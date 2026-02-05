"Chìa khóa" trong lộ trình xây dựng chính quyền số, phục vụ nhân dân

Ngay sau sáp nhập, các sở, ngành, địa phương ở thành phố Hải Phòng đã thực hiện nhiều sáng kiến vì nhân dân phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại.

Nhiều sáng kiến đã được thực tế chứng minh về hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng tiêu biểu như: xây dựng ứng dụng Zalo mini app, trợ lý ảo tại xã Tân Minh; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại phường Nhị Chiểu; dịch vụ công đến tận nhà, sống an vui tuổi già tại phường Việt Hòa...

Sáng kiến vì nhân dân phục vụ

Theo đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, năm 2025, thành phố Hải Phòng xếp thứ nhất cả nước về Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), với tổng điểm 96,91. Trong đó, công khai, minh bạch đạt 15,69 điểm, mức độ hài lòng 17,94 điểm, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính 19,85 điểm, số hóa hồ sơ 21,43 điểm, dịch vụ trực tuyến 22 điểm. Điều này thể hiện sự quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các cơ quan đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính đã giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nhanh, chính xác, minh bạch, dễ giám sát, dễ đánh giá.

Phần lớn sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính được nghiên cứu kỹ lưỡng từ thực tiễn, qua quá trình phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, những vướng mắc trong thực tế đều được giải quyết ngay từ cơ sở cho người dân.

Tháng 1/2026, Ủy ban Nhân dân xã Tân Minh đã chính thức ra mắt và đưa vào sử dụng ứng dụng Zalo mini app nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp, nhanh chóng đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, được nhiều người dân đón nhận và hưởng ứng. Đây được coi là một kênh tương tác thông minh, tiện ích, dễ sử dụng giữa chính quyền và nhân dân.

Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Zalo quen thuộc, phù hợp với mọi lứa tuổi, giúp mọi người dân trong xã có thể dễ dàng tra cứu tình trạng hồ sơ hành chính, đăng ký lấy số dịch vụ công tại nhà, gửi phản ánh, kiến nghị, đề xuất tới chính quyền, liên hệ khẩn cấp với lãnh đạo xã, công an và các cơ quan và đơn vị liên quan.

Ngoài ra, ứng dụng còn giúp người dân tiếp cận kịp thời các thông báo, tin tức chính thống của Trung ương, thành phố và của xã. Đặc biệt, ứng dụng đã tích hợp “Trợ lý ảo xã Tân Minh” giúp người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác ngay trên điện thoại cá nhân.

Zalo mini app còn giúp người dân có thể nghe trực tuyến các nội dung của truyền thanh cơ sở, xem tin tức nổi bật của xã, tìm hiểu thông tin doanh nghiệp, tuyển dụng việc làm, tra cứu thông tin quy hoạch, xây dựng, môi trường, khám phá các di tích lịch sử, văn hóa xã.

Thực tế đã chứng minh ứng dụng Zalo mini app của xã khi đưa vào sử dụng đã giúp người dân trong xã tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, kịp thời theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ giữa chính quyền và nhân dân. Ứng dụng này được đánh giá như là "chìa khóa" trong lộ trình xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm.

Cán bộ xã Tân Minh giải quyết thủ tục cho người dân. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Ông Lê Văn Bạch, thôn An Thạch, xã Tân Minh chia sẻ, ông thấy đây là một trong những ứng dụng mới rất hiệu quả, người dân có thể xem thông tin của xã từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến các thủ tục hành chính cập nhật mới nhất trên nền tảng số. Trên ứng dụng còn có thể nghe lại những chương trình phát thanh của xã, thông tin chỉ đạo, điều hành của xã ngay trong ngày. Từ đó người dân giảm được thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, hạn chế sửa chữa nhiều lần mất thời gian.

Mọi người đều có thể tiếp cận công nghệ mới

Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là yêu cầu tất yếu trong xây dựng chính quyền hiện đại, minh bạch, hướng tới phục vụ người dân. Bà Nguyễn Thị Bích Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tân Minh khẳng định, đây là kênh tương tác số thông minh, thân thiện kết nối giữa chính quyền và người dân. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính và lấy người dân làm trung tâm của thành phố Hải Phòng.

Bà Trần Thị Xi, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội xã Tân Minh thông tin, ngay sau khi ra mắt, xã đã chỉ đạo các thôn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Zalo mini app trên điện thoại thông minh cho các hộ gia đình. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người sử dụng ứng dụng đã góp phần giảm bớt áp lực cho cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

Lãnh đạo xã đã tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai tới các thôn để người dân biết và sử dụng hiệu quả ứng dụng thông minh này. Ngoài ra, ứng dụng Zalo Mini App còn tích hợp phần mềm “Trợ lý ảo xã Tân Minh” trên nền tảng số để người dân có thể lấy số thứ tự khi làm thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Bà Nguyễn Thị Bích Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tân Minh chia sẻ, do đặc thù là một xã thuần nông, từ ngày 1/7/2025, xã Tân Minh được hợp nhất các xã Cấp Tiến, Kiến Thiết, Đoàn Lập và một phần của xã Tân Minh (cũ), việc tiếp cận ứng dụng thông minh của người dân còn gặp khó khăn, đặc biệt là người cao tuổi.

Để nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính, chính quyền địa phương đã thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân để mọi người đều có thể tiếp cận với công nghệ mới. Đến nay, đa số người dân trong xã đã tích cực sử dụng ứng dụng số trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng để phát huy mạnh mẽ tính ưu việt của ứng dụng thông minh và chuyển đổi số. Lãnh đạo xã cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn, cán bộ công chức tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả ứng dụng số từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân.

Theo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, năm 2025 thành phố hoàn thành 100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính. Mức độ hài lòng trung bình của các cơ quan hành chính nhà nước là 92,67%; khối sở, ban, ngành là 93,95%; khối phường là 92,26%, khối xã, đặc khu là 91,87%.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Zalo Mini App tại xã Tân Minh. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học được coi là nền tảng để thành phố Hải Phòng tiếp tục giữ vững thứ hạng cao trong bảng xếp hạng cải cách hành chính trong những năm tiếp theo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã đề ra.

Năm 2026, thành phố Hải Phòng phấn đấu các chỉ số PAR Index, DTI, PCI thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu, phấn đấu trong nhóm 3 cả nước. Thành phố xác định cải cách hành chính, trong đó lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chỉ số hài lòng của người dân chính là thước đo trong chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính./.

