Nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam được dự báo sẽ đạt 95 tỷ vào năm 2030

Tại Báo cáo The Art and Science of Authenticity do TikTok vừa công bố ngày 5/2, đóng góp thương mại của các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam được dự đoán sẽ đạt 95 tỷ USD vào năm 2030, tăng 1,46 lần so với năm 2025.

Tại Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), con số này dự báo đạt 1,2 nghìn tỷ USD, tăng 1,4 lần so với năm 2025. Trong bối cảnh người tiêu dùng trở nên ít quan tâm đến những nội dung được dàn dựng kỹ lưỡng, hình thức kể chuyện chân thực của nhà sáng tạo nội dung đang mang đến những tác động thương mại tích cực tại khu vực APAC.

Các hoạt động tiếp thị do nhà sáng tạo nội dung dẫn dắt thường được xem là gắn liền với các ngành hàng thời trang, phong cách sống. Tuy nhiên, theo Báo cáo, đóng góp thương mại của nhà sáng tạo nội dung đang lan rộng ra đa dạng các lĩnh vực.

Bên cạnh làm đẹp và thời trang, các ngành như trò chơi điện tử, dịch vụ tài chính, tiêu dùng, ứng dụng và thiết bị điện tử có những tăng trưởng tích cực. Nhiều thương hiệu trong các lĩnh vực này đã chủ động tăng cường hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung.

Đây được xem là một chiến lược quan trọng giúp thương hiệu trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng, đồng thời xây dựng niềm tin, từ đó gia tăng mức độ gắn kết cũng như khả năng được cân nhắc và lựa chọn. Sự thay đổi này cho thấy vai trò của nhà sáng tạo nội dung đang dịch chuyển rõ rệt: từ việc tạo độ nhận biết sang thúc đẩy hành động thực tế.

Đại diện TikTok cùng với các nhà sáng tạo nội dung và các đối tác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại sự kiện ra mắt báo cáo The Art and Science of Authenticity. (Ảnh: TikTok)

Báo cáo nghiên cứu cho thấy 3 trên 4 người tiêu dùng tại khu vực APAC chọn bỏ qua những nội dung quá hoàn hảo hoặc thiếu tính chân thật. Kéo theo đó, kỳ vọng về các thương hiệu cũng thay đổi: 76% người tiêu dùng tại khu vực APAC mong muốn các thương hiệu xuất hiện với những nội dung chân thực hơn.

Tại Việt Nam, mức độ tác động càng rõ hơn: 95% người tiêu dùng Việt cho biết nội dung chân thực ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của họ.

Người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng bởi nội dung livestream nhiều hơn 1,3 lần so với mức trung bình ở khu vực APAC, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến hành trình phát triển của thương hiệu, như câu chuyện của họ hay nội dung hậu trường, cao hơn mức trung bình 1,2 lần.

"Sự chân thực đã chuyển từ một lựa chọn sáng tạo thành một chiến lược hiệu quả," bà Trâm Nguyễn - Giám đốc Marketing mảng kinh doanh, TikTok Việt Nam chia sẻ.

9 trên 10 người tiêu dùng tại Việt Nam cho biết nội dung chân thực ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm của họ. Cũng theo Báo cáo, 76% người tiêu dùng tại Việt Nam có xu hướng tìm kiếm, nhấp vào xem hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi tương tác với nội dung chân thực, đặc biệt trong giai đoạn cân nhắc.

Nội dung do AI tạo ra (AIGC) cũng đang giúp quy trình sáng tạo tăng tốc đáng kể, giúp các thương hiệu sản xuất nội dung nhanh hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết. Khi kết hợp giữa con người, sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung và các công cụ thông minh, thương hiệu có thể mở rộng ý tưởng trên quy mô lớn mà vẫn giữ được cảm giác chân thực cho nội dung.

Theo Báo cáo, người tiêu dùng cũng phản hồi tích cực trước xu hướng này: hai trong ba người tiêu dùng mong muốn nhà sáng tạo nội dung và thương hiệu sử dụng AIGC trong quá trình sản xuất nội dung, trong đó người dùng TikTok quan tâm nhiều hơn 1,5 lần đến các nội dung được tăng cường bằng AIGC so với những người dùng trên các nền tảng khác.

Dự báo tăng trưởng 1,2 nghìn tỷ USD này được thúc đẩy bởi hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung rộng lớn và đa dạng của TikTok - đây là nơi các nhà sáng tạo trên khắp khu vực APAC đã tận dụng để biến những trải nghiệm đời sống của họ thành tác động thương mại có giá trị. Số lượng nhà sáng tạo có thể tạo ra thu nhập trên TikTok cũng tăng 1.267% so với cùng kỳ năm trước tính đến quý III năm 2025, đưa nền tảng trở thành một trong những cộng đồng nhà sáng tạo phát triển nhanh nhất trên toàn cầu./.

Livestream cùng KOL, KOC tại Hội chợ mùa Thu: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại số Phiên livestream có sự đồng hành của TikTok Việt Nam, cùng nhiều KOL, KOC nổi tiếng trên mạng xã hội như Ngọc Bamboo, Anh Đoại, Văn Bình Trailer…, diễn ra sôi động, thu hút hàng vạn lượt người xem.