Cơ hội tăng trưởng bứt phá cho du lịch Việt Nam những tháng cuối năm 2025

Website quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài tại địa chỉ vietnam.travel tăng tới 16 nghìn bậc so với thời điểm tháng 3/2025 (xếp hạng 104.698 trên thế giới), xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á (chỉ sau website du lịch của Thái Lan, hạng 51.251). Dấu mốc này mở thêm cơ hội tăng trưởng hơn nữa cho thị trường trong nước những tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Thông tin này vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố theo similarweb.com (chuyên trang phân tích, xếp hạng website trên toàn thế giới), số liệu vào tháng 10/2025.

Việt Nam vượt Thái Lan

Với sự thăng hạng lần này, website của Việt Nam đang xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau website du lịch của Thái Lan (hạng 51.251), xếp trên Singapore (hạng 109.858); vượt xa Indonesia (hạng 203.665), Malaysia (hạng 216.688), Philippines (hạng 1.687.836).

Đáng chú ý, một số chỉ số quan trọng của website Việt Nam đều cao hơn so với website Thái Lan. Về số trang xem trung bình/lần truy cập, website vietnam.travel đạt chỉ số 1,92 trang/lần truy cập (website Thái Lan 1,49 trang/lần truy cập); thời gian trung bình/lần truy cập, website vietnam.travel là 44 giây (website Thái Lan 36 giây); tỷ lệ bỏ trang của website vietnam.travel là 49,8% (còn website Thái Lan 60,1%). Những chỉ số này phản ánh sức hấp dẫn, tính liên kết nội dung quảng bá trên website Việt là khá tốt.

Lượng truy cập nhiều nhất vào website vietnam.travel trong vòng một tháng qua đến từ người dân Mỹ (lượng truy cập tăng 40,8%), Singapore (lượng truy cập tăng 34%), Indonesia (tăng 41,6%), Australia…

Thông tin xếp hạng website vietnam.travel trên nền tảng similarweb.com.

Một số chỉ số đáng chú ý khác, tỷ lệ người dùng truy cập website vietnam.travel bằng điện thoại di động chiếm 66,96%, truy cập từ máy tính bàn chiếm 33,04%; lượng truy cập thông qua công cụ tìm kiếm chiếm gần 50,71%, truy cập trực tiếp chiếm 26,17%, cho thấy mức độ nhận diện website vietnam.travel trên thế giới là khá tốt (cao hơn website Thái Lan với 18,66%).

Website vietnam.travel là kênh thông tin chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đưa hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới. Thời gian qua, đơn vị trực tiếp vận hành đã triển khai chiến lược truyền thông toàn diện, kết hợp giữa website vietnam.travel và Facebook, Instagram, YouTube… Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện và đầy sức sống, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm.

Yếu tố quan trọng thu hút du khách quốc tế là chính sách thị thực cởi mở của Chính phủ Việt Nam, cùng với hàng loạt video clip, bài viết và hình ảnh sinh động liên tục được cập nhật, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và điểm đến đặc sắc như Hạ Long, Phú Quốc, Ninh Bình, Đà Nẵng...

Những chính sách và điểm đến này đã được tập trung giới thiệu rộng rãi không chỉ trong nước, trên website mà còn thông qua các chương trình xúc tiến quảng bá trực tiếp tại các thị trường trọng điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, cơ quan hữu quan và doanh nghiệp.

Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2024 thu hút đông đảo nhà làm phim, đạo diễn từ Hollywood tham gia. (Ảnh: TITC)

Du lịch tăng trưởng vượt kỷ lục năm 2019

Thời gian qua, du lịch Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến “nóng” nhất châu Á nhờ cách tiếp cận sáng tạo và nội dung quảng bá hấp dẫn. Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu BMI dự báo Việt Nam có thể đón hơn 22 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 (vượt xa kỷ lục 18 triệu lượt của năm 2019), đánh dấu mốc phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói sau đại dịch toàn cầu.

“Việt Nam đang vượt qua Thái Lan để trở thành điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc,” Giám đốc phụ trách khu vực của BMI Brandon Msimanga đánh giá. Trong số 17,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam có tới 4 triệu lượt khách từ Trung Quốc (con số này ở Thái Lan chỉ đạt 3,8 triệu lượt, giảm khoảng 30% so cùng kỳ năm ngoái).

Lợi thế của Việt Nam được giới chuyên gia nhận định nhờ môi trường ổn định, an toàn và chính sách mở cửa du lịch linh hoạt. Ngoài ra, thời gian qua Việt Nam cũng tích cực xúc tiến du lịch quốc gia thông qua điện ảnh. Khách ngoại bị thu hút bởi nhiều bộ phim và video ca nhạc giới thiệu văn hóa, cảnh quan Việt Nam, từ “A Tourist's Guide to Love,” “Love in Vietnam” cho đến các video của nghệ sỹ, người nổi tiếng Việt Nam lan truyền trên khắp các nền tảng xã hội.

Không chỉ mở thêm các đường bay mới đến các điểm nóng du lịch như Khánh Hòa, Đà Nẵng, năm 2025 còn là thời điểm đặc biệt của Việt Nam với hàng loạt sự kiện lớn như: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), cùng hàng loạt sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa sôi động khác, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Du khách đến từ Trung Quốc trên chuyến bay CZ8155 đến Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Ban Chuyên gia du lịch của UN Tourism, khách du lịch sẽ tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm du lịch tương xứng với đồng tiền bỏ ra, những sản phẩm có giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, du khách cũng có xu hướng chọn những điểm đến gần hơn, ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày hơn hoặc chi tiêu ít hơn để ứng phó với bối cảnh giá cả tăng cao. Đó cũng chính là cơ hội cho du lịch Việt – quốc gia lọt top điểm đến có chi phí tiết kiệm, góp phần tạo đà tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2025 và năm 2026./.

Thông tin từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,73 triệu lượt (cao hơn 13,8% so với tháng 9 và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024). Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước). Du lịch tăng trưởng tạo sức bật cho doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng qua ước đạt 695,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 77,4 nghìn tỷ đồng.

