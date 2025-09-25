Doanh nghiệp du lịch bứt tốc hành động vì mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ

Đặt mục tiêu cao cho nền kinh tế quốc gia, “mở đường” cho ngành du lịch bằng những quyết sách thông thoáng, mạnh mẽ hơn… Chính phủ đang nỗ lực tăng tốc để năm 2025 có thể “cán đích” với những gam màu tươi sáng.

Song, trước những thách thức chung của bối cảnh kinh tế hiện nay, doanh nghiệp du lịch Việt sẽ hành động thế nào trước kỳ vọng mà Chính phủ trao gửi?

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đã có những chia sẻ về kế hoạch từ phía các doanh nghiệp nước nhà.

Doanh nghiệp du lịch bắt tay hành động

- Nghị quyết 226/NQ-CP mà Chính phủ vừa ban hành đặt mục tiêu tăng trưởng mới cho cả nước ở mức 8,3% - 8,5% GDP, trong đó có ngành du lịch. Ông đánh giá thế nào về con số này trong giai đoạn cuối năm 2025?

Ông Vũ Thế Bình: Khi nhận được Nghị quyết 226/NQ-CP, chúng tôi cũng thấy bất ngờ với quyết tâm rất mạnh mẽ của Chính phủ. Rõ ràng khi giao cho ngành du lịch một nhiệm vụ lớn như vậy có nghĩa Chính phủ đã đặt kỳ vọng và trông đợi vào sự phát triển của ngành. Đây cũng chính là sự động viên để du lịch vươn lên mạnh mẽ hơn trong bối cảnh khó khăn.

Chúng ta đã thu hút 11 triệu khách trong vòng 4 tháng đầu năm, con số thực sự ấn tượng. Mặc dù tăng trưởng nhanh tới 21% như vậy, nhưng với con số mục tiêu mà Chính phủ đặt ra như Nghị quyết 226 vẫn là thách thức rất lớn.

Dẫu là thách thức, song đó cũng là niềm tin của Chính phủ trao cho ngành du lịch. Do đó chúng tôi phải cố gắng. Ngay từ những ngày Nghị quyết vừa ban hành, Hiệp hội Du lịch đã bắt đầu triển khai hành động.

Ông Vũ Thế Bình. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

- Vậy cụ thể Hiệp hội Du lịch sẽ làm gì, thưa ông?

Ông Vũ Thế Bình: Muốn tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn thì bắt buộc phải có những chương trình mạnh mẽ, quyết liệt, đòi hỏi tất cả các bên cùng vào cuộc. Vấn đề là chọn ra được con đường nào hợp lý nhất.

Để Việt Nam đón được nhiều khách quốc tế thì có hai cách. Thứ nhất, với khách đi du lịch tự do, cần tăng cường truyền thông để họ nắm được nhiều thông tin hay, hấp dẫn. Tuy nhiên, cách này phải “mưa dầm thấm lâu.”

Thứ hai, động lực tăng trưởng của ngành phụ thuộc vào các công ty lữ hành. Bởi nghề của họ là truyền thông để bán được tour. Do đó, chúng tôi chủ trương đón một loạt đoàn Fam từ nước ngoài đến. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một chiến dịch đưa Fam vào Việt Nam với quy mô lớn nhất, tốc độ nhanh nhất trong 2 tháng tới như vậy. Chúng tôi dự kiến đón 300-400 lãnh đạo các công ty lữ hành ở những thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam. Điều này du lịch Việt chưa từng làm bao giờ.

Với kế hoạch này, giám đốc các hãng lữ hành các nước có cơ hội trực tiếp cảm nhận những nét hay, mới, hấp dẫn của điểm đến Việt Nam để có thể truyền cảm hứng, cảm xúc đó tới khách hàng của họ, để khi trở về bằng uy tín và sức ảnh hưởng của mình họ sẽ góp phần quảng bá cho chúng ta.

Chúng tôi đánh giá đây chính là lực lượng sẽ giúp Việt Nam nâng cao tốc độ tăng trưởng khách trong thời gian ngắn nhất. Tất nhiên, về dài hạn chúng ta cần triển khai đồng bộ nhiều việc, song trong ngắn hạn từ giờ tới cuối năm đây là phương án khả thi.

Đương nhiên, các hãng lữ hành Việt cần gấp rút hoàn thiện những sản phẩm mới với dịch vụ tốt nhất, tập trung vào du lịch xanh và ẩm thực bản địa để tăng sức hấp dẫn và thuyết phục khách đến Việt Nam.

Một góc Phú Quốc hiện đại, nơi sẽ diễn ra APEC 2027. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Du lịch xanh gắn bó mật thiết với xu hướng thay đổi của du khách hậu COVID-19. Từ “xanh” này chính là yếu tố đảm bảo an toàn cho chuyến đi của khách, với những tiêu chí “xanh” từ đi lại đến hưởng thụ môi trường lành mạnh, thực phẩm… Bởi du khách giờ đây luôn đặt an toàn lên hàng đầu, thậm chí còn coi trọng hơn cả vấn đề chi phí. Họ đi là phải an toàn, phải thực sự cảm thấy thú vị mới lên đường.

Hiệp hội Du lịch đã triển khai mạnh mẽ du lịch xanh từ hai năm nay. Sau khi học hỏi, tham khảo kinh nghiệm từ quốc tế, hiện chúng tôi đã ban hành được quy chế chứng nhận VITA GREEN với những tiêu chí ngang tầm với các nước có nền du lịch phát triển trong khu vực, đồng thời có nhiều tiêu chí làm nổi bật được những ưu thế của điểm đến Việt Nam.

Trăn trở của những người “làm dâu trăm họ”

- Với những tiêu chí của VITA GREEN, ông đánh giá các doanh nghiệp hội viên đang triển khai đến đâu và mức độ đáp ứng ra sao?

Ông Vũ Thế Bình: Tiêu chí của VITA GREEN là bộ tiêu chí được đánh giá trung bình cao trong số hàng chục bộ tiêu chí trên thế giới. Hiệp hội Du lịch Việt Nam với sự hỗ trợ của các chuyên gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã nghiêm túc cân nhắc giữa các tiêu chí quốc tế với trong nước trước khi ban hành tiêu chí cho 4 loại hình: điểm đến, lưu trú, nhà hàng và lữ hành.

Tới nay, chúng tôi đã trao chứng nhận cho 40 doanh nghiệp đạt tiêu chí du lịch xanh của VITA GREEN, phấn đấu tới cuối năm nâng con số lên 100. Đó là những doanh nghiệp mà du khách hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn.

Văn hóa bản địa là một trong những yếu tố tạo hấp dẫn khác biệt cho điểm đến Việt Nam. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

- Nhiều sự kiện quốc tế được tổ chức trong nước không chỉ thu hút khách nước ngoài mà còn góp phần quảng bá và nâng tầm du lịch Việt, ví dụ như APEC 2027 sắp tới ở Phú Quốc, ông đánh giá thế nào?

Ông Vũ Thế Bình: Tất cả các sự kiện quốc tế tổ chức ở Việt Nam đều mang lại lợi ích cho ngành du lịch. Ngoài những mục tiêu chính của sự kiện thì chúng ta cần phải tranh thủ quảng bá ở mức cao nhất hình ảnh của Việt Nam tới các chính khách, đại biểu, chuyên gia… đến dự. Riêng vấn đề này chúng tôi đánh giá ta làm chưa tốt.

Có rất nhiều sự kiện lớn, hấp dẫn từng được tổ chức ở Việt Nam, nhưng ngành du lịch chưa tranh thủ khai thác được. Bởi khi họ đến, chính là cơ hội cho ta xúc tiến trực tiếp và đó là mơ ước của người làm du lịch. Đương nhiên, để thay đổi và làm tốt, cần có sự chuẩn bị chỉn chu. Vì vậy, trong giai đoạn này chúng tôi tập trung gắn kết hoạt động của Việt Nam với các mục tiêu xúc tiến du lịch.

Tôi đánh giá APEC 2027 là cơ hội rất tốt, nên Hiệp hội vừa có hội nghị ở Phú Quốc. Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, hiệp hội du lịch địa phương và các doanh nghiệp để bàn về việc làm thế nào khai thác giá trị du lịch từ sự kiện APEC cho hiệu quả.

Theo đó, sẽ có chuỗi các hoạt động giới thiệu quảng bá Phú Quốc được tổ chức ngay trước thềm APEC 2027 và cả đồng thời trong thời gian đó để các chính khách, đại biểu, chuyên gia… tham dự sự kiện quốc tế có thể tiếp cận với du lịch Việt Nam.

Miss World Scotland 2024 trên hành trình khám phá những điểm đến biểu tượng của Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

- Theo ông đánh giá chính sách visa, công tác truyền thông quảng bá du lịch của chúng ta đã hiệu quả chưa?

Ông Vũ Thế Bình: Chúng tôi rất vui mừng vì hiện Chính phủ đã ủng hộ ngành du lịch ở mức rất cao. Đặc biệt, việc vừa qua Chính phủ quyết định miễn visa cho 12 thị trường mới nổi là sáng kiến, quyết tâm mà Chính phủ ủng hộ toàn ngành.

Tuy nhiên, điều đó cũng khiến ngành du lịch lo lắng bởi trách nhiệm nặng nề là làm sao có thể phát triển, tổ chức hoạt động được hiệu quả tốt nhất từ những chính sách ủng hộ của Chính phủ. Chúng tôi luôn trăn trở, khi Chính phủ đã miễn visa rồi thì phải làm thế nào để đầu tư, vươn mình mạnh mẽ hơn nữa và tăng trưởng cao lượng khách đến.

Nếu đã đầu tư mà không tăng trưởng là lỗi của những người làm du lịch. Vì vậy chúng tôi đang có những kế hoạch, chương trình mạnh mẽ để tập trung khai thác 12 thị trường trọng điểm vừa được miễn visa.

- Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông./.

