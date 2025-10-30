Đại biểu Quốc hội: Tăng lương để đảm bảo cuộc sống, thu hút nhân tài

Liên quan đến đề xuất điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2026, trao đổi bên hành lang Quốc hội ngày 30/10, một số đại biểu bày tỏ quan điểm đồng tình và cho rằng đây là đề xuất hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay.

Việc điều chỉnh tăng lương cơ sở sẽ góp phần đảm bảo cuộc sống cho những đối tượng hưởng lương và nhấn mạnh chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước.

Theo đại biểu Trần Quang Minh (Quảng Trị), việc điều chỉnh tăng lương cơ sở phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ngoài nguồn lực ngân sách quốc gia, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở còn đang phụ thuộc rất lớn vào Đề án vị trí việc làm do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.

Trong trường hợp Đề án vị trí việc làm của Bộ Nội vụ hoàn thiện và được Chính phủ thông qua, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở sẽ được thực hiện đồng bộ với Đề án này.

Đây là phương án được nhiều người kỳ vọng nhất và cũng khả quan nhất.Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, mức lương hiện tại chưa đủ đảm bảo cuộc sống cho phần lớn đối tượng hưởng lương trong bối cảnh lạm phát diễn biến phức tạp, vật giá leo thang.

Đặc biệt là những đối tượng mới ra trường và được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan của Nhà nước. Với mức lương thấp, thu nhập của những đối tượng này cũng rất hạn hẹp trong khi phải trang trải rất nhiều khoản chi để duy trì cuộc sống, buộc họ phải làm thêm các ngành nghề khác như shiper (giao hàng), bán hàng trực tuyến hay các công việc không liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của họ.

"Đây là thực trạng chúng ta phải chứng kiến hàng ngày," đại biểu Trần Quang Minh nói và cho rằng cần sớm có chính sách điều chỉnh tăng lương cơ sở để đảm bảo cuộc sống cho các đối tượng hưởng lương và hiện thực hoá chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

"Nếu mức lương đảm bảo được cuộc sống cho người lao động, sẽ tạo ra sự hấp dẫn, thu hút những đối tượng có tài năng cống hiến sức lực cho đất nước, tạo ra nguồn lao động chất lượng cao, tránh trình trạng chảy máu chất xám như đã xảy ra", đại biểu đoàn Quảng Trị bày tỏ.

Cũng theo đại biểu, song song với việc điều chỉnh tăng lương cơ sở cũng cần nghiên cứu phương án đảm bảo không để xảy ra tình trạng tăng lương nhưng thu nhập không tăng.

Trên thực tế, nhiều cán bộ, công chức, viên chức… vừa qua được hưởng mức lương cơ sở mới, tăng hơn mức lương cơ sở cũ nhưng thu nhập của họ không tăng, thậm chí thu nhập của nhiều người còn bị thâm hụt so với khi chưa tăng lương.

Việc này làm cho cán bộ, công chức, viên chức phần nào không còn hào hứng với đề xuất tăng lương vì cho rằng tăng lương trên danh nghĩa nhưng thu nhập lại bị cắt giảm.

Theo đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) khi quyết định điều chỉnh tăng mức lương cơ sở sẽ tác động rất lớn đến người hưởng lương và cũng tác động đến đến xã hội. Do đó, chúng ta cần nghiên cứu, xem xét để đảm bảo yếu tố hài hoà giữa các mối quan hệ, tác động qua lại. Đây là một thách thức rất lớn, đòi hỏi phải thận trọng, giải quyết từng bước trong tổng thể các kế hoạch liên quan.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cấp xã rất nhiều, đồng nghĩa với việc đội ngũ cán bộ xã cũng phải đảm nhận, giải quyết nhiều công việc hơn trước đây, đòi đội ngũ cán bộ xã phải nâng cao trình độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Nếu chưa thực hiện ngay được việc điều chỉnh tăng lương cơ sở vào tháng 1/2026 như đề xuất, chúng ta nên xem xét lựa chọn, ưu tiên đối tượng để điều chỉnh mức lương phù hợp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ xã hiện nay. Cần tạo mọi điều kiện cần thiết để đội ngũ này yên tâm phục vụ ở mức tốt nhất," đại biểu Trần Văn Lâm nêu quan điểm./.

