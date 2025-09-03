Chiều 3/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO) lần thứ 12 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.”

Sự kiện do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức; qua đó đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược khẳng định vị thế của Thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đây không chỉ là sự kiện mang tầm quốc tế, mà còn là dấu ấn quan trọng trong chuỗi hoạt động ngoại giao và hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố khác trên thế giới.



Tiết mục trình diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam mở màn sự kiện. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào đóng góp tích cực vào các hoạt động của tổ chức, không ngừng thúc đẩy liên kết và hợp tác phát triển du lịch giữa các thành viên, khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển du lịch của khu vực.

“Chúng tôi tin rằng, việc Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong đề xuất sáng kiến trong tuyên bố chung của Đại hội đồng lần này sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển trong các kỳ hoạt động tiếp theo nhằm tăng cường sự kết nối giữa các thành viên của tổ chức theo mục tiêu chung mà chúng ta đang hướng tới,” ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là lựa chọn chiến lược để phát triển du lịch theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, đối với một “siêu đô thị” như Thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện chuyển đổi số và xanh sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao và tạo ra giá trị gia tăng lâu dài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong quản trị điểm đến, đo lường phát thải và định hướng tiêu dùng du lịch có trách nhiệm.

Hơn nữa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tạo nền tảng để du lịch Thành phố thích ứng hiệu quả với các khủng hoảng tương lai và hội nhập mạnh mẽ vào xu thế toàn cầu.

Đăng cai Đại hội đồng TPO 2025 là thời điểm vàng để Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong ngành du lịch; từ đó phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào quản lý, vận hành, tiếp thị điểm đến.

Đồng thời, Thành phố hướng đến việc xây dựng các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, giảm phát thải và nâng cao ý thức du lịch có trách nhiệm trong cộng đồng.

Với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh,” Đại hội đồng TPO năm 2025 là một chương trình nghị sự quan trọng đối với ngành du lịch khi đang đứng trước những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm của du khách và sự bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yếu tố sống còn để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành du lịch khi chuyển đổi số; giúp ngành nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm du khách và mở rộng thị trường tiếp cận một cách thông minh, nhanh chóng.

Đây cũng là 2 trụ cột, 2 chiến lược quan trọng tác động đến cấu trúc, bản dạng và hướng phát triển bền vững của ngành du lịch toàn cầu hướng đến 17 tiêu chí phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Phát biểu chào mừng, bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu cho rằng, chủ đề thảo luận của Đại hội đồng lần này nhằm khẳng định vai trò trung tâm của con người trong chuyển đổi từ nhận thức đến hành động quyết liệt và khoa học vì sự phát triển bền vững; nhấn mạnh sự đồng hành của các bên liên quan bao gồm chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách trong hoạch định kế hoạch và thực thi các hành động cụ thể vì mục tiêu chung.

Theo bà Kang Da-eun, TPO không chỉ là một tổ chức mà còn là một gia đình của các thành phố và con người, gắn kết với nhau bởi niềm tin rằng du lịch là một sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp. “Ngành du lịch thành công sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn,” bà Kang Da-eun khẳng định.

Đại hội đồng TPO lần thứ 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra những mục tiêu chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, dữ liệu lớn, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) để nâng cao trải nghiệm cho du khách, tối ưu hóa hoạt động quản lý điểm đến và tăng cường hiệu quả tiếp thị.



Sự kiện khuyến khích các giải pháp du lịch thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến khí hậu, bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên; đồng thời thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong ngành du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh của các điểm đến, chia sẻ các chiến lược phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu điểm đến hấp dẫn./.

