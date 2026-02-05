Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập đường dây nóng giải đáp vướng mắc Nghị định 46/CP

Liên quan đến thông tin phản ánh về những vướng mắc, lúng túng trong thi hành một số điểm mới của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm (Nghị định 46), tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra sáng 5/2, ông Lê Bá Anh - Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cho biết sau khi nhận được báo cáo, Bộ trưởng, thứ trưởng đã chỉ đạo rất quyết liệt.

Ông Lê Bá Anh cho biết ngay sau khi Nghị định 46 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 26/1, bộ đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ được giao trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

Ngay trong những ngày đầu phát sinh vướng mắc, các cục chuyên ngành như Cục Chăn nuôi - Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, là những đơn vị có hệ thống chi cục trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu tại các cửa khẩu, đã tổ chức họp khẩn.

"Các cuộc họp này được triển khai liên tục, kể cả trong ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, với sự tham gia của toàn bộ hệ thống, thông qua hình thức họp trực tuyến, nhằm kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện,” ông Lê Bá Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cũng cho biết các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với từng địa phương có các cửa khẩu lớn, tiêu biểu như tỉnh Tây Ninh, để kịp thời xử lý, tháo gỡ các ách tắc.

Kết quả, đến hết ngày 31/1, tình trạng ùn ứ nông sản tươi sống tại các cửa khẩu đã được các đơn vị của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tháo gỡ.

Ngoài ra, trong các ngày mùng 1 và mùng 2/2, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã chủ trì họp với các bộ ngành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về nội dung này.

Mới đây, ngày 4/2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực phối hợp cùng Bộ Y tế để tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn chung và tổ chức cuộc họp với các phòng kiểm nghiệm, các sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố để nắm bắt, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai; đồng thời đề nghị các phòng kiểm nghiệm huy động tối đa nguồn lực để tập trung phân tích kiểm nghiệm các mẫu nông sản, thực phẩm nhập khẩu để kịp thời phục vụ Tết Nguyên đán và sản xuất trong nước.

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã thiết lập đường dây nóng 24/7 (số hotline đường dây nóng 0986466346) tại Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi và Thú y (đây là hai đơn vị trực tiếp kiểm soát nông sản, thực phẩm thuộc lĩnh vực của bộ) để giải đáp, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc," ông Lê Bá Anh thông tin.

Ngoài ra, ông Lê Bá Anh cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã công bố công khai danh sách 43 phòng thử nghiệm của Bộ và các phòng thử nghiệm do địa phương chỉ định trong lĩnh vực liên quan, nhằm phục vụ hoạt động thử nghiệm đối với hàng hóa nhập khẩu, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi cho quá trình thực hiện.

Trước đó, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ hôm qua, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo xây dựng ngay một nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định 46./.

Bộ Y tế thông tin về phản ánh vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 46 Đại diện Bộ Y tế cho biết đến chiều 4/2, các bộ đang họp, báo cáo và xin ý kiến để đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị định 46; hiện nội dung này đang được trình xin ý kiến.