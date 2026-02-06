Multimedia

Infographics

Kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong tháng đầu năm 2026

CPI tháng Một tăng 2,53% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt tăng 39,0%, 29,7% và 49,2%, phản ánh xu hướng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội tháng Một tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Nổi bật là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Một tăng 2,53% so với cùng kỳ; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt tăng 39,0%, 29,7% và 49,2% so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm.

Vốn FDI đăng ký mới tháng 1 đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng năm 2025 (khoảng 9%)…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kinh tế Việt Nam #Xuất nhập khẩu #FDI #Tăng trưởng #Chỉ số giá tiêu dùng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.