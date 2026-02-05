Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng đầu năm 2026 tăng gần 30%

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 6,51 tỷ USD (tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước, năm 2025).

Thông tin cụ thể tại Họp báo thường kỳ diễn ra sáng 5/2, ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong tổng số kim ngạch xuất khẩu trên, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 3,6 tỷ USD (tăng 41,8%); giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD (tăng 20,2%); giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 940 triệu USD (tăng 21,5%); giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 1,72 tỷ USD (tăng 13%); giá trị xuất khẩu muối đạt 1,1 triệu USD (tăng 49%)...

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam với thị phần chiếm 45,3%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,7% và 13,4%. Thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,6% và 1,4%.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tháng 1/2026 sang khu vực châu Á tăng 41,1%; châu Mỹ tăng 22,4%; châu Âu tăng 11,2%; châu Phi tăng 21,6%; và châu Đại Dương tăng 32,3%.

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc với thị phần 22,6%, Hoa Kỳ với thị phần 20,4% và Nhật Bản với thị phần 7%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tháng 1/2026 sang thị trường Trung Quốc tăng 66,1%, Hoa Kỳ tăng 21,6%, và Nhật Bản tăng 19,6%.

Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 1/2026, bao gồm: Càphê, cao su, chè, gạo, rau quả, hạt điều và hạt tiêu, với mức tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, càphê và cao su tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu càphê đạt khoảng 180.000 tấn, trị giá 981 triệu USD; cao su đạt 220.000 tấn, trị giá 416 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân của hai mặt hàng này duy trì ổn định, thị trường tiêu thụ chủ yếu tập trung tại châu Âu và châu Á.

Chè và gạo ghi nhận mức tăng khá cả về sản lượng và kim ngạch. Xuất khẩu chè đạt khoảng 14.000 tấn, trị giá 23 triệu USD; gạo đạt khoảng 600.000 tấn, trị giá 370 triệu USD. Giá chè xuất khẩu dù giảm nhẹ, kim ngạch song vẫn tăng nhờ sản lượng cải thiện; giá gạo xuất khẩu tăng khoảng 4%, trung bình đạt 616,6 USD/tấn.

Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 1/2026 ước đạt 750 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất. Hai thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Lúa gạo là sản phẩm nông nghiệp chủ lực. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Nhóm hạt điều và hạt tiêu cũng duy trì đà tăng trưởng cao. Xuất khẩu hạt điều đạt khoảng 65.000 tấn, trị giá 434 triệu USD; hạt tiêu đạt khoảng 20.000 tấn, trị giá 133 triệu USD. Cả hai nhóm mặt hàng này đều có xu hướng tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước, dù giá xuất khẩu bình quân giảm nhẹ.

Trong các tháng tới, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan này xác định phát triển thị trường và thúc đẩy tiêu thụ nông sản là giải pháp xuyên suốt.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị chuyên ngành sẽ gắn chặt sản xuất với thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Song song với đó, ngành nông nghiệp và môi trường cũng sẽ tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước và giảm thiểu tác động của thiên tai. Bài học từ những thiệt hại lớn do bão lũ, hạn hán những năm gần đây cho thấy chỉ khi chủ động thích ứng và tổ chức tốt công tác phòng ngừa, ngành mới giảm thiểu rủi ro và tổn thất.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả; xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã kiểu mới; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản nhằm bảo vệ sản xuất, ổn định thị trường./.

