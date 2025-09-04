Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và sự kết nối “3 trong 1” chưa từng có

Sáng 4/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Lễ khai mạc đồng thời ba sự kiện quốc tế lớn: Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 19, Diễn đàn Xuất khẩu 2025 và Sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" đã chính thức được diễn ra trong không khí trang trọng và đầy kỳ vọng.

Sự kiện mang chủ đề "Kết nối xanh - Phát triển bền vững", đánh dấu lần đầu tiên "ba dòng chảy" trọng yếu là du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế được hội tụ trong một chuỗi sự kiện thống nhất, tạo nên một sức bật tổng lực cho nền kinh tế.

Sự kiện quy tụ sự tham dự của hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cùng gần 700 đại biểu trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức đồng thời ba sự kiện là "biểu tượng của sự hòa âm trong chiến lược và tầm nhìn phát triển", thể hiện khát vọng vươn lên của thành phố.

Ông cũng điểm lại những con số ấn tượng khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi mở rộng địa giới hành chính: đóng góp 22,3% GRDP cả nước, chiếm 22,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và 25% doanh thu du lịch toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

ITE HCMC 2025 với chủ đề "Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động" quy tụ hơn 520 đơn vị, 250 người mua quốc tế cao cấp từ 32 quốc gia và dự kiến 30.000 lượt khách tham quan. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày, quảng bá mà còn là diễn đàn cho các thảo luận chuyên sâu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khởi nghiệp trong du lịch.

Song song đó, Diễn đàn Xuất khẩu và Kết nối chuỗi cung ứng đóng vai trò cầu nối thương mại uy tín, kết nối hơn 400 doanh nghiệp Việt với 300 đoàn thu mua từ 60 quốc gia, mở ra cơ hội cho hơn 12.000 sản phẩm từ nông sản đến hàng công nghiệp hỗ trợ bước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Điểm nhấn đặc biệt năm nay là việc Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12. Sự trùng lặp này không ngẫu nhiên mà là một sắp xếp chiến lược, biến Thành phố Hồ Chí Minh thành điểm nóng toàn cầu về du lịch MICE (Hội họp, Khen thưởng, Hội nghị, Triển lãm) và thương mại quốc tế trong tuần lễ cao điểm, qua đó nâng tầm vị thế thành phố trên bản đồ quốc tế.

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Kết nối xanh - Phát triển bền vững" kết hợp 3 trong 1: du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế.

Có thể thấy, chuỗi sự kiện này không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến thông thường. Đó là một thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam năng động, sáng tạo và chủ động hội nhập. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch, Bộ Công Thương và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra một mô hình hợp tác liên ngành mẫu mực, biến "Kết nối xanh" từ khẩu hiệu thành hành động cụ thể, mở ra chương mới cho sự phát triển bền vững của du lịch và thương mại Việt Nam./.