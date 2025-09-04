Phó Thủ tướng: Cần xây dựng Bộ nguyên tắc về “Du lịch số và Du lịch xanh”

Ngành Du lịch cần nghiên cứu xây dựng một Bộ nguyên tắc về “Du lịch số và Du lịch xanh” - một khuôn khổ chuẩn mực chung, khuyến khích các quốc gia và doanh nghiệp áp dụng, để du lịch toàn cầu phát triển hài hòa, có trách nhiệm và bền vững. Ngoài ra, ngành chú trọng đẩy mạnh liên kết vùng và liên kết ngành phát triển các chuỗi giá trị du lịch bền vững, gắn kết du lịch với nông nghiệp, văn hóa, môi trường và khoa học công nghệ... từ đó hình thành những sản phẩm đặc trưng, độc đáo, có chiều sâu và sức cạnh tranh cao.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại Diễn đàn Du lịch cấp cao năm 2025 “Định hình tương lai ngành Du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh,” được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 (ITE HCMC 2025), diễn ra sáng 4/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Diễn đàn là sự kiện quan trọng, điểm hẹn của những sáng kiến và xây dựng niềm tin về tương lai phát triển ngành Du lịch nhanh, bền vững. Với vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển du lịch như môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn.

Việt Nam sở hữu kho tàng di sản văn hóa-lịch sử phong phú, trong đó có 9 di sản thế giới và 16 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Việt Nam còn có ẩm thực độc đáo; thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, đa dạng, phong phú; con người thân thiện, nghĩa tình; chi phí du lịch hợp lý và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng cao. Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, góp phần phát triển nhân lực du lịch.

Phó Thủ tướng cho rằng, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, hội tụ tiềm năng vượt trội về kinh tế, văn hóa, dịch vụ và kết nối quốc tế.

Thành phố không chỉ có không gian đô thị rộng mở, năng động, sáng tạo, mà còn có sự đa dạng về di sản văn hóa-lịch sử, có khu sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, có các vườn cây ăn quả, cảnh quan sông nước. Cùng với đó, nhịp sống sôi động và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp tạo nên sức hút riêng biệt để đưa Thành phố trở thành “cửa ngõ” đón khách quốc tế và điểm xuất phát của nhiều hành trình khám phá Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển du lịch. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, trong đó nhấn mạnh ngành Du lịch cần tiếp tục đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, phát huy tối đa tiềm năng tài nguyên và lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Đồng thời, ngành Du lịch kiên định mục tiêu phát triển bền vững theo phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.”

Lễ công bố Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Y tế về phát triển du lịch y tế hiệu quả và bền vững, giai đoạn 2025-2030. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN.)

Định hướng cho sự phát triển nhanh, bền vững của ngành Du lịch thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu ngành Du lịch tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy từ “tăng trưởng bằng mọi giá” sang tư duy “phát triển bền vững”; từ chỗ chỉ coi du lịch là một ngành dịch vụ sang nhìn nhận du lịch là một ngành kinh tế sáng tạo, gắn kết và chia sẻ giá trị - nơi hội tụ giữa văn hóa, kinh tế, môi trường và công nghệ.

Song song đó, ngành Du lịch tăng cường hành động và mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng mạnh mẽ mô hình quản trị thông minh, chia sẻ dữ liệu và tri thức để cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh và bền vững.

Ngành Du lịch cần chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực số và nhân lực có kiến thức, kỹ năng về phát triển bền vững; bồi dưỡng khả năng sáng tạo, thích ứng linh hoạt và hội nhập quốc tế để tạo nên một thế hệ “chiến sỹ tiên phong” trong xây dựng ngành Du lịch hiện đại và nhân văn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề như vai trò của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong phát triển du lịch Việt Nam; giải pháp phát triển du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; du lịch y tế trong xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Cũng tại diễn đàn, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch và Bộ Y tế đã ký kết hợp tác phát triển du lịch y tế./.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và sự kết nối “3 trong 1” chưa từng có Sáng ngày 4/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 19 đã chính thức khai mạc trong không khí trang trọng và đầy kỳ vọng.