Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Mười cao kỷ lục

Số liệu công bố vào sáng nay (6/11) của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy trong tháng Mười, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,73 triệu lượt người, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng tới 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng qua, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2024.

Đáng chú ý, hầu hết thị trường gửi khách lớn đều tăng trưởng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Australia, Campuchia có mức tăng từ 10-24% so với tháng 9. Riêng khách từ Nhật Bản tháng này giảm, chỉ bằng 77% so với tháng trước.

Thông thường tháng Mười là bắt đầu cao điểm mùa du lịch quốc tế, do đó việc đạt được con số này ngay từ đầu mùa cho thấy điểm đến Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn được khách ngoại ưu tiên lựa chọn. Dẫu vậy, nếu tính tổng thể chung 10 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam mới đạt khoảng 75% mục tiêu công bố hồi đầu năm là 22-23 triệu lượt người.

Lãnh đạo Cục Thống kê nhận định nhờ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch liên tiếp cùng các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc… đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Mười, đồng thời kỳ vọng lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cao điểm cuối năm.

Các địa phương trọng điểm du lịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Phú Quốc đều ghi nhận lượng khách quốc tế tăng đều so với cùng kỳ. Để góp phần thu hút khách lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn, thời gian qua nhiều điểm đến du lịch mới, sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch xanh, du lịch văn hóa của Việt Nam đã được đầu tư bài bản hơn.

Hang Táu ở Mộc Châu, Sơn La đang trở thành điểm đến "hot" của du khách những năm gần đây. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cùng với sự gia tăng khách quốc tế, doanh thu từ du lịch lữ hành 10 tháng qua ước đạt 77.400 tỷ đồng, tăng 19,8%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 695.100 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2004.

Tháng 8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%. Đối với ngành du lịch, Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế.

Theo các chuyên gia trong ngành, với đà tăng trưởng kể trên, 2025 sẽ là năm du lịch nước nhà có cơ hội lập kỷ lục mới về số lượng khách đến khi vượt 18 triệu lượt của năm hoàng kim 2019. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu như nhiệm vụ Chính phủ giao lại là… thách thức lớn.

Để đạt mục tiêu 22-23 triệu lượt khách, du lịch cần phải đón thêm 4,7-5,7 triệu lượt khách trong hai tháng cuối năm (trung bình đón 2,35-2,85 triệu lượt/tháng). Trong khi đó, lượng khách 1,73 triệu lượt của tháng Mười đang giữ mức cao kỷ lục và muốn tăng trưởng thần tốc lên mốc khoảng 2,5 triệu lượt khách/tháng cả hai tháng liên tiếp là… chưa từng có tiền lệ.

Con số chỉ tiêu cao đó có thể tạo áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực toàn ngành. Các chuyên gia nhận định với đà tăng trưởng này du lịch Việt đang có cơ sở để vượt mốc 20 triệu lượt khách. Đây cũng đã là mốc mới của ngành./.

