chất lượng cao. Trước khi thực hiện, cơ quan, đơn vị lập báo cáo chi tiết về nhu cầu dự kiến và gửi cơ quan chuyên môn để thống nhất. Trường hợp thu hút người có tài năng đặc biệt thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao thực hiện theo thẩm quyền chuyên ngành.

Để đảm bảo chọn đúng người, đúng việc, Thành phố sẽ thành lập các Hội đồng thu hút, tuyển chọn với sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành và các chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực liên quan. Hội đồng thẩm định nhu cầu, chỉ tiêu, yêu cầu vị trí; thống nhất hồ sơ năng lực; đề xuất hình thức, thời hạn hợp đồng và các nội dung liên quan thu nhập, khuyến khích theo quy định.

Quy trình tuyển chọn bao gồm từ việc xác định danh mục lĩnh vực ưu tiên, nêu rõ nhu cầu theo vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các ứng viên sẽ phải trình bày phương hướng, kế hoạch thực hiện dự án hoặc trình diễn kỹ năng chuyên môn trước Hội đồng để khẳng định năng lực thực tế của mình.

Về hình thức tuyển chọn, ứng viên nộp hồ sơ chứng minh năng lực và trình bày trước hội đồng phương hướng, kế hoạch thực hiện dự án, công trình dự kiến được giao hoặc tham gia đánh giá năng lực theo yêu cầu vị trí. Trên cơ sở đó, Hội đồng đề xuất người phù hợp để cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn, tiếp nhận, ký hợp đồng, trong đó xác định quyền lợi, trách nhiệm của các bên theo thời hạn nhiệm vụ. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài, đơn vị tiếp nhận hỗ trợ các thủ tục cần thiết theo quy định, trong đó có giấy phép lao động.

Thành phố cũng quy định hỗ trợ thu nhập ban đầu sau khi hợp đồng có hiệu lực và chi trả thu nhập hằng tháng theo chính sách của Thành phố; có khoản khuyến khích nghiên cứu, phát triển công nghệ gắn với mức độ đóng góp. Trường hợp làm theo nhóm, việc phân bổ thực hiện theo tỷ lệ công sức hoặc theo thỏa thuận; việc hỗ trợ nhà ở được xem xét tùy điều kiện thực tế và quy định liên quan.

Về điều kiện làm việc, quy định nêu việc giao nhiệm vụ phù hợp và tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực nghiên cứu (như: phòng thí nghiệm, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu, thư viện) và sẽ đánh giá được thực hiện định kỳ, trước khi hợp đồng hết hiệu lực.

Cùng với những đãi ngộ vượt trội, Thành phố cũng yêu cầu về hiệu quả công việc, trong đó tập trung vào tiến độ và chất lượng sản phẩm chuyên môn theo nhiệm vụ đã ký kết. Các chuyên gia, nhà khoa học phải cam kết chấp hành nội quy, phát huy tinh thần sáng tạo và gương mẫu trong công tác.../.

