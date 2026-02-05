Thành phố Hồ Chí Minh: Cận Tết, giá gà ta giảm, sức tiêu thụ chậm

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán tuy nhiên, thị trường gà ta thả vườn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này lại diễn biến kém sôi động. Giá bán giảm nhẹ so với thời điểm trước đó 1 tháng, trong khi sức mua chậm, khiến nhiều hộ chăn nuôi không khỏi lo lắng, nhất là những đàn gà đã đến lứa xuất chuồng phục vụ thị trường Tết.

Theo ghi nhận tại nhiều vùng chăn nuôi gà ta trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, giá gà thả vườn hiện dao động quanh mức 70.000 đồng/kg (giá bán buôn), giảm từ 10.000-20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này được đánh giá là thấp trong bối cảnh chi phí đầu vào, đặc biệt là con giống, thức ăn chăn nuôi và vật tư thú y, vẫn duy trì ở mức cao.

Ông Nguyễn Minh Lý, chủ trang trại nuôi gà ta thả vườn tại xã Châu Pha, hiện đang nuôi khoảng 2.000 con gà phục vụ thị trường Tết cho biết, với thời gian nuôi hơn 4,5 tháng, chi phí con giống, thức ăn và vaccine hiện đã lên khoảng 66.000 đồng cho mỗi kilogam gà, chưa kể công chăm sóc.

Mức giá thấp trong bối cảnh chi phí đầu vào, đặc biệt là con giống, thức ăn chăn nuôi và vật tư thú y, vẫn duy trì ở mức cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Với mức chi phí này, người nuôi chúng tôi phải bán được giá từ 80.000-90.000 đồng/kg (tùy con trống, mái) thì mới có lãi. Thế nhưng hiện nay, thương lái chỉ trả mức khoảng 70.000 đồng/kg, trong khi sức mua rất trầm lắng, chỉ lác đác có người hỏi và đặt mua gà,” ông Lý chia sẻ.

Theo các hộ chăn nuôi, điều đáng lo không chỉ là giá thấp mà còn là nguy cơ gà không tiêu thụ kịp trước Tết. Nếu tồn trong chuồng đến qua Tết, chi phí thức ăn tiếp tục phát sinh, trong khi giá bán sau Tết thường khó giữ ở mức cao. Riêng với đàn gà 2.000 con hiện tại, mỗi ngày ông Lý phải chi thêm khoảng 2 triệu đồng tiền thức ăn nếu chưa xuất bán được.

Không khí trầm lắng cũng diễn ra tại nhiều trang trại khác. Tại xã Nghĩa Thành, anh Lý Trung Vân, chủ trang trại nuôi 3.000 con gà ri thả vườn cho biết, những năm trước, vào thời điểm này, thương lái đã đặt cọc gần như toàn bộ đàn gà.

Thế nhưng năm nay, lượng tiêu thụ mới chỉ đạt khoảng 20% tổng đàn, trong khi giá bán gà ri cũng đang bị giảm từ 5.000-10.000 đồng/kg (tùy loại gà trống, mái) so với thời điểm trước đó 1 tháng.

“Gà đến kỳ xuất chuồng nhưng tiêu thụ chậm sẽ khiến người nuôi chúng tôi phát sinh rất nhiều chi phí. Gà ăn nhiều nhưng không tăng trọng đáng kể, trong khi giá bán lại thấp, khiến người nuôi gặp khó khăn chồng chất,” anh Vân nói.

Theo phản ánh của nhiều hộ chăn nuôi, ngay cả lứa gà xuất bán dịp Tết Dương lịch vừa qua, tốc độ tiêu thụ cũng chậm hơn so với các năm trước. Cụ thể, như trường hợp ông Nguyễn Minh Lý trước đây chỉ mất khoảng 15 ngày để tiêu thụ hết 3.000 con gà thì nay thời gian kéo dài hơn một tháng, làm tăng đáng kể chi phí chăn nuôi.

Lý giải nguyên nhân thị trường gà ta cận Tết kém sôi động, các tiểu thương tại các chợ và thương lái cho rằng sức mua của người tiêu dùng năm nay giảm so với những năm trước.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm có giá trị cao như gà ta thả vườn không tăng mạnh như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, nguồn cung gia cầm trên địa bàn thành phố hiện ở mức khá cao. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, tổng đàn gia cầm của Thành phố Hồ Chí Minh hiện vào khoảng 17,2 triệu con.

Ước tính, sản lượng thịt gia cầm năm 2025 đạt hơn 216.000 tấn, riêng nguồn cung phục vụ thị trường Tết Nguyên đán khoảng 46.000 tấn, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Nguồn cung dồi dào trong khi sức mua tăng chậm đã tạo áp lực lớn lên giá bán.

Một số thương lái cho biết, việc thu mua gà hiện nay chủ yếu theo đơn lẻ, số lượng nhỏ, không dám gom hàng lớn như các năm trước do lo ngại rủi ro tồn kho. “Thị trường năm nay khó đoán, nếu ôm hàng nhiều mà tiêu thụ chậm sẽ rất rủi ro,” bà Nguyễn Thị Lương, một thương lái chia sẻ.

Trong bối cảnh giá bán giảm, chi phí chăn nuôi tiếp tục là gánh nặng lớn đối với người nuôi gà. Giá thức ăn chăn nuôi vẫn neo cao, trong khi chi phí vaccine, thuốc thú y và nhân công đều tăng so với những năm trước. Điều này khiến biên lợi nhuận của người chăn nuôi ngày càng bị thu hẹp, thậm chí đối mặt nguy cơ thua lỗ nếu buộc phải bán gà dưới giá thành.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, với nguồn cung hiện nay, giá gia cầm trong những ngày sát Tết nhiều khả năng khó tăng đột biến như các năm trước. Thị trường được dự báo sẽ diễn biến theo hướng ổn định hoặc tăng nhẹ, song khó đạt mức giá kỳ vọng của người chăn nuôi.

Trước thực tế đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố khuyến cáo người chăn nuôi cần thận trọng trong việc tái đàn vào các lứa tiếp theo, nên lựa chọn thời điểm xuất bán, tránh tâm lý dồn đàn quá lớn vào một thời điểm dẫn đến cung vượt cầu. Sau Tết, khi nhu cầu tiêu dùng giảm, việc tái đàn ồ ạt có thể khiến giá gia cầm tiếp tục giảm sâu.

Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần chú trọng đầu tư chuồng trại, bảo đảm vệ sinh môi trường và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro trong quá trình chăn nuôi. Việc liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, xây dựng chuỗi sản xuất-tiêu thụ được xem là giải pháp quan trọng để ổn định đầu ra, hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá.

Đơn cử như hộ ông Trần Thanh Bình, xã Xuyên Mộc đang nuôi 2.000 con gà giống Tàu Vàng - giống gà bản địa. Điều đáng nói, hiện ông đang thực hiện liên kết chăn nuôi từ khâu con giống đến khâu tiêu thụ sản phẩm với một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, hợp đồng ký kết rõ ràng, với mức giá thu mua ổn định từ 90-95.000 đồng/kg (tùy gà trống, mái), nên không lo về đầu ra và giá cả của đàn gia cầm.

Trong những ngày cận Tết, ngành thú y thành phố đang tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia cầm. Bên cạnh đó, quản lý dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ từ khâu vận chuyển, giết mổ đến phân phối, tất cả các cơ sở giết mổ phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, có sự giám sát của lực lượng chuyên môn.

Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm chứng chất lượng thực phẩm.

Trong khi chờ thị trường khởi sắc, nỗi lo lớn nhất của người chăn nuôi gà hiện nay vẫn là đầu ra cho những đàn gà Tết đã đến tuổi xuất chuồng. Nếu sức tiêu thụ không được cải thiện trong những ngày tới, nhiều hộ lo ngại sẽ phải chấp nhận bán lỗ để giảm chi phí hoặc để ra Tết bán nhưng chi phí sẽ đội lên cao, đây đang là điều trăn trở đối với nhiều người chăn nuôi gia cầm với vụ gà Tết này./.

Gà đồi Chí Linh được giá, thương lái đổ về “săn hàng” dịp trước Tết Bính Ngọ 2026 Dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các trang trại gà đồi Chí Linh (Hải Phòng) tất bật tăng đàn, cải thiện chuồng và chăm sóc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm chất lượng phục vụ thị trường.”