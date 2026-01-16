Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 thông qua Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 và các Hội nghị liên quan với chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 16/1/2026.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số khẳng định lại các mục tiêu và nguyên tắc của ASEAN được ghi nhận trong Tuyên bố Bangkok ngày 8/8/1967 và Hiến chương ASEAN, đặc biệt là việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và đối tác, nhằm củng cố nền tảng cho một Cộng đồng Đông Nam Á thịnh vượng và hòa bình.

Tuyên bố Hà Nội tiếp tục định hướng theo Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về Thúc đẩy chuyển đổi số tại ASEAN được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 năm 2021, trong đó kêu gọi các nỗ lực chuyển đổi số có sự phối hợp và tính bao trùm trên tất cả các trụ cột chuyên ngành của ASEAN; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh chuyển đổi số bao trùm, an toàn và bền vững của ASEAN; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hẹp khoảng cách số và tăng cường hợp tác khu vực hướng tới một Cộng đồng ASEAN tích hợp số, có khả năng chống chịu và lấy con người làm trung tâm.

Tuyên bố Hà Nội ghi nhận Báo cáo tổng kết Kế hoạch tổng thể Số ASEAN 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025), trong đó bao gồm các thành tựu, kết quả và khuyến nghị then chốt nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác và củng cố năng lực cạnh tranh và mức độ sẵn sàng số của khu vực. Qua đó cung cấp những định hướng quan trọng cho việc xây dựng một khuôn khổ mới mang tính bao trùm và hướng tới tương lai nhằm điều phối hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn 2026-2030.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tuyên bố Hà Nội nêu rõ: Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang nổi lên không chỉ như một công nghệ mà còn như một hạ tầng thiết yếu mới-hạ tầng thông minh làm nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số ASEAN, định hình cách thức xã hội vận hành, kinh tế phát triển và chính phủ cung cấp dịch vụ.

Trí tuệ Nhân tạo như một yếu tố then chốt thúc đẩy tương lai số, giúp ASEAN chủ động thích ứng với sự chuyển dịch từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ. Từ đó, tạo điều kiện để khu vực khai thác đầy đủ lợi ích của chuyển đổi do Trí tuệ Nhân tạo dẫn dắt, thúc đẩy hội nhập khu vực sâu rộng hơn và xây dựng một cộng đồng số đáng tin cậy, sáng tạo và bao trùm, trao quyền cho mọi công dân và doanh nghiệp tiếp cận cơ hội, phát triển năng lực đổi mới và phát triển trong nền kinh tế số toàn cầu.

Tuyên bố Hà Nội nhất trí định hình tương lai số của ASEAN bằng việc thông qua Kế hoạch tổng thể Số ASEAN giai đoạn 2026-2030 (ADM 2030) như trụ cột của hội nhập số khu vực, với tầm nhìn xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng số bao trùm, đáng tin cậy và sáng tạo, trao quyền cho mọi công dân và doanh nghiệp phát triển trong nền kinh tế số toàn cầu.

Với tầm nhìn này, ADM 2030 sẽ định hướng cả hợp tác khu vực và việc cập nhật các chiến lược số quốc gia, nhằm bảo đảm triển khai thống nhất trên toàn ASEAN.

Phát triển hạ tầng số thông minh, liền mạch, bao trùm và có khả năng chống chịu là một trong những nội dung của Tuyên bố Hà Nội thông qua việc tích hợp Trí tuệ Nhân tạo và Internet vạn vật (IoT) cho các hoạt động thông minh và dự báo; nâng cao tốc độ và độ phủ mạng nhằm bảo đảm kết nối liền mạch; đa dạng hóa phương thức tiếp cận thông qua mạng băng rộng, 5G/6G, dịch vụ điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và cáp ngầm biển để bảo đảm khả năng chống chịu và tính liên tục xuyên biên giới…

Tuyên bố Hà Nội thúc đẩy hệ sinh thái số đáng tin cậy và an toàn thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu an ninh mạng khu vực; đẩy mạnh hợp tác phòng, chống lừa đảo qua các kênh viễn thông thông qua triển khai Hướng dẫn ASEAN về chính sách và thông lệ tốt trong phòng, chống lừa đảo… Thúc đẩy sự tham gia số bao trùm thông qua việc tăng cường kết nối phổ cập và giá cả phải chăng, bảo đảm công nghệ dễ tiếp cận cho tất cả mọi người, bao gồm phụ nữ, thanh niên, cộng đồng nông thôn, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương khác; tăng cường năng lực số, thúc đẩy học tập suốt đời và hành vi số có trách nhiệm...

Tuyên bố Hà Nội xác định tăng cường lực lượng lao động số và nhân tài số sẵn sàng cho tương lai thông qua khuyến khích hợp tác trong các sáng kiến nghiên cứu và phát triển (R&D) chung, đối tác học thuật-doanh nghiệp và tham gia các nền tảng đổi mới sáng tạo toàn cầu; thúc đẩy chia sẻ và phát triển kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) giữa các trường cao đẳng, đại học và cơ sở đào tạo…

Cùng với đó đẩy nhanh hội nhập kinh tế số thông qua phát triển hạ tầng số công và kết nối dữ liệu có khả năng tương tác; thúc đẩy thương mại số không giấy tờ và liền mạch; tăng cường không gian mạng an toàn, bảo mật và đáng tin cậy bao gồm các nỗ lực tập thể nhằm phòng, chống lừa đảo trực tuyến; tăng cường hỗ trợ cho các start-up, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ và doanh nghiệp số bằng việc cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ, tài chính…

Theo Tuyên bố Hà Nội, các quốc gia ASEAN tăng cường hợp tác về Trí tuệ Nhân tạo thông qua thúc đẩy hài hòa hóa chính sách và tăng cường các nỗ lực an toàn chung dưới sự dẫn dắt của Nhóm công tác về Quản trị Trí tuệ Nhân tạo (WG-AI) và các cơ chế hỗ trợ của ASEAN, bao gồm Mạng lưới an toàn Trí tuệ Nhân tạo ASEAN (ASEAN AI Safe), nhằm nâng cao năng lực của ASEAN trong việc ứng phó với các cơ hội và rủi ro Trí tuệ Nhân tạo mới nổi; tăng cường chuyển đổi số xanh thông qua thúc đẩy hạ tầng số tiết kiệm năng lượng và các kỹ thuật phần mềm giảm phát thải carbon, lồng ghép các nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị vào các chiến lược chuyển đổi số quốc gia và khu vực, gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo cho các trung tâm dữ liệu…

Khuyến khích hợp tác với các Đối tác đối thoại ASEAN và các tổ chức quốc tế trong tài trợ, nâng cao năng lực, hợp tác kỹ thuật và đối tác đổi mới sáng tạo nhằm hiện thực hóa tham vọng của ASEAN trở thành một trung tâm số hàng đầu toàn cầu./.

