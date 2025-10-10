Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng lương năm 2025

Theo báo cáo mới công bố của tập đoàn dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu thế giới Aon plc, Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức tăng lương trung bình trong năm 2025 và 2026, với tỷ lệ lần lượt là 7,7% và 7,1%, vượt xa mức trung bình khu vực và 5,4% và 5,3%.

Đứng sau Việt Nam là Indonesia với mức tăng trung bình dự kiến cho 2 năm 2025 và 2026 là 5,7% và 5,9%, Philippines là 5,3% và 5,2%. Trong khi, Malaysia, Singapore và Thái Lan được dự báo có mức tăng khiêm tốn hơn, dao động từ 4,3% đến 4,8%.

Báo cáo “Khảo sát Tăng lương và Biến động nhân sự Đông Nam Á năm 2025” của Aon, được thực hiện trong giai đoạn tháng 7-9/2025, khảo sát hơn 700 doanh nghiệp tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, mang đến bức tranh toàn cảnh về xu hướng tiền lương và thị trường lao động trong khu vực.

Theo Aon, Việt Nam tiếp tục là thị trường năng động nhất Đông Nam Á về điều chỉnh thu nhập, phản ánh động lực tăng trưởng kép từ sản xuất phục hồi, xuất khẩu tăng mạnh và làn sóng chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng.

Xét theo ngành nghề, lĩnh vực công nghệ thông tin được dự báo dẫn đầu về tăng trưởng tiền lương ở Việt Nam với mức tăng trung bình 7,1%, tiếp theo là Indonesia với 5,9%.

Tại Singapore, nhóm ngành khoa học đời sống và thiết bị y tế được dự báo có mức tăng cao nhất, đạt 4,6%, trong khi tại Malaysia, tư vấn và dịch vụ kinh doanh là lĩnh vực trả lương cao nhất với tỷ lệ tăng 4,8%.

Các ngành công nghệ, tài chính số, điện tử và logistics được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng tiền lương, khi doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt trong việc thu hút nhân lực kỹ thuật cao.

Ông Rahul Chawla, Giám đốc Khối Giải pháp Nhân tài khu vực Đông Nam Á của Aon, nhận định: “Khi đầu tư vào công nghệ và các dự án chiến lược kinh doanh gia tăng trên toàn khu vực, doanh nghiệp ngày càng tập trung hơn vào việc giữ chân nhân sự có kinh nghiệm và kỹ năng cao. Việc cân bằng giữa chi phí nhân sự tăng và tính linh hoạt vận hành sẽ là chìa khóa thành công."

Báo cáo của Aon cũng cho thấy, tỷ lệ nghỉ việc ở mức hai chữ số vẫn phổ biến trên toàn Đông Nam Á. Trong đó, Philippines và Singapore được dự báo có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất năm 2025, lần lượt 20% và 19,3%. Các quốc gia Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam cũng ghi nhận tỷ lệ dao động từ 15% đến 18,2%.

Tình trạng thiếu hụt kỹ năng tiếp tục là thách thức lớn đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu lao động kỹ thuật và nhân sự có chuyên môn cao ngày càng tăng.

Bà Evon Lock, Giám đốc Khối Giải pháp Dữ liệu của Aon khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn trong tuyển dụng và giữ chân nhân viên, song đa số vẫn giữ thái độ thận trọng và lạc quan. Họ tập trung vào nâng cao năng suất, tinh giản bộ máy quản lý và tuyển chọn nhân sự mục tiêu, kết hợp chính sách tăng lương chiến lược để thu hút nhân tài chủ chốt và xây dựng đội ngũ bền vững, sẵn sàng cho tương lai”./.

