An toàn bữa ăn ngày Tết: Kiểm soát chặt thực phẩm, xử lý nghiêm vi phạm

Tết Nguyên đán 2026 đang tới gần, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng mạnh, do đó công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh động vật được ngành nông nghiệp và môi trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong những ngày cuối năm này, các địa phương cũng đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát chặt chẽ từ khâu chăn nuôi, vận chuyển đến giết mổ và tiêu thụ sản phẩm động vật; cũng như tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tăng giám sát, đảm bảo nguồn gốc sản phẩm

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi trên cả nước trong dịp Tết dự kiến tăng 5-10% so với bình quân các tháng năm 2025. Dù vậy, giá các sản phẩm chăn nuôi trong dịp Tết được dự báo ổn định, nguồn cung đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Vấn đề quan trọng là kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết cơ quan này đã đề nghị các địa phương chủ động triển khai tiêm phòng vaccine, tăng cường giám sát dịch bệnh và kiểm tra điều kiện chăn nuôi tại các hộ, trang trại.

Cục Chăn nuôi và Thú y cũng chỉ đạo lực lượng thú y bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện ổ dịch, xử lý triệt để, không để dịch bệnh lây lan. Công tác kiểm dịch tại các cơ sở giết mổ được siết chặt nhằm đảm bảo sản phẩm động vật đưa ra thị trường đều có nguồn gốc rõ ràng, an toàn cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi và thú y cũng đề nghị các địa phương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an, y tế trong việc kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch, hồ sơ vận chuyển động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Mới đây, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cũng đã ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó yêu cầu triển khai kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau quả phục vụ Tết và xử lý nghiêm vi phạm.

Cụ thể, Bộ trưởng Trần Đức Thắng chỉ đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi và Thú y (theo chức năng nhiệm vụ) chủ động các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, cây, con giống,… bảo đảm ổn định sản xuất.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau quả phục vụ Tết.

Đặc biệt, chỉ thị nhấn mạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Các mặt hàng thực phẩm được bán tại chợ phục vụ nhu cầu của người dân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các địa phương cùng “hành động” vì sức khỏe cộng đồng

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, trong những tuần cuối năm này, các địa phương cũng đã chủ động triển khai các biện pháp siết chặt kiểm soát từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến lưu thông, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đơn cử như tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác kiểm soát được triển khai đồng bộ theo chuỗi cung ứng. Đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết lực lượng thú y thành phố đang tăng cường kiểm tra tại các chợ đầu mối, cơ sở giết mổ tập trung, kho lạnh và điểm kinh doanh thực phẩm. Theo đó, lực lượng thú y đã triển khai kiểm soát chặt các nguồn hàng nhập về thành phố, nhất là thịt heo, gia cầm.

Ngoài kiểm tra cố định, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các đoàn kiểm tra lưu động tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển động vật không qua kiểm dịch. Các cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y hoặc không rõ nguồn gốc sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động.

Trước nhu cầu tiêu thụ thịt động vật tăng cao dịp Tết, thành phố Đà Nẵng cũng đã chủ động siết chặt kiểm soát từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến lưu thông, bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng, hiện thành phố có 25 cơ sở giết mổ động vật tập trung đang hoạt động.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng đã làm việc với các địa phương và chủ cơ sở giết mổ, yêu cầu nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng theo đúng quy chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hầu hết các cơ sở ở trên địa bàn đã đủ điều kiện vệ sinh thú y để hoạt động.

Cuối tháng Một vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát trên các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cà Mau cũng kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, động vật chết do bệnh hoặc sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để tiêu dùng và kinh doanh.

Ngoài các địa phương trên, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, chính quyền cấp xã, phường cũng được huy động vào cuộc nhằm giám sát các điểm giết mổ nhỏ lẻ, chợ truyền thống, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm. Đặc biệt, một số địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách lựa chọn thực phẩm an toàn.

Theo đó, người tiêu dùng được khuyến cáo mua hàng tại các cửa hàng, siêu thị uy tín, ưu tiên sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác đầy đủ và hạn chế mua thực phẩm trôi nổi, giá rẻ bất thường.

Thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang tới rất gần. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, ngành nông nghiệp kỳ vọng sẽ tạo “lá chắn” vững chắc, giúp người dân đón Tết Nguyên đán 2026 an toàn, khỏe mạnh và trọn vẹn./.

